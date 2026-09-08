Shinhan Bank lãi gần 2.600 tỷ đồng nửa đầu năm 2026, nợ xấu duy trì ở mức 0,55%

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.

Kết quả kinh doanh sơ bộ cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, Shinhan Bank duy trì đà tăng trưởng ở các nguồn thu cốt lõi, với thu nhập lãi và dịch vụ cùng cải thiện.

Theo đó, nửa đầu năm, thu nhập lãi tăng 19,9% lên 7.309,4 tỷ đồng; dù chi phí vốn tăng nhanh, thu nhập lãi thuần vẫn nhích tăng 1,6%, đạt 3.987,3 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ ghi nhận kết quả tích cực, với lãi thuần dịch vụ tăng 10,5% lên 151,1 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng mạnh 77,2%, đạt 52,3 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối tiếp tục đóng góp 406 tỷ đồng.

Tính chung tổng thu nhập hoạt động của Shinhan Bank đạt 4.596,6 tỷ đồng, duy trì tương đối ổn định so với mức 4.606 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 10,5% lên 1.703,3 tỷ đồng; trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 9,1% lên 303,5 tỷ đồng, cho thấy ngân hàng tiếp tục tăng nguồn lực cho hoạt động và củng cố bộ đệm dự phòng rủi ro.

Qua đó, Shinhan Bank đạt 2.589,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm nhẹ khoảng 7%. Dù lợi nhuận điều chỉnh, kết quả cho thấy nguồn thu chính vẫn duy trì tăng trưởng, đặc biệt ở hoạt động lãi và dịch vụ, trong bối cảnh chi phí vốn và chi phí hoạt động gia tăng.

<!--cke_bookmark_144S--><!--cke_bookmark_144E--><!--cke_bookmark_854S--><!--cke_bookmark_854E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Trong điều kiện chi phí vốn còn nhiều áp lực, biên lãi ròng (NIM) của ngân hàng Shinhan đạt 3,3%. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,64%, phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản được duy trì ở mức tích cực, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 10,45%.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 246.826 tỷ đồng, tăng khoảng 4,2% so với cuối năm 2025.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 167.638 tỷ đồng, tăng khoảng 6,2%. Danh mục tín dụng tiếp tục được phân bổ đa dạng cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Kết quả trên được ghi nhận trong bối cảnh hoạt động ngân hàng đối mặt với áp lực huy động vốn và cạnh tranh lãi suất gia tăng. Tăng trưởng tín dụng có sự phân hóa trên thị trường, trong khi yêu cầu cân đối giữa mở rộng tín dụng, tối ưu chi phí vốn và duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý tiếp tục đặt ra những thách thức nhất định đối với hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, ngân hàng Shinhan đã triển khai các chương trình lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các nhóm khách hàng ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, ngân hàng phát triển các giải pháp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, đồng thời phát huy năng lực phục vụ cộng đồng doanh nghiệp FDI và kết nối hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với mạng lưới quốc tế của ngân hàng Shinhan Hàn Quốc.

Song song với việc duy trì cách tiếp cận thận trọng trong quản trị rủi ro, ngân hàng tiếp tục dành nguồn lực cho chuyển đổi số, đầu tư công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Các yếu tố này phần nào tác động đến kết quả kinh doanh trong ngắn hạn, song đồng thời phản ánh định hướng của ngân hàng trong việc cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh, hỗ trợ khách hàng và đầu tư cho tăng trưởng dài hạn.

Cùng với đó, các chỉ tiêu an toàn tài chính của ngân hàng tiếp tục được duy trì ở mức tích cực. Theo đó, vốn chủ sở hữu đạt 40.701 tỷ đồng, cùng với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 20,7%, cho thấy nền tảng vốn và năng lực tài chính của ngân hàng được duy trì vững chắc, tạo nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và các kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Các chỉ số thanh khoản và an toàn hoạt động cũng được kiểm soát ở mức phù hợp, với tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) đạt 82,19% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn ở mức 26,59%.

Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu (NPL) được kiểm soát ở mức thấp 0,55%, phản ánh định hướng cân bằng giữa tăng trưởng tín dụng, hiệu quả hoạt động và chất lượng tài sản./.