Ngày 8/9: Giá cao su thế giới đồng loạt bứt phá

Giá cao su thế giới hôm nay tăng mạnh tại Trung Quốc và Singapore.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 458,80 Yên/kg, tăng 1,13%. Hợp đồng giao tháng 10 ổn định ở mức 439 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) đi ngang so với phiên trước, duy trì ở mức 90,98 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 18.295 Nhân dân tệ/tấn, tăng 2,12%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.270 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,81%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 240,40 Cent/kg, tăng 3,31%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 239,70 Cent/kg, tăng 3,50%.

Diễn biến tại SGX và SHFE cho thấy dòng tiền đang quay lại rõ hơn với nhóm hợp đồng cao su châu Á. Điều này cho thấy kỳ vọng trung hạn tại Trung Quốc đang được củng cố. Tuy nhiên, TOCOM chưa phát tín hiệu tương tự khi chỉ hợp đồng tháng 9 tăng 1,13%, trong khi kỳ hạn tháng 10 đi ngang. Vì vậy, phiên tăng hiện tại có thể được xem là bước cải thiện đáng kể về tâm lý, song thị trường vẫn cần thêm các phiên xác nhận trước khi xác lập một chu kỳ tăng bền vững.

Giá cao su trong nước

tại thị trường trong nước,giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2-loại 1)./.