Thị trường

Ngày 8/9: Giá cao su thế giới đồng loạt bứt phá

06:25 | 08/09/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (8/9) tăng mạnh tại Trung Quốc và Singapore, trong đó TSR20 trên sàn SGX tăng hơn 3% ở toàn bộ kỳ hạn; trên sàn SHFE giá cao su tự nhiên cũng đồng loạt tăng khoảng 1,81 - 2,12%; trên sàn TOCOM sức mua tập trung chủ yếu vào hợp đồng tháng 9. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
aa
Ngày 8/9: Giá cao su thế giới đồng loạt bứt phá
Giá cao su thế giới hôm nay tăng mạnh tại Trung Quốc và Singapore.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 458,80 Yên/kg, tăng 1,13%. Hợp đồng giao tháng 10 ổn định ở mức 439 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) đi ngang so với phiên trước, duy trì ở mức 90,98 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 18.295 Nhân dân tệ/tấn, tăng 2,12%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.270 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,81%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 240,40 Cent/kg, tăng 3,31%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 239,70 Cent/kg, tăng 3,50%.

Diễn biến tại SGX và SHFE cho thấy dòng tiền đang quay lại rõ hơn với nhóm hợp đồng cao su châu Á. Điều này cho thấy kỳ vọng trung hạn tại Trung Quốc đang được củng cố. Tuy nhiên, TOCOM chưa phát tín hiệu tương tự khi chỉ hợp đồng tháng 9 tăng 1,13%, trong khi kỳ hạn tháng 10 đi ngang. Vì vậy, phiên tăng hiện tại có thể được xem là bước cải thiện đáng kể về tâm lý, song thị trường vẫn cần thêm các phiên xác nhận trước khi xác lập một chu kỳ tăng bền vững.

Giá cao su trong nước

tại thị trường trong nước,giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2-loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh

Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh

Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 5/9: Giá cao su thế giới tiếp tục lao dốc

Ngày 5/9: Giá cao su thế giới tiếp tục lao dốc

Dành cho bạn

Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý

Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý

Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

Chính phủ ban hành quy định mới nhất về quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia

Chính phủ ban hành quy định mới nhất về quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia

Lợi suất trái phiếu chính phủ dự kiến đi ngang đến tăng nhẹ trong ngắn hạn

Lợi suất trái phiếu chính phủ dự kiến đi ngang đến tăng nhẹ trong ngắn hạn

Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Giúp hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Giúp hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Chứng khoán ngày 7/9: VN-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán lan rộng

Chứng khoán ngày 7/9: VN-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán lan rộng

Đọc thêm

Giá gạo cuối năm: Cơ hội phục hồi lớn, song sức ép vẫn còn

Giá gạo cuối năm: Cơ hội phục hồi lớn, song sức ép vẫn còn

(TBTCO) - Giá gạo Việt Nam đang đón nhận tín hiệu tích cực sau nhiều tháng giảm sâu. Tuy nhiên, nguồn cung vụ Hè Thu dồi dào vẫn gây sức ép lên thị trường trong nước, trong khi cạnh tranh quốc tế và rủi ro chính sách tại các thị trường lớn có thể hạn chế đà tăng giá những tháng cuối năm.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn

(TBTCO) - Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong ngày hôm nay khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn, dầu WTI vượt 91 USD/thùng; dầu Brent vượt 96 USD/thùng.
Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/9) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 19.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,50% so với hôm qua.
Ngày 7/9: Giá lúa gạo sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 7/9: Giá lúa gạo sáng đầu tuần ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (7/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vắng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang.
Ngày 6/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 6/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (6/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 150 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 150 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa ít biến động, thị trường trầm lắng.
Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

(TBTCO) - Việc Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào nhóm Tier 2 về nguy cơ trung chuyển đặt ra yêu cầu cao hơn trong kiểm chứng xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động xây dựng hồ sơ đủ sức chứng minh quá trình sản xuất và giá trị thực sự được tạo ra tại Việt Nam.
Hơn 250 gian hàng công nghệ hội tụ tại Global Marintech Expo 2026

Hơn 250 gian hàng công nghệ hội tụ tại Global Marintech Expo 2026

(TBTCO) - Triển lãm quốc tế về Khoa học Công nghệ và Nuôi trồng thủy sản Việt Nam 2026 - Global Marintech Expo 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18-20/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC (Hà Nội), quy tụ hơn 250 gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng sự tham gia của 20-30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản.
Chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình, Việt Nam giữ vị thế điểm đến ưu tiên

Chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình, Việt Nam giữ vị thế điểm đến ưu tiên

(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại quốc tế đang trải qua những thay đổi sâu sắc về địa chính trị, chính sách và công nghệ, Việt Nam được đánh giá tiếp tục là lựa chọn ưu tiên trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của các tập đoàn và nhà mua hàng quốc tế, với mục tiêu xuất khẩu năm 2026 đạt 546 -550 tỷ USD.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 8/9: Giá cà phê ở mức 95.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 8/9: Giá cà phê ở mức 95.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Quỹ hạ tầng - “cầu nối” dòng vốn dài hạn và các dự án

Quỹ hạ tầng - “cầu nối” dòng vốn dài hạn và các dự án

Ngày 8/9: Giá cao su thế giới đồng loạt bứt phá

Ngày 8/9: Giá cao su thế giới đồng loạt bứt phá

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Ngày 8/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 8/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Thanh khoản còn căng, nguồn vốn ngày càng dịch chuyển kỳ hạn

Thanh khoản còn căng, nguồn vốn ngày càng dịch chuyển kỳ hạn