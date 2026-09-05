Thị trường

Chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình, Việt Nam giữ vị thế điểm đến ưu tiên

Ngọc Lan

Ngọc Lan

17:13 | 05/09/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại quốc tế đang trải qua những thay đổi sâu sắc về địa chính trị, chính sách và công nghệ, Việt Nam được đánh giá tiếp tục là lựa chọn ưu tiên trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của các tập đoàn và nhà mua hàng quốc tế, với mục tiêu xuất khẩu năm 2026 đạt 546 -550 tỷ USD.
aa
Việt Nam vẫn kiên định là một điểm đến đáng tin cậy của chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh BTC
Việt Nam vẫn kiên định là một điểm đến đáng tin cậy của chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh BTC

Phát biểu tại Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tổ chức tại tỉnh Tây Ninh ngày 5/9/2026, ông Tô Ngọc Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương) cho biết, những năm gần đây, thương mại quốc tế đang bước vào một giai đoạn có nhiều thay đổi sâu sắc. Những thay đổi này không diễn ra riêng lẻ, mà đang đồng thời làm thay đổi cả “luật chơi” và cách thức tổ chức chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Sơn, địa chính trị và chính sách thương mại ngày càng tác động mạnh đến thương mại hàng hóa. Thuế quan, phòng vệ thương mại và các biện pháp kỹ thuật gia tăng đang khiến môi trường thương mại khó dự báo hơn. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa thế giới năm 2026 khoảng 1,9%, thấp hơn nhiều so với mức 4,6% của năm 2025.

Cùng với đó, nguy cơ phân mảnh thương mại và hình thành các “luật chơi” khác biệt ngày càng rõ nét. Sự phân tách giữa một số nền kinh tế lớn có thể kéo theo khác biệt về chính sách, tiêu chuẩn hàng hóa, công nghệ và quy định chuỗi cung ứng, hình thành những hệ thống thương mại với yêu cầu khác nhau. Trên nền tảng đó, chuỗi cung ứng toàn cầu không chỉ được tái cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, mà còn có xu hướng tăng cường các mạng lưới sản xuất và cung ứng trong khu vực, ưu tiên những đối tác có mức độ tin cậy cao, quan hệ kinh tế ổn định và khoảng cách địa lý thuận lợi.

Ông Sơn cũng nhấn mạnh, “xanh hóa” đang trở thành một yêu cầu mới của thương mại quốc tế, khi các yêu cầu về phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và minh bạch chuỗi cung ứng ngày càng được đưa vào các quy định và điều kiện tiếp cận thị trường, điển hình như cơ chế CBAM hay các tiêu chuẩn ESG.

Một xu hướng đáng chú ý khác là thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới đang thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế, từ bán hàng, thanh toán đến logistics và kho hàng. Trung Quốc là một ví dụ rõ nét khi phát triển mô hình “TMĐT xuyên biên giới + cụm sản xuất công nghiệp”, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp hơn với thị trường nước ngoài. Đến cuối năm 2025, nước này có 178 khu thí điểm TMĐT xuyên biên giới, với hơn 2.500 kho hàng ở nước ngoài. Theo ông Sơn, điều đáng chú ý không chỉ là quy mô, mà là cách TMĐT được gắn với sản xuất, logistics và hệ thống kho hàng ở nước ngoài, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp hơn với thị trường quốc tế.

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 22,4%, nhập khẩu tăng 35,3%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ USD. Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 122,0 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 161,9 tỷ USD.

Theo Bộ Công thương, thương mại toàn cầu đang bước vào một giai đoạn mới, với nhiều biến động khó dự báo. Chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, các rào cản thương mại ngày càng phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn tiếp tục định hình lại dòng chảy đầu tư và thương mại. Chuỗi cung ứng toàn cầu không chỉ được tổ chức lại theo tiêu chí chi phí và hiệu quả, mà ngày càng được đặt trên những yêu cầu mới về an toàn, khả năng chống chịu, tính minh bạch và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn kiên định là một điểm đến đáng tin cậy của chuỗi cung ứng toàn cầu. Với mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do đã ký kết và thực thi, môi trường đầu tư ổn định, năng lực sản xuất không ngừng được nâng cao và vị trí địa kinh tế chiến lược tại trung tâm khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục là lựa chọn ưu tiên trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của các tập đoàn, nhà mua hàng quốc tế.

Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 15 - 16% trong năm 2026, hướng tới quy mô kim ngạch xuất khẩu 546 - 550 tỷ USD. Đây là mục tiêu đầy thách thức, nhưng cũng thể hiện quyết tâm và niềm tin của Việt Nam vào nội lực và vị thế của mình trong dòng chảy thương mại thế giới.

Ngọc Lan
Từ khóa:
chuỗi cung ứng toàn cầu thương mại quốc tế năm 2026

Bài liên quan

Hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế đổ về TP.Hồ Chí Minh tìm nguồn cung ứng tại Việt Nam

Hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế đổ về TP.Hồ Chí Minh tìm nguồn cung ứng tại Việt Nam

Đầu tư hạ tầng logistics, tăng năng lực cạnh tranh chuỗi cung ứng

Đầu tư hạ tầng logistics, tăng năng lực cạnh tranh chuỗi cung ứng

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần nâng năng lực sản xuất để đón cơ hội từ dòng vốn FDI

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần nâng năng lực sản xuất để đón cơ hội từ dòng vốn FDI

Dành cho bạn

Tây Ninh mở rộng kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu

Tây Ninh mở rộng kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Myanmar

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Myanmar

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026

Việt Nam tại SMEMM 32: Ba ưu tiên thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số

Việt Nam tại SMEMM 32: Ba ưu tiên thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số

Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học 2026 - 2027

Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học 2026 - 2027

Đọc thêm

Ngày 5/9: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới ở mức 66,2175 USD/ounce

Ngày 5/9: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới ở mức 66,2175 USD/ounce

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/9) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 747.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 773.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 1,13% so với hôm qua.
Cơ hội bứt tốc của cà phê Việt trong những tháng cuối năm

Cơ hội bứt tốc của cà phê Việt trong những tháng cuối năm

(TBTCO) - Lượng tồn kho thấp, nguồn cung trên thế giới chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, nhà nhập khẩu nâng chuẩn sản phẩm... là những yếu tố hỗ trợ cà phê Việt bứt tốc về sản lượng và giá bán trong những tháng cuối năm, khi chất lượng và thương hiệu đã được khẳng định.
Ngày 5/9: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/9: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (5/9) tiếp tục đi xuống trên cả thị trường trong nước và thế giới khi áp lực nguồn cung ngày càng rõ nét. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì trạng thái ổn định.
Hà Nội tập trung kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu

Hà Nội tập trung kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thành phố đang tập trung kiểm soát giá vật liệu xây dựng, giao thông, bất động sản, đồng thời tăng liên kết với các địa phương để bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu và ổn định thị trường những tháng cuối năm 2026.
Ngày 5/9: Giá cao su thế giới tiếp tục lao dốc

Ngày 5/9: Giá cao su thế giới tiếp tục lao dốc

Giá cao su thế giới hôm nay (5/9) tiếp tục nghiêng về xu hướng giảm khi các hợp đồng trên TOCOM, SHFE và SGX đồng loạt mất giá. Áp lực điều chỉnh thể hiện rõ hơn tại Nhật Bản và Trung Quốc, trong khi mức giảm trên sàn Singapore khá nhẹ. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định.
Ngày 5/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 5/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (5/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang với hôm qua.
Thương mại điện tử xuyên biên giới: “Đường băng” mới đưa hàng Việt ra thế giới

Thương mại điện tử xuyên biên giới: “Đường băng” mới đưa hàng Việt ra thế giới

(TBTCO) - Từ TikTok Shop, Amazon đến các sàn B2B chuyên biệt tại châu Âu, thương mại điện tử đang trở thành kênh xuất khẩu mới giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp người mua toàn cầu mà không cần qua nhiều tầng trung gian.
PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ)

PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ)

(TBTCO) - Hiệp hội Truyền thông Chuyên nghiệp Hoa Kỳ (League of American Communications Professionals - LACP) vinh danh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ, mã chứng khoán: DPM) ở vị trí Hạng Nhì toàn cầu tại Cuộc thi Báo cáo thường niên - 2025 Vision Awards.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Xây dựng Luật Tài sản số: Khơi thông nguồn lực mới cho tăng trưởng

Xây dựng Luật Tài sản số: Khơi thông nguồn lực mới cho tăng trưởng

Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

Gỡ ba điểm nghẽn để hút FDI công nghệ cao

Gỡ ba điểm nghẽn để hút FDI công nghệ cao

Hơn 250 gian hàng công nghệ hội tụ tại Global Marintech Expo 2026

Hơn 250 gian hàng công nghệ hội tụ tại Global Marintech Expo 2026

Chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình, Việt Nam giữ vị thế điểm đến ưu tiên

Chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình, Việt Nam giữ vị thế điểm đến ưu tiên

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 8 tháng năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 8 tháng năm 2026

Bảo Việt dành 1 tỷ đồng trao học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt” cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2026 - 2027

Bảo Việt dành 1 tỷ đồng trao học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt” cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2026 - 2027

Bảo Việt hỗ trợ 2,7 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Thân Giáp, Cao Bằng

Bảo Việt hỗ trợ 2,7 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Thân Giáp, Cao Bằng

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại