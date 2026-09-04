Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Thị trường trong nước

Sáng 4/9, tỷ giá trung tâm tiếp tục neo ở mức 25.605 đồng, giảm 10 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.324,75- 26885,25 VND/USD. Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh mức 25.770 - 25.810 VND/USD, giảm 50 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 4/9, cả 5 đồng tiền trong nhóm khảo sát đều tăng giá, song mức tăng phân hóa rõ rệt, trong đó GBP và EUR dẫn đầu về biên độ, USD tăng tương đối đồng đều, còn JPY và CNY chỉ nhích nhẹ. Đơn cử, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.875 - 26.285 VND/USD, cùng tăng 15 đồng ở cả hai chiều; tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 25.905 - 26.285 VND/USD, cũng tăng 15 đồng mỗi chiều. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 4/9 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Vietcombank niêm yết mua vào - bán ra ở 29.561,47 - 31.120,33 VND/EUR, tăng lần lượt 111,03 đồng và 116,86 đồng; tại BIDV, tỷ giá EUR đạt 29.746 - 31.181 VND/EUR, tăng tương ứng 117 đồng và 122 đồng.

Tỷ giá GBP tiếp tục là đồng tiền có mức tăng đáng kể trong nhóm khảo sát. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra đạt 34.392,61 - 35.853 VND/GBP, tăng lần lượt 118,89 đồng và 123,91 đồng. BIDV niêm yết ở mức 34.672 - 35.961 VND/GBP, với chiều mua vào tăng 134 đồng và chiều bán ra tăng 129 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm mạnh 0,72% mất mốc 99 điểm xuống 98,9 điểm.

Trong bài phát biểu tại sự kiện Reuters NEXT Newsmaker ở Washington, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Christopher Waller cho biết, nếu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 xác nhận áp lực lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, ông sẽ có xu hướng ủng hộ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 9. Tuy nhiên, nếu dữ liệu lạm phát tăng nóng trở lại, khả năng nâng lãi suất vẫn được đặt lên bàn.

Thông điệp cho thấy chính sách tiền tệ tiếp tục phụ thuộc chặt chẽ vào dữ liệu, trong bối cảnh lạm phát cơ bản có dấu hiệu cải thiện nhưng tăng trưởng kinh tế và tiêu dùng vẫn vững.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran cùng những cảnh báo leo thang căng thẳng tiếp tục làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể mở rộng, qua đó đẩy rủi ro nguồn cung và giá dầu lên cao. Giá dầu WTI có thời điểm lên 90,95 USD/thùng, tăng gần 10% trong tuần.

Tại Nhật Bản, kỳ vọng thắt chặt tiền tệ tiếp tục gia tăng sau những phát biểu gần đây của giới chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Ngân hàng MUFG (Nhật Bản) nhận định đồng yên đang được hỗ trợ khi thị trường định giá thêm các đợt tăng lãi suất.

Đáng chú ý, thành viên Hội đồng Chính sách Hajime Takata để ngỏ khả năng mức tăng có thể lớn hơn 25 điểm cơ bản, khiến thị trường hiện định giá khoảng 30 điểm cơ bản thắt chặt tại cuộc họp tháng này và gần 100 điểm cơ bản trong một năm tới.

Tuy nhiên, MUFG cho rằng mức định giá này có phần khá cao. Các dữ liệu sắp tới của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm và CPI sẽ đóng vai trò quan trọng đối với diễn biến USD/JPY và khả năng đảo chiều các giao dịch chênh lệch lãi suất.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Canada vừa giữ nguyên lãi suất chính sách như dự kiến, nhưng thông điệp được đánh giá có phần nghiêng về hướng “diều hâu” hơn kỳ vọng của thị trường./.