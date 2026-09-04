Ngân hàng - Bảo hiểm

Tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:22 | 04/09/2026
(TBTCO) - Sáng 4/9, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng xuống 25.605 đồng, USD tự do cũng giảm 50 - 60 đồng, trong khi nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng. Trên thị trường quốc tế, DXY mất 0,72%, xuống 98,9 điểm. Đồng USD chịu áp lực khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Christopher Waller nghiêng về giữ nguyên lãi suất tháng 9 nếu dữ liệu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.
aa

Thị trường trong nước

Sáng 4/9, tỷ giá trung tâm tiếp tục neo ở mức 25.605 đồng, giảm 10 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.324,75- 26885,25 VND/USD.

Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh mức 25.770 - 25.810 VND/USD, giảm 50 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 4/9, cả 5 đồng tiền trong nhóm khảo sát đều tăng giá, song mức tăng phân hóa rõ rệt, trong đó GBP và EUR dẫn đầu về biên độ, USD tăng tương đối đồng đều, còn JPY và CNY chỉ nhích nhẹ.

Đơn cử, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.875 - 26.285 VND/USD, cùng tăng 15 đồng ở cả hai chiều; tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 25.905 - 26.285 VND/USD, cũng tăng 15 đồng mỗi chiều.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 4/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (4/9):
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Vietcombank niêm yết mua vào - bán ra ở 29.561,47 - 31.120,33 VND/EUR, tăng lần lượt 111,03 đồng và 116,86 đồng; tại BIDV, tỷ giá EUR đạt 29.746 - 31.181 VND/EUR, tăng tương ứng 117 đồng và 122 đồng.

Tỷ giá GBP tiếp tục là đồng tiền có mức tăng đáng kể trong nhóm khảo sát. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra đạt 34.392,61 - 35.853 VND/GBP, tăng lần lượt 118,89 đồng và 123,91 đồng. BIDV niêm yết ở mức 34.672 - 35.961 VND/GBP, với chiều mua vào tăng 134 đồng và chiều bán ra tăng 129 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm mạnh 0,72% mất mốc 99 điểm xuống 98,9 điểm.

Trong bài phát biểu tại sự kiện Reuters NEXT Newsmaker ở Washington, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Christopher Waller cho biết, nếu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 xác nhận áp lực lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, ông sẽ có xu hướng ủng hộ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 9. Tuy nhiên, nếu dữ liệu lạm phát tăng nóng trở lại, khả năng nâng lãi suất vẫn được đặt lên bàn.

Thông điệp cho thấy chính sách tiền tệ tiếp tục phụ thuộc chặt chẽ vào dữ liệu, trong bối cảnh lạm phát cơ bản có dấu hiệu cải thiện nhưng tăng trưởng kinh tế và tiêu dùng vẫn vững.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran cùng những cảnh báo leo thang căng thẳng tiếp tục làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể mở rộng, qua đó đẩy rủi ro nguồn cung và giá dầu lên cao. Giá dầu WTI có thời điểm lên 90,95 USD/thùng, tăng gần 10% trong tuần.

Tại Nhật Bản, kỳ vọng thắt chặt tiền tệ tiếp tục gia tăng sau những phát biểu gần đây của giới chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Ngân hàng MUFG (Nhật Bản) nhận định đồng yên đang được hỗ trợ khi thị trường định giá thêm các đợt tăng lãi suất.

Đáng chú ý, thành viên Hội đồng Chính sách Hajime Takata để ngỏ khả năng mức tăng có thể lớn hơn 25 điểm cơ bản, khiến thị trường hiện định giá khoảng 30 điểm cơ bản thắt chặt tại cuộc họp tháng này và gần 100 điểm cơ bản trong một năm tới.

Tuy nhiên, MUFG cho rằng mức định giá này có phần khá cao. Các dữ liệu sắp tới của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm và CPI sẽ đóng vai trò quan trọng đối với diễn biến USD/JPY và khả năng đảo chiều các giao dịch chênh lệch lãi suất.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Canada vừa giữ nguyên lãi suất chính sách như dự kiến, nhưng thông điệp được đánh giá có phần nghiêng về hướng “diều hâu” hơn kỳ vọng của thị trường./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
Tỷ giá USD hôm nay 4/9 Tỷ giá USD hôm nay tỷ giá usd usd tỷ giá USD tự do USD chợ đen chỉ số DXY

Bài liên quan

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Dành cho bạn

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Đề xuất cơ chế mới để vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Đề xuất cơ chế mới để vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Đọc thêm

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

(TBTCO) - Phiên đầu tháng 1/9, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tỷ giá trung tâm giữ ở mức 25.610 đồng. Trong khi đó, chỉ số DXY lùi về 99,41 điểm, thị trường định giá 64% khả năng Fed tăng lãi suất ngày 16/9. Tại châu Âu, giới đầu tư chờ Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) tháng 8, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo tiếp tục tăng lãi suất.
Tỷ giá USD hôm nay (31/8): Tỷ giá trong nước đi ngang dịp nghỉ lễ, DXY giữ nhịp nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (31/8): Tỷ giá trong nước đi ngang dịp nghỉ lễ, DXY giữ nhịp nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

(TBTCO) - Sáng 31/8, tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở mức 25.610 đồng/USD trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trong khi chỉ số DXY quanh 99,6 điểm. Đồng USD được hỗ trợ khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong tháng 9 gia tăng, rủi ro lạm phát còn hiện hữu và căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, sau khi Mỹ tấn công các vị trí quân sự của Iran lần đầu tiên trong hơn một tháng.
Tỷ giá USD hôm nay (29/8): USD trong nước ít biến động, DXY áp sát 100 điểm sau thông điệp “diều hâu” từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/8): USD trong nước ít biến động, DXY áp sát 100 điểm sau thông điệp “diều hâu” từ Fed

(TBTCO) - Sáng 29/8, tỷ giá USD trong nước khép lại tuần với biên độ biến động hẹp, tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng lên 25.610 đồng/USD, trong khi tỷ giá USD tại ngân hàng và trên thị trường tự do giảm nhẹ. Chỉ số DXY tăng 0,55% lên 99,67 điểm sau thông điệp “diều hâu” của Chủ tịch Fed tại Hội nghị Jackson Hole, củng cố kỳ vọng Mỹ có thể tăng lãi suất vào cuối năm.
Thị trường tiền tệ tuần 24 - 28/8: USD biến động hẹp, lãi suất qua đêm rơi về 1% sau nhịp bơm mạnh thanh khoản

Thị trường tiền tệ tuần 24 - 28/8: USD biến động hẹp, lãi suất qua đêm rơi về 1% sau nhịp bơm mạnh thanh khoản

(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 24 - 28/8, doanh số vay mượn liên ngân hàng biến động mạnh, trong khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 54.900 tỷ đồng qua kênh OMO, giúp lãi suất qua đêm giảm sâu còn 1,19%/năm, dù lãi suất các kỳ hạn dài vẫn neo ở mức cao. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD biến động hẹp, USD tự do giảm tuần thứ 9 liên tiếp, cung - cầu ngoại hối ngắn hạn thuận lợi.
Tỷ giá USD hôm nay (28/8): USD chờ thông điệp từ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (28/8): USD chờ thông điệp từ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tăng lãi suất

(TBTCO) - Sáng 28/8, tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng xuống 25.610 đồng; chỉ số DXY giảm nhẹ 0,01% xuống 99,13 điểm khi thị trường chờ phát biểu của Chủ tịch Fed tại Hội nghị Jackson Hole. Trong khi đó, kỳ vọng thắt chặt tiền tệ gia tăng khi xác suất các ngân hàng trung ương lớn như: ECB tăng lãi suất tháng 9 lên gần 96%, cùng triển vọng BoJ cũng nâng lãi suất.
Tỷ giá USD hôm nay (27/8): USD biến động hẹp, DXY vượt 99 điểm khi chỉ số giá PCE Mỹ cao hơn dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (27/8): USD biến động hẹp, DXY vượt 99 điểm khi chỉ số giá PCE Mỹ cao hơn dự báo

(TBTCO) - Sáng 27/8, tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở 25.611 đồng/USD, trong khi DXY tăng 0,23%, vượt 99 điểm. Đồng USD được hỗ trợ khi PCE tháng 7 của Mỹ tăng 3,7%, PCE lõi tăng 3,3% so với cùng kỳ. Dữ liệu lạm phát củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, trong khi ECB cũng được dự báo nâng lãi suất.
Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

(TBTCO) - Sáng 26/8, tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng xuống 25.611 đồng/USD, trong khi USD tại ngân hàng và thị trường tự do đồng loạt đi xuống. Chỉ số DXY biến động hẹp, tăng nhẹ 0,04% lên 98,94 điểm. Đồng bạc xanh chịu sức ép từ kế hoạch mở rộng mua lại trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ, trong khi thị trường chờ dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) để tìm thêm tín hiệu về lãi suất của Fed.
Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

(TBTCO) - Sáng 25/8, tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng lên 25.615 đồng, trong khi tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng đồng loạt đi lên. Chỉ số DXY tăng 0,15% lên 98,98 điểm. Tâm điểm thị trường tuần này là loạt dữ liệu tăng trưởng, việc làm và PCE của Mỹ, qua đó, cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed và định hướng diễn biến USD.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cảnh giác với các trang mạng xã hội giả mạo Kho bạc Nhà nước

Cảnh giác với các trang mạng xã hội giả mạo Kho bạc Nhà nước

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,560 ▲20K 14,860 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 14,560 ▲20K 14,860 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 14,560 ▲20K 14,860 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,560 ▲20K 14,910 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,560 ▲20K 14,910 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,560 ▲20K 14,910 ▲20K
NL 99.99 13,700 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,600 ▲100K
Trang sức 99.9 14,220 ▲20K 14,820 ▲20K
Trang sức 99.99 14,230 ▲20K 14,830 ▲20K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲2K 1,486 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,456 ▲2K 14,862 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,456 ▲2K 14,863 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,451 ▲2K 1,481 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,451 ▲2K 1,482 ▲1334K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,426 ▲2K 1,471 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,644 ▲198K 145,644 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,686 ▲150K 110,486 ▲150K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,388 ▲136K 100,188 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,009 ▼71959K 8,989 ▼80779K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,118 ▲117K 85,918 ▲117K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,697 ▲84K 61,497 ▲84K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲2K 1,486 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲2K 1,486 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲2K 1,486 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲2K 1,486 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲2K 1,486 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲2K 1,486 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲2K 1,486 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲2K 1,486 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲2K 1,486 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲2K 1,486 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲2K 1,486 ▲2K
Cập nhật: 04/09/2026 12:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18262 18538 19113
CAD 18377 18653 19266
CHF 31615 31995 32641
CNY 0 3841 3936
EUR 29683 29904 30980
GBP 34476 34867 35809
HKD 0 3196 3398
JPY 160 163 170
KRW 0 18 20
NZD 0 15063 15653
SGD 20041 20324 20890
THB 706 769 823
USD (1,2) 25818 0 0
USD (5,10,20) 25858 0 0
USD (50,100) 25886 25900 26265
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,905 25,905 26,285
USD(1-2-5) 24,869 - -
USD(10-20) 24,869 - -
EUR 29,746 29,770 31,181
JPY 162.88 163.17 173.04
GBP 34,672 34,766 35,961
AUD 18,454 18,521 19,219
CAD 18,566 18,626 19,311
CHF 31,902 32,001 32,946
SGD 20,159 20,222 21,023
CNY - 3,809 3,955
HKD 3,260 3,270 3,408
KRW 17.7 18.46 20.08
THB 755.3 764.63 819.17
NZD 15,037 15,177 15,623
SEK - 2,689 2,785
DKK - 3,990 4,131
NOK - 2,759 2,857
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,029.97 - 6,812.57
TWD 743.47 - 900.13
SAR - 6,830.31 7,194.44
KWD - 82,700 87,995
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,875 25,905 26,285
EUR 29,785 29,905 31,100
GBP 34,683 34,822 35,855
HKD 3,260 3,273 3,390
CHF 31,753 31,881 32,810
JPY 163.36 164.02 172
AUD 18,453 18,527 19,125
SGD 20,234 20,315 20,912
THB 772 775 812
CAD 18,578 18,653 19,250
NZD 15,125 15,670
KRW 18.36 20.35
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25900 25900 26280
AUD 18449 18549 19472
CAD 18571 18671 19682
CHF 31896 31926 33508
CNY 3823.3 3848.3 3983.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29887 29917 31648
GBP 34800 34850 36608
HKD 0 3330 0
JPY 164.01 164.51 175.02
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.5 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 15163 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20207 20337 21070
THB 0 737.3 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14500000 14500000 14900000
SBJ 13000000 13000000 14900000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,886 25,916 26,300
USD20 25,866 25,916 26,835
USD1 25,816 25,916 26,885
AUD 18,425 18,525 19,640
EUR 29,610 29,710 31,376
CAD 18,484 18,584 19,893
SGD 20,260 20,410 21,672
JPY 163.78 165.28 170.81
GBP 34,587 34,679 35,799
XAU 14,608,000 0 14,912,000
CNY 0 3,732 0
THB 0 770 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/09/2026 12:30

Lãi suất

Ngân hàng