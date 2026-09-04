Chính sách tài chính

Ban hành Thông tư về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan trong khu vực cửa khẩu thông minh

Hà Phương

Hà Phương

07:48 | 04/09/2026
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2026/TT-BTC hướng dẫn về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
aa

Kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với khu vực cửa khẩu thông minh

Thông tư số 128/2026/TT-BTC quy định, hàng hóa đưa vào, đưa ra khu vực cửa khẩu thông minh chịu sự kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm:

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hoặc hàng hóa từ nước khác quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam đã hoàn thành thủ tục hải quan, vận chuyển vào khu vực cửa khẩu thông minh để tập kết, chờ xếp lên phương tiện vận tải thông minh không người lái để thực xuất qua Trung Quốc;

Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc được vận chuyển trên phương tiện vận tải thông minh không người lái đưa vào khu vực cửa khẩu thông minh để tập kết, chờ hoàn thành thủ tục hải quan để nhập khẩu vào Việt Nam hoặc quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam để xuất đi nước khác;

Container không có chứa hàng hóa đưa vào khu vực cửa khẩu thông minh để chờ xuất khẩu đi Trung Quốc hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.

Ban hành Thông tư về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan trong khu vực cửa khẩu thông minh
Hàng hóa đưa vào, đưa ra khu vực cửa khẩu thông minh chịu sự kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ảnh minh họa: Tiến Dũng

Theo Thông tư số 128/2026/TT-BTC, phương tiện vận tải thông minh không người lái khi vào, ra khu vực cửa khẩu thông minh không phải làm thủ tục hải quan xuất cảnh, nhập cảnh, nhưng phải chịu sự kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan theo quy định của Luật Hải quan, khoản 5 Điều 81 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 167/2025/NĐ-CP và quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Doanh nghiệp quản lý vận hành khu vực cửa khẩu thông minh có trách nhiệm thực hiện quy định theo Điều 41 Luật Hải quan.

Thời gian làm việc tại khu vực cửa khẩu thông minh thực hiện theo thoả thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới quản lý cửa khẩu thông minh của Việt Nam và Trung Quốc.

Quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lưu giữ tại khu vực cửa khẩu thông minh

Cơ quan hải quan thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro đối với các lô hàng nhập khẩu dựa trên dữ liệu thông tin hàng hóa trước khi đến cửa khẩu từ doanh nghiệp quản lý vận hành cửa khẩu thông minh hoặc từ Hải quan Trung Quốc gửi đến.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian lưu giữ tại khu vực cửa khẩu thông minh, nếu có căn cứ xác định có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thì Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quyết định tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để tiến hành kiểm tra thực tế.

Hàng hóa nhập khẩu được lưu giữ tại khu vực cửa khẩu thông minh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu. Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ hàng đến làm thủ tục hải quan để nhận hàng thì bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa nhập khẩu đưa vào khu vực cửa khẩu thông minh, nếu chưa làm thủ tục hải quan thì doanh nghiệp được vận chuyển đến địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hải quan do cơ quan hải quan công nhận và phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình lưu giữ tại cửa khẩu thông minh, nếu người khai hải quan có đề nghị thay đổi phương tiện chứa hàng, đóng gói lại thì phải thông báo cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp quản lý vận hành cửa khẩu thông minh biết để thực hiện việc giám sát, cập nhật thông tin vào hệ thống. Trường hợp chia tách, đóng ghép hàng hóa với các hàng hóa khác thì phải thực hiện tại địa điểm thu gom hàng lẻ được Cục Hải quan công nhận theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực cửa khẩu thông minh thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý hàng hóa tồn đọng trong địa bàn hoạt động hải quan.

Về quy định cụ thể, Thông tư số 128/2026/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải thông minh không người lái; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu.

Thông tư nêu rõ, căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này, UBND tỉnh biên giới quản lý cửa khẩu thông minh, chủ trì trao đổi với phía chính quyền địa phương của Trung Quốc để mở rộng các mặt hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thông minh và thông báo cho Bộ Tài chính để cập nhật trên hệ thống.

Thông tư số 128/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2026, chỉ áp dụng đối với các cặp cửa khẩu thông minh được cơ quan có thẩm quyền quyết định đưa vào vận hành khai thác, sử dụng theo quy định.
Hà Phương
Từ khóa:
cửa khẩu thông minh thông tư thông tư số 128/2026/TT-BTC quản lý hải quan kiểm tra hải quan

Bài liên quan

Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định chi phí cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định chi phí cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Hải quan kiến tạo hành lang pháp lý mới cho logistics hiện đại

Hải quan kiến tạo hành lang pháp lý mới cho logistics hiện đại

Thông quan tập trung, giảm 16% thời gian, 5 giờ chờ đợi cho doanh nghiệp

Thông quan tập trung, giảm 16% thời gian, 5 giờ chờ đợi cho doanh nghiệp

Dành cho bạn

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Đề xuất cơ chế mới để vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Đề xuất cơ chế mới để vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Đọc thêm

Quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện vận tải

Quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện vận tải

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2026/TT-BTC quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện vận tải qua cửa khẩu cảng hàng không, cảng biển, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2026.
Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

(TBTCO) - Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố chủ động hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định về khai, tạm nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tránh tâm lý lo ngại trong thời gian chờ sửa đổi quy định về mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản. Người nộp thuế chủ động thực hiện đúng quy định về khai, tạm nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Chủ động đưa Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung vào cuộc sống

Chủ động đưa Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung vào cuộc sống

(TBTCO) - Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua, mở rộng không gian cho hải quan số, quản lý thương mại điện tử và đơn giản hóa thủ tục. Ngay trước thời điểm Luật có hiệu lực, Cục Hải quan đã chủ động xây dựng văn bản hướng dẫn, khảo sát thực tiễn hoạt động tại cửa khẩu và ý kiến doanh nghiệp làm cơ sở hoàn thiện.
Sửa đổi, bổ sung quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

Sửa đổi, bổ sung quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 123/2026/TT-BTC ngày 21/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 130/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 2 thông tư trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 2 thông tư trong lĩnh vực chứng khoán

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 125/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 83/2024/TT-BTC và Thông tư số 34/2026/TT-BTC.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư kiểm tra chứng từ xuất xứ hàng nhập khẩu theo quản lý rủi ro

Bộ Tài chính ban hành Thông tư kiểm tra chứng từ xuất xứ hàng nhập khẩu theo quản lý rủi ro

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 124/2026/TT-BTC, bổ sung quy định kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, có hiệu lực ngay từ ngày 22/8/2026.
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 121/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 68/2025/TT-BTC ngày 1/7/2025 của Bộ Tài chính ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.
Gỡ bỏ điều kiện kinh doanh đối với 62 ngành, nghề

Gỡ bỏ điều kiện kinh doanh đối với 62 ngành, nghề

(TBTCO) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư vừa được Quốc hội thông qua chiều 24/8 đã cắt giảm 62 ngành, nghề và sửa đổi, bổ sung 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, dự kiến cắt giảm khoảng 786 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 232 thủ tục hành chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cảnh giác với các trang mạng xã hội giả mạo Kho bạc Nhà nước

Cảnh giác với các trang mạng xã hội giả mạo Kho bạc Nhà nước

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang