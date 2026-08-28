Chính sách tài chính

Sửa đổi, bổ sung quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

Hà Phương

Hà Phương

16:18 | 28/08/2026
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 123/2026/TT-BTC ngày 21/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 130/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
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Thông tư số 123/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điểm tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 130/2025/TT-BTC.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung điểm d như sau:

“d) Loại Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (ký hiệu 100)

Để phản ánh, hạch toán các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên cho các hoạt động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên cho hoạt động chuyển đổi số phải đáp ứng các nguyên tắc theo quy định của pháp luật về Chuyển đổi số.

Không bao gồm: chi ngân sách nhà nước cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ; các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cho mua sắm, thay thế trang thiết bị và phương tiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo tiêu chuẩn, định mức từ hoạt động quản lý nhà nước thuộc nguồn kinh phí quản lý hành chính tại các cơ quan quản lý trung ương và địa phương; chi ngân sách cho các hoạt động đào tạo trình độ đại học, sau đại học bao gồm cả phát hiện và đào tạo bồi dưỡng nhân tài để bổ sung nguồn nhân lực khoa học và công nghệ theo pháp luật về giáo dục đại học; chi ngân sách cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp (trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng) theo pháp luật về giáo dục nghề nghiệp”.

Sửa đổi, bổ sung điểm k như sau:

“k) Loại Các hoạt động kinh tế (ký hiệu 280)

- Để phản ánh, hạch toán chi các hoạt động nhằm phục vụ, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, công thương, giao thông vận tải, công nghiệp công nghệ số, du lịch, hoạt động dự trữ quốc gia, tài nguyên và các hoạt động kinh tế khác.

- Các khoản chi ngân sách nhà nước cho hoạt động kinh tế bao gồm chi đầu tư và chi thường xuyên để phục vụ, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế như nông nghiệp, công thương, giao thông vận tải, công nghiệp công nghệ số, du lịch, hoạt động dự trữ quốc gia, tài nguyên, các hoạt động kinh tế khác.

Không bao gồm: Chi ngân sách cho hoạt động quản lý nhà nước tại các cơ quan quản lý trung ương và địa phương; chi ngân sách cho hoạt động đào tạo; chi ngân sách cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chi dự trữ quốc gia.”.

Bên cạnh đó, Thông tư số 123/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số chương tại Phụ lục I; một số khoản tại Phụ lục II; một số mục, tiểu mục tại Phụ lục III của của Thông tư số 130/2025/TT-BTC; đồng thời bổ sung mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư số 123/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/8/2026./.

Hà Phương
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