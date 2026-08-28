Số hóa dữ liệu nhà, đất dôi dư để thống nhất nguồn thông tin

Tạo lập dữ liệu, cập nhật quá trình xử lý

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Theo yêu cầu được nêu tại hội nghị, trong quý III/2026 phải hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý, khai thác đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư; trong năm 2026 phải hoàn thành việc khai thác và xử lý triệt để các cơ sở phát sinh trước ngày 1/7/2026.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị phát triển phần mềm đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thao tác truy cập, quản trị tài khoản và thực hành kê khai dữ liệu. Bước 1 tập trung vào việc nhập thông tin về các cơ sở nhà, đất dôi dư, gồm địa bàn, đơn vị quản lý, giá trị tài sản, hiện trạng và hình thức xử lý. Các đơn vị cũng được lưu ý rà soát mã đơn vị ra quyết định xử lý để bảo đảm tính logic, liên thông với Phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công.

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính phát biểu tại hôi nghị. Ảnh: Đức Minh

Sau khi hoàn thành Bước 1, khi có quyết định xử lý, các thông tin tiếp theo được cập nhật tại Bước 2. Phần mềm chia Bước 2 thành 2a và 2b đối với các trường hợp xử lý khác nhau. Việc cập nhật giai đoạn này được phân công cho các tổ chức trực tiếp thực hiện quyết định thu hồi, chuyển giao hoặc khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, việc hướng dẫn kỹ ngay từ khâu nhập dữ liệu là cần thiết để các đơn vị thống nhất cách hiểu, cách làm, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và được cập nhật thường xuyên.

Khối lượng dữ liệu cần nhập khá lớn. Theo ông Thịnh, có bộ có số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư lên tới xấp xỉ 2.000 cơ sở; một số địa phương cũng có số lượng tương tự, trong khi những địa phương ít hơn vẫn có vài trăm cơ sở. Vì vậy, việc hoàn thành dữ liệu ban đầu sẽ là cơ sở để cập nhật nhanh hơn các bước xử lý tiếp theo.

Một nguồn dữ liệu thay cho báo cáo rời rạc

Phần mềm được xây dựng trong bối cảnh việc theo dõi tiến độ sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư vẫn chủ yếu dựa trên báo cáo giấy, văn bản hàng tuần. Qua tổng hợp, nhiều nơi thực hiện nghiêm túc, nhưng cũng có bộ, ngành, địa phương báo cáo chưa đầy đủ. “Nếu cứ theo báo cáo giấy bây giờ thì rất khó để thực hiện” - ông Thịnh nói.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Từ yêu cầu đó, Bộ Tài chính giao Cục Quản lý công sản phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số xây dựng phần mềm để tạo nguồn dữ liệu tập trung, thống nhất trên toàn quốc.

“Sau này, khi các bộ, địa phương và Bộ Tài chính có báo cáo cấp có thẩm quyền, thì chúng ta sẽ sử dụng một nguồn dữ liệu chính thức từ phần mềm này” - ông Thịnh nhấn mạnh.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý công sản, dữ liệu trên phần mềm phải đầy đủ, chính xác, được cập nhật thường xuyên và thống nhất với các báo cáo khác, đặc biệt là thông tin từ cuộc kiểm kê tài sản vừa thực hiện.

Phần mềm đã được Bộ Tài chính phê duyệt đưa vào sử dụng. Ngày 24/8/2026, Bộ Tài chính có văn bản triển khai tới cơ quan tài chính của các bộ, cơ quan Trung ương và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dữ liệu để theo dõi tiến độ, đánh giá trách nhiệm

Cũng theo ông Thịnh, nguồn dữ liệu thống nhất này sẽ được sử dụng cho nhiều yêu cầu quản lý. Trước mắt, Bộ Tài chính dự kiến sử dụng dữ liệu để công khai tiến độ và kết quả sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó theo dõi số lượng cơ sở phải xử lý, số đã xử lý và nguồn lực tạo ra từ việc sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản.

Đại diện các đơn vị thực hiện các thao tác sử dụng Phần mềm. Ảnh: Đức Minh

“Chúng tôi sẽ công khai thông tin đến tất cả các bộ, ngành, địa phương và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để chúng ta cùng biết được tiến độ thực hiện, xử lý như thế nào” - ông Thịnh cho biết.

Dữ liệu trên phần mềm cũng là một trong những căn cứ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan theo định kỳ hằng quý và cả năm 2026.

Đặc biệt, phần mềm được triển khai trong thời điểm Quốc hội đang thực hiện giám sát tối cao, giám sát chuyên đề về việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư là trụ sở làm việc của các bộ, ngành, địa phương.

Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương phải sử dụng nguồn dữ liệu thống nhất trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công khi phối hợp phục vụ công tác giám sát. Phần mềm theo dõi nhà, đất dôi dư là một thành tố của cơ sở dữ liệu này.

Ông Nguyễn Tân Thịnh lưu ý, số liệu các bộ, ngành, địa phương báo cáo đoàn giám sát phải thống nhất với số liệu Bộ Tài chính tổng hợp. Trường hợp số liệu đã báo cáo trước đây chưa khớp với dữ liệu trên phần mềm, các đơn vị cần rà soát và cập nhật lại.

Việc đưa phần mềm vào sử dụng vì vậy không chỉ thay đổi cách thức kê khai, báo cáo, mà còn tạo một nguồn dữ liệu thống nhất để theo dõi toàn bộ quá trình sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư. Đây sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý nắm được tiến độ, cập nhật kết quả xử lý, đánh giá trách nhiệm và bảo đảm thống nhất số liệu trong quản lý, giám sát tài sản công./.