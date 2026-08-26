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Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

06:37 | 26/08/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (26/8) bật tăng mạnh 2.200 - 2.300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 98.300 - 99.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu nhìn chung ổn định, ngoại trừ Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) điều chỉnh giảm nhẹ.
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Giá cà phê trong nước hôm nay tăng hơn 2.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê áp sát 100.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên bật tăng mạnh theo diễn biến tích cực của thị trường thế giới. So với ngày hôm trước, giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm tăng 2.200 - 2.300 đồng/kg, đưa mặt bằng chung lên khoảng 98.300 - 99.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá cà phê cao nhất, đạt 99.000 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg. Với mức điều chỉnh này, giá cà phê trong nước một lần nữa tiến sát ngưỡng 100.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 2.300 đồng/kg, lên 98.800 đồng/kg. Lâm Đồng cũng ghi nhận mức tăng tương tự, đưa giá thu mua lên 98.300 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Đà tăng mạnh trong phiên sáng nay nối tiếp diễn biến đi lên đầu tuần. Chỉ sau hai ngày, giá cà phê tại Tây Nguyên đã tăng khoảng 2.500 - 2.600 đồng/kg, qua đó lấy lại phần đáng kể mức giảm ghi nhận vào cuối tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng có phiên giao dịch tăng mạnh trên cả hai sàn London và New York. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng tới 5,34%, tương đương 192 USD/tấn, lên 3.790 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 184 USD/tấn, tương ứng 5,09%, đạt 3.802 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng bật tăng mạnh. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 5,3%, tương đương 19 US cent/pound, lên 377,75 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 5,89%, đạt khoảng 341,64 US cent/pound.

Giá tiêu giảm nhẹ

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Giá tiêu trong nước hôm nay cao nhất 138.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm nhìn chung ổn định, ngoại trừ Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) điều chỉnh giảm nhẹ. Mặt bằng giá thu mua trên cả nước hiện dao động trong khoảng 136.000 - 138.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá tiêu giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm trước, xuống 138.500 đồng/kg. Dù điều chỉnh giảm, đây vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Đắk Lắk giữ nguyên mức 138.000 đồng/kg, thấp hơn Đắk Nông 500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục giao dịch quanh 136.000 đồng/kg.

Như vậy, sau chuỗi ngày dài gần như không biến động, thị trường hồ tiêu trong nước đã xuất hiện một điểm điều chỉnh. Tuy nhiên, mức giảm 500 đồng/kg tại Đắk Nông chưa đủ để làm thay đổi đáng kể mặt bằng giá chung, khi phần lớn các vùng trồng trọng điểm vẫn giữ giá ổn định.

Trên thị trường thế giới, diễn biến có phần tích cực hơn khi giá hồ tiêu Indonesia tăng nhẹ. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 6.873 USD/tấn, tăng 0,32%, tương đương 22 USD/tấn so với ngày trước đó.

Tại các nguồn cung lớn khác, giá chưa có nhiều thay đổi. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil tiếp tục giao dịch ở 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đứng ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động từ 5.990 - 6.050 USD/tấn, tương ứng với hai chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 0,32%, tương đương 30 USD/tấn, lên 9.410 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam giữ mức 8.400 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục có mức giá cao hơn đáng kể, đạt 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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