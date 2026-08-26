Xử phạt 50 triệu đồng đối với Dược phẩm dược liệu Pharmedic

Theo quyết định xử phạt của Cục Quản lý dược, Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (trụ sở tại phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh) đã có hành vi sản xuất thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9%, số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng đến 14/1/2028, vi phạm mức độ 3 theo quy định.

Với vi phạm trên, doanh nghiệp bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền 50 triệu đồng.

Bộ Y tế phạt Công ty Cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic 50 triệu đồng do vi phạm sản xuất thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%. Ảnh: TL.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt.

Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Trước đó, vào tháng 5/2026, Cục Quản lý dược đã ban hành quyết định thu hồi toàn bộ lô thuốc Natri clorid 0,9% nêu trên, do Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic sản xuất./.