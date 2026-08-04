Pháp luật

Xử phạt 4 doanh nghiệp 100 triệu đồng vì vi phạm kê khai giá thuốc thiết yếu

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
16:10 | 04/08/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công ty dược, do vi phạm quy định về kê khai giá thuốc thiết yếu.
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Thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Kencare Việt Nam

Cụ thể, tại các quyết định do Cục Quản lý dược ký ban hành, mỗi công ty bị xử phạt 25 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) bị xử phạt vì không thực hiện kê khai giá đối với thuốc thiết yếu Pelovime số đăng ký 893114812824.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) bị xử phạt vì không thực hiện kê khai giá hoặc kê khai không đúng giá bán đối với 6 mặt hàng thuốc thiết yếu gồm: Ciprofloxacin 500mg, số đăng ký VD23894-15; Dosulvon 8mg, số đăng ký: 893100405624 (VD-32266-19); Amoxicillin 500mg, số đăng ký: 893110910524 (VD-22625-15); Thuốc Cefalexin 500mg Caps, số đăng ký: 893110050400 (VD-22305-15); Thuốc Dochicin 1mg, số đăng ký: 893115214825 (VD-34854-20); Thuốc Ofloxacin 200mg, số đăng ký: 893115083700 (VD-33037-19).

Xử phạt 4 doanh nghiệp 100 triệu đồng vì vi phạm kê khai giá thuốc thiết yếu
Xử phạt 4 doanh nghiệp 100 triệu đồng vì vi phạm kê khai giá thuốc thiết yếu. Ảnh: TL.

Tiếp đến là Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân (phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) bị xử phạt do kê khai không đúng giá bán đối với thuốc thiết yếu Cotrimoxazol 800/160 số đăng ký 893110218600 (VD-34201-20).

Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị xử phạt do không thực hiện kê khai giá đối với 6 thuốc thiết yếu: Agifamcin 300, số đăng ký 893110053423; Agi-cotrim F, số đăng ký 893110429224; Agicipro, số đăng ký 893115380124; FUCAGI, số đăng ký 893100431024; Goutcolcin, số đăng ký 893115430624; Agi-Ery 500, số đăng ký 893110310624.

Các hành vi trên vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12; khoản 4 Điều 3 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 114/2026/NĐ-CP ngày 2/4/2026.

Theo các quyết định xử phạt của Cục Quản lý dược, các doanh nghiệp này phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định trong thời hạn quy định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Văn Nam
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