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Bộ Tài chính thúc đẩy hợp tác đầu tư và đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Hoa Kỳ

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
14:29 | 04/08/2026
(TBTCO) - Ngày 4/8/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do ông Patrick Sweeney - Người sáng lập và Điều hành Tập đoàn American Kestrel Group làm Trưởng đoàn.
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Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính như Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Về phía Hoa Kỳ, đoàn công tác gồm các thành viên đại diện của 16 doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, năng lượng, hạ tầng số, sản xuất ưu tiên và đổi mới sáng tạo...

Hiện thực hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện

Phát biểu tại cuộc gặp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao việc đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ tới khảo sát và nghiên cứu thị trường Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện. Các doanh nghiệp chính là lực lượng nòng cốt nhằm cụ thể hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước thành các dự án hợp tác thương mại và đầu tư thiết thực.

Bộ Tài chính thúc đẩy hợp tác đầu tư và đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Hoa Kỳ
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, Việt Nam luôn coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách đột phá nhằm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, ưu tiên các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và công nghệ thân thiện với môi trường. Đây đều là những lĩnh vực thế mạnh và nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Bộ Tài chính thúc đẩy hợp tác đầu tư và đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Hoa KỳBộ Tài chính thúc đẩy hợp tác đầu tư và đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Hoa Kỳ
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc giữa Thứ trưởng Trần Quốc Phương với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện hạ tầng giao thông - logistics và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính phủ Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp nội địa theo cơ chế hai bên cùng có lợi, đồng thời hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy cân bằng cán cân thương mại song phương.

Cam kết đồng hành và kết nối đầu tư

Thay mặt đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ, ông Patrick Sweeney cảm ơn sự đón tiếp trọng thị từ Bộ Tài chính. Người sáng lập và Điều hành Tập đoàn American Kestrel Group cho biết, mục tiêu của đoàn lần này không chỉ là kết nối nguồn vốn và công nghệ tiên tiến từ Hoa Kỳ, mà còn tìm kiếm phương thức vận hành dòng vốn một cách tối ưu nhất, nhằm tạo ra tác động trực tiếp và tích cực tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Bộ Tài chính thúc đẩy hợp tác đầu tư và đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Hoa Kỳ
Ông Patrick Sweeney - Người sáng lập và Điều hành Tập đoàn American Kestrel Group phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đánh giá cao vai trò điều phối của Bộ Tài chính, ông Patrick Sweeney bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính sẽ là đầu mối liên hệ chính để hỗ trợ đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ kết nối, triển khai các dự án hợp tác với các bộ, ngành và địa phương tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, Bộ Tài chính luôn sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Thứ trưởng giao Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia làm đầu mối trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục, giới thiệu địa điểm và kết nối đối tác cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Bộ Tài chính thúc đẩy hợp tác đầu tư và đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Hoa Kỳ
Thứ trưởng Trần Quốc Phương và các thành viên tham dự buổi tiếp chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì kênh trao đổi thông tin chặt chẽ, sớm cụ thể hóa các thảo luận thành các chương trình, dự án hợp tác khả thi, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ./.

Đức Minh
Từ khóa:
bộ tài chính việt nam đổi mới sáng tạo đầu tư nước ngoài công nghệ tài chính chính sách đột phá thứ trưởng trần quốc phương

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