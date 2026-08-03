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Quảng Ngãi đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia

Thanh Chung

Thanh Chung

22:16 | 03/08/2026
(TBTCO) - Với mục tiêu trình Quốc hội vào tháng 10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện đề xuất cơ chế đặc thù, chính sách vượt trội để hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.
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Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đồng chí Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 3/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất.

Quảng Ngãi: Xây dựng cơ chế vượt trội đưa Dung Quất thành trung tâm năng lượng quốc gia
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.H

Theo ông Lương Kim Sơn - Trưởng ban Quản lý KKT Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất có quy mô khoảng 2.000 ha, nằm ở 4 vị trí thuộc KKT Dung Quất, thuộc địa bàn xã Bình Sơn và Vạn Tường. Ngoài ra, còn có khoảng 2.700 ha diện tích mặt nước, được dự trữ để phát triển điện gió, cảng và các hoạt động kinh tế biển.

Trung tâm được định hướng phát triển các dự án lọc hóa dầu, khí tự nhiên và năng lượng, với hạt nhân là Nhà máy lọc dầu Dung Quất cùng hệ thống kho cảng, đường ống hiện hữu; từng bước hình thành kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng.

Đến nay, việc xây dựng, hình thành Trung tâm đã có đầy đủ căn cứ pháp lý và thực tiễn, phù hợp với các quy hoạch, chiến lược đã được phê duyệt.

Để tạo động lực phát triển Trung tâm, Quảng Ngãi đã đề xuất 9 cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội, tập trung vào các nhóm cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách nhà nước; đơn giản hóa thủ tục hành chính; ưu đãi tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước và ưu đãi về thuế; hoạt động đầu tư, kinh doanh khác trong trung tâm.

Theo Ban Quản lý, nhu cầu vốn đầu tư xây dựng Trung tâm trong giai đoạn 2026 - 2035 là rất lớn, ước tính hơn 13,5 nghìn tỷ đồng, vượt khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho rằng, cần phải có các cơ chế, chính sách đủ mạnh để phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất.

Hiện quỹ đất sẵn sàng thu hút các dự án lớn còn hạn chế, trong khi việc đầu tư hạ tầng, xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn. Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, tiếp tục nghiên cứu những cơ chế đặc thù về đất đai, đầu tư hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo động lực để Quảng Ngãi thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Tỉnh dồn lực tập trung cho nhiệm vụ này ngay từ đầu tháng 8/2026, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10/2026.

Quảng Ngãi: Xây dựng cơ chế vượt trội đưa Dung Quất thành trung tâm năng lượng quốc gia
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại cuộc họp.

Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp liên quan khẩn trương hoàn thiện các đề xuất. Đối với các nhóm chính sách đang đề xuất, cần rà soát kỹ căn cứ pháp lý, cập nhật các quy định mới và đánh giá tính khả thi để có phương án phù hợp.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, bổ sung các chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược; chính sách về thuế, hải quan, ưu đãi đầu tư; chính sách về xuất nhập cảnh và sử dụng lao động nước ngoài...; rà soát mô hình tổ chức, quản lý trung tâm và các quy hoạch có liên quan để bảo đảm phù hợp, đồng bộ.

"Thời gian gấp, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thiện đề án, đánh giá thực tiễn, dự thảo nghị quyết và tờ trình liên quan; xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai từ nay đến cuối tháng 8/2026. Các cơ quan, đơn vị phải quyết tâm, nỗ lực, thực hiện đúng thời gian, nắm bắt cơ hội, tận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thúc đẩy hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất; tạo động lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nói./.

Thanh Chung
Từ khóa:
quảng ngãi dung quất Trung tâm năng lượng quốc gia

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