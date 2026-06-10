Đầu tư

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài

Thanh Chung

Thanh Chung

22:15 | 10/06/2026
(TBTCO) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 111 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tháo gỡ cho các dự án để khơi thông nguồn lực.
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Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Ngãi, ngay sau khi Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại, xây dựng phương án xử lý đối với từng nhóm dự án.

Qua rà soát, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 111 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Trong đó, 82 dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra và được nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý; 29 dự án đang được Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài
Quảng Ngãi ưu tiên tháo gỡ các dự án có khả năng triển khai ngay nhằm sớm đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư. Ảnh: Thanh Chung

Đối với 82 dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, tỉnh dự kiến có 61 dự án thuộc diện xem xét áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16. Trong số này, có 41 dự án cơ bản đáp ứng điều kiện để triển khai xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, còn 20 dự án cần tiếp tục rà soát, đánh giá thêm các điều kiện theo quy định của Nghị quyết số 29/2026/QH16. Đây là các dự án đã lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất hoặc đã triển khai một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc xử lý nhóm dự án này dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Đối với 21 dự án có khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đến nay đã có 10 dự án được tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn tại. Các dự án còn lại đang được các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, tham mưu phương án xử lý, với mục tiêu hoàn thành trong quý IV/2026.

Đối với các dự án đang tiến hành thanh tra (gồm 29 dự án), Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai theo Kế hoạch số 1158/KH-TTCP ngày 22/4/2026 của Thanh tra Chính phủ. Sau khi có kết luận thanh tra, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ kết luận thanh tra, sẽ rà soát để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc của các dự án theo quy định.

Ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các quy định của Nghị quyết số 29/2026/QH16, Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 và các chỉ đạo của Trung ương để khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với từng dự án.

Đối với các dự án đã đủ điều kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết theo từng nhóm, từng đợt, ưu tiên các dự án có khả năng triển khai ngay nhằm sớm đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư.

Đối với 25 dự án đã được giao đất hoặc cho thuê đất toàn bộ diện tích thực hiện dự án và đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự án theo đúng hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ tài chính của từng dự án để làm cơ sở thực hiện các thủ tục bàn giao cho địa phương quản lý theo đúng quy định.

Đối với nhóm 21 dự án có khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo lộ trình đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, cập nhật, tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời phấn đấu xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, góp phần giải phóng nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

Thanh Chung
Từ khóa:
quảng ngãi dự án bất động sản giao đất không đấu giá

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