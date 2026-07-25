Quảng Ninh: Tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt gần 62%

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, các khu công nghiệp tại địa phương đã giải phóng mặt bằng 3.175,72 ha. Trong 11 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập, có 9 khu được giao hoặc cho thuê đất với diện tích 2.837,21 ha. Trên phần diện tích đã đầu tư hạ tầng, các khu công nghiệp đã cho doanh nghiệp thuê lại 1.119,34 ha.

Quảng Ninh hiện có 27 khu công nghiệp trong quy hoạch được phê duyệt. Trong đó, 11 khu đã hoàn tất các bước đầu tư quan trọng, với tổng diện tích khoảng 6.299 ha; 8 khu đã hoạt động và 3 khu đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Cùng với 7 cụm công nghiệp đang vận hành, mạng lưới sản xuất của tỉnh ngày càng mở rộng.

Lợi thế của Quảng Ninh là quỹ đất công nghiệp vẫn có thể chuẩn bị các mặt bằng lớn. Đây là điều kiện để địa phương đón dự án chiến lược thuộc các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chế biến chế tạo và công nghệ cao.

Quảng Ninh vẫn còn khả năng chuẩn bị các khu đất quy mô lớn để tiếp nhận các dự án chiến lược. Ảnh Y.L

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho biết, tỉnh không đặt mục tiêu lấp đầy khu công nghiệp bằng mọi giá. Thay vào đó, địa phương ưu tiên dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng đất hiệu quả và có khả năng tạo chuỗi liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Chiến lược thu hút đầu tư của Quảng Ninh đang chuyển từ cạnh tranh bằng ưu đãi sang cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng và năng lực phục vụ nhà đầu tư. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu thu hút 2,5-3 tỷ USD vốn FDI, trong đó khu vực khu công nghiệp và khu kinh tế phấn đấu đạt 1,7-2 tỷ USD.

Các thị trường được ưu tiên gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Trọng tâm là các tập đoàn đa quốc gia có năng lực dẫn dắt, kéo theo hệ thống doanh nghiệp vệ tinh.

Quảng Ninh cũng thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất. Hiện 100% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã ứng dụng nền tảng số trong quản trị, sản xuất và nộp thuế điện tử. Hạ tầng 5G, IoT đang được triển khai, hướng tới mô hình khu công nghiệp thông minh.

Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn còn hạn chế như giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm, tỷ lệ lấp đầy giữa các khu chưa đồng đều, hạ tầng logistics, nhà ở công nhân và tiện ích xã hội chưa theo kịp nhu cầu.

Để khai thác hiệu quả 27 khu công nghiệp, tỉnh tập trung chuẩn bị quỹ đất sạch; hoàn thiện điện, nước, giao thông và logistics đến hàng rào dự án; đồng thời phát triển khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Đây là nền tảng để Quảng Ninh nâng chất lượng dòng vốn FDI và hình thành các chuỗi công nghiệp hiện đại.