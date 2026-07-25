Đầu tư

Quảng Ninh: Tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt gần 62%

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
17:30 | 25/07/2026
(TBTCO) - Tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất công nghiệp đã được giao tại Quảng Ninh hiện đạt 61,95%. Kết quả này cho thấy hạ tầng công nghiệp của tỉnh đang phát huy hiệu quả, đồng thời vẫn còn dư địa tiếp nhận các dự án quy mô lớn, công nghệ cao.
aa
Quảng Ninh dự kiến dành hơn 192.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 Quảng Ninh: Tiết kiệm hơn 1.900 tỷ đồng, tái tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, các khu công nghiệp tại địa phương đã giải phóng mặt bằng 3.175,72 ha. Trong 11 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập, có 9 khu được giao hoặc cho thuê đất với diện tích 2.837,21 ha. Trên phần diện tích đã đầu tư hạ tầng, các khu công nghiệp đã cho doanh nghiệp thuê lại 1.119,34 ha.

Quảng Ninh hiện có 27 khu công nghiệp trong quy hoạch được phê duyệt. Trong đó, 11 khu đã hoàn tất các bước đầu tư quan trọng, với tổng diện tích khoảng 6.299 ha; 8 khu đã hoạt động và 3 khu đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Cùng với 7 cụm công nghiệp đang vận hành, mạng lưới sản xuất của tỉnh ngày càng mở rộng.

Lợi thế của Quảng Ninh là quỹ đất công nghiệp vẫn có thể chuẩn bị các mặt bằng lớn. Đây là điều kiện để địa phương đón dự án chiến lược thuộc các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chế biến chế tạo và công nghệ cao.

Hạ tầng KCN Amata Hạ Long - KCN Sông Khoai của Tập đoàn Amata hiện là KCN có sức hút đầu tư tốt nhất tại Khu kinh tế ven biển Quảng Yên
Quảng Ninh vẫn còn khả năng chuẩn bị các khu đất quy mô lớn để tiếp nhận các dự án chiến lược. Ảnh Y.L

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho biết, tỉnh không đặt mục tiêu lấp đầy khu công nghiệp bằng mọi giá. Thay vào đó, địa phương ưu tiên dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng đất hiệu quả và có khả năng tạo chuỗi liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Chiến lược thu hút đầu tư của Quảng Ninh đang chuyển từ cạnh tranh bằng ưu đãi sang cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng và năng lực phục vụ nhà đầu tư. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu thu hút 2,5-3 tỷ USD vốn FDI, trong đó khu vực khu công nghiệp và khu kinh tế phấn đấu đạt 1,7-2 tỷ USD.

Các thị trường được ưu tiên gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Trọng tâm là các tập đoàn đa quốc gia có năng lực dẫn dắt, kéo theo hệ thống doanh nghiệp vệ tinh.

Quảng Ninh cũng thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất. Hiện 100% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã ứng dụng nền tảng số trong quản trị, sản xuất và nộp thuế điện tử. Hạ tầng 5G, IoT đang được triển khai, hướng tới mô hình khu công nghiệp thông minh.

Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn còn hạn chế như giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm, tỷ lệ lấp đầy giữa các khu chưa đồng đều, hạ tầng logistics, nhà ở công nhân và tiện ích xã hội chưa theo kịp nhu cầu.

Để khai thác hiệu quả 27 khu công nghiệp, tỉnh tập trung chuẩn bị quỹ đất sạch; hoàn thiện điện, nước, giao thông và logistics đến hàng rào dự án; đồng thời phát triển khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Đây là nền tảng để Quảng Ninh nâng chất lượng dòng vốn FDI và hình thành các chuỗi công nghiệp hiện đại.

Tiến Dũng
Từ khóa:
đất công nghiệp Quảng Ninh khu công nghiệp Quảng Ninh Hạ tầng công nghiệp dự án công nghệ cao thu hút đầu tư FDI khu công nghiệp sinh thái chuyển đổi số sản xuất

Bài liên quan

FDI lập kỷ lục mới, năng lực hấp thụ là chìa khóa

FDI lập kỷ lục mới, năng lực hấp thụ là chìa khóa

Hà Nội ưu tiên dự án công nghệ cao, hạ tầng chiến lược và phát triển xanh

Hà Nội ưu tiên dự án công nghệ cao, hạ tầng chiến lược và phát triển xanh

Lực hấp dẫn dòng vốn FDI từ quyết tâm cải cách và đổi mới

Lực hấp dẫn dòng vốn FDI từ quyết tâm cải cách và đổi mới

Dành cho bạn

Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Infographics: Qua kiểm tra, ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính khoảng 34 nghìn tỷ đồng

Infographics: Qua kiểm tra, ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính khoảng 34 nghìn tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Ngày 25/7, hoả tốc tạm dừng trao đổi e-Form D với Singapore do bảo trì hệ thống

Ngày 25/7, hoả tốc tạm dừng trao đổi e-Form D với Singapore do bảo trì hệ thống

Việt Nam chuyển “tầm ngắm” để “lọc” dự án FDI chất lượng

Việt Nam chuyển “tầm ngắm” để “lọc” dự án FDI chất lượng

Đưa dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế số

Đưa dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế số

Đọc thêm

Đầu tư hạ tầng logistics, tăng năng lực cạnh tranh chuỗi cung ứng

Đầu tư hạ tầng logistics, tăng năng lực cạnh tranh chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Việt Nam đang đứng trước cơ hội tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và phân phối toàn cầu. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành lợi thế cạnh tranh, việc phát triển hạ tầng logistics hiện đại, xanh và số được xem là yêu cầu cấp thiết.
Doanh nghiệp mới tại Gia Lai tăng cả về số lượng và quy mô vốn

Doanh nghiệp mới tại Gia Lai tăng cả về số lượng và quy mô vốn

(TBTCO) - Từ đầu năm đến ngày 22/7, Gia Lai có 2.292 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 35.884 tỷ đồng, tăng khoảng 196% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng khoảng 36%, đạt 32,74% chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp của cả năm.
Đà Nẵng mở không gian kinh tế tầm thấp

Đà Nẵng mở không gian kinh tế tầm thấp

(TBTCO) - Để đón đầu sự phát triển của thị trường kinh tế tầm thấp được dự báo đạt tỷ USD, Đà Nẵng sẵn sàng rót ngân sách, kiến tạo bệ phóng hạ tầng, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách. Đây là nỗ lực nhằm tạo động lực phát triển mới cho địa phương.
Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2026: Tăng trưởng cao nhưng dư địa ổn định thu hẹp

Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2026: Tăng trưởng cao nhưng dư địa ổn định thu hẹp

Sáu tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao, các động lực chính cùng vận hành, sức chống chịu được cải thiện. Tuy nhiên, khi nền kinh tế tăng tốc, các cân đối về lạm phát, tỷ giá và lãi suất trở nên nhạy cảm và bài toán ổn định vĩ mô cũng khó hơn.
Tăng trưởng cao trên nền tảng duy trì ổn định kinh tế, đẩy mạnh cải cách thể chế

Tăng trưởng cao trên nền tảng duy trì ổn định kinh tế, đẩy mạnh cải cách thể chế

(TBTCO) - Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Bùi Minh Giáp - Chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam không nên lựa chọn giữa tăng trưởng và ổn định vĩ mô, mà cần theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao trên nền tảng duy trì ổn định kinh tế và đẩy mạnh cải cách thể chế. Việt Nam vẫn có thể theo đuổi tăng trưởng cao mà không phải đánh đổi ổn định vĩ mô, nếu lựa chọn đúng chính sách.
Mở rộng kênh vốn, nâng kỷ luật thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Mở rộng kênh vốn, nâng kỷ luật thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(TBTCO) - Nghị định số 200/2026/NĐ-CP mở rộng hành lang huy động và sử dụng vốn cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao yêu cầu về quản trị dòng tiền, công bố thông tin, giám sát sau phát hành và bảo vệ nhà đầu tư. Những quy định mới được cơ quan quản lý, công ty chứng khoán và doanh nghiệp kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông nguồn vốn trung, dài hạn, từng bước củng cố niềm tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Việt Nam chuyển từ giai đoạn cần nhiều vốn sang cần chất lượng

Việt Nam chuyển từ giai đoạn cần nhiều vốn sang cần chất lượng

(TBTCO) - ThS. Lê Thị Mai Liên - Trưởng ban Kinh tế vĩ mô và dự báo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) cho rằng, để Nghị quyết số 10-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thu hút FDI thế hệ mới, điều quan trọng nhất là phải chuyển nhanh các định hướng của Nghị quyết thành các chính sách cụ thể, có tính khả thi và có cơ chế tổ chức thực hiện đồng bộ.
Bước tiến mới trong minh bạch hóa nền kinh tế Việt Nam

Bước tiến mới trong minh bạch hóa nền kinh tế Việt Nam

(TBTCO) - Minh bạch chủ sở hữu hưởng lợi không chỉ là yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế, mà còn là đòi hỏi nội tại của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Quy định chính thức đưa thông tin chủ sở hữu hưởng lợi vào hệ thống đăng ký doanh nghiệp từ ngày 1/7/2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, góp phần nâng cao tính minh bạch của môi trường đầu tư, tăng hiệu quả quản trị doanh nghiệp và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, quản lý thuế cũng như bảo đảm tính liêm chính của thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam tuân thủ nghiêm túc các quy định của ILO, các điều ước quốc tế về lao động

Việt Nam tuân thủ nghiêm túc các quy định của ILO, các điều ước quốc tế về lao động

Quảng Ninh: Tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt gần 62%

Quảng Ninh: Tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt gần 62%

Khởi động chương trình đào tạo 10.000 CEO, nâng tầm lãnh đạo doanh nghiệp Việt

Khởi động chương trình đào tạo 10.000 CEO, nâng tầm lãnh đạo doanh nghiệp Việt

Từ tháng 10/2026, chính thức chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công

Từ tháng 10/2026, chính thức chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công

Từ bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế di sản

Từ bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế di sản

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025