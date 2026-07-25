Doanh nghiệp

Khởi động chương trình đào tạo 10.000 CEO, nâng tầm lãnh đạo doanh nghiệp Việt

Song Linh

Song Linh

[email protected]
13:30 | 25/07/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập ngày càng sâu rộng, VCCI khởi động Chương trình “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới” giai đoạn 2026 - 2030 nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có đủ bản lĩnh, năng lực và khát vọng dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững.
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Ngày 25/7, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ khởi động Chương trình phát triển lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới” giai đoạn 2026 - 2030, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế.

Khởi động chương trình đào tạo 10.000 CEO, nâng tầm lãnh đạo doanh nghiệp Việt
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chương trình. Ảnh: Hải Anh

Chương trình được triển khai trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời cụ thể hóa Quyết định số 525/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành doanh nghiệp đến năm 2030.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho rằng, nền kinh tế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, năng lực quản trị hiện đại, khả năng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo ông, chương trình không chỉ là hoạt động đào tạo mà còn được xây dựng như một hệ sinh thái phát triển lãnh đạo doanh nghiệp, kết nối các CEO với chuyên gia, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo và mạng lưới doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh: “Một nền kinh tế mạnh cần có những doanh nghiệp mạnh. Một cộng đồng doanh nghiệp mạnh cần có những nhà lãnh đạo có tầm nhìn, có năng lực và có khát vọng”. VCCI kỳ vọng chương trình sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thay mặt Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước và kinh tế tập thể Bùi Anh Tuấn đánh giá cao sáng kiến của VCCI trong việc triển khai chương trình, coi đây là hành động thiết thực nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 525/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo ông, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, lợi thế của doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào chất lượng quản trị và năng lực của người lãnh đạo. Vì vậy, việc hình thành đội ngũ CEO có tư duy hiện đại, năng lực hội nhập quốc tế và đạo đức kinh doanh sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Đại diện đối tác đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết chương trình sẽ góp phần hình thành thế hệ CEO có tư duy chiến lược, năng lực đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội, đồng thời thúc đẩy mô hình hợp tác “ba nhà” giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức phục vụ cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Ban tổ chức, chương trình sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như lãnh đạo chiến lược, quản trị doanh nghiệp hiện đại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tài chính, ESG, chuyển đổi xanh, quản trị nhân sự và hội nhập quốc tế. Các khóa học được thiết kế cho nhiều nhóm đối tượng, từ CEO các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp gia đình và startup, hướng tới xây dựng một mạng lưới lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh ngang tầm khu vực và quốc tế.

Theo VCCI, việc triển khai Chương trình “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới” cũng góp phần thúc đẩy mô hình hợp tác “ba nhà” gồm Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo phục vụ cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua đó, chương trình kỳ vọng xây dựng một thế hệ CEO Việt Nam có năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, đủ khả năng dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững và đóng góp vào mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.
Song Linh
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