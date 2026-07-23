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Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:53 | 23/07/2026
(TBTCO) - Sáng 23/7, tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, lên 25.272 đồng. Tại một số ngân hàng, tỷ giá USD đồng loạt giảm, trong khi giá bán ra giữ ở mức 26.500 đồng, cao hơn thị trường tự do. Trong khi đó, DXY giảm 0,05%, xuống 101,14 điểm. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vì lạm phát nguồn cung, nhiều ngân hàng trung ương lớn có thể điều chỉnh theo hướng tương tự.
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Thị trường trong nước

Sáng 23/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.272 đồng, tăng đáng kể (tăng 12 đồng) so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.008,4 - 26.535,6 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.350 - 26.380 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng ngày 23/7 cho thấy, tỷ giá USD đồng loạt điều chỉnh giảm tại một số ngân hàng, trong khi tỷ giá bán ra được duy trì ngang nhau, ở mức 26.500 VND/USD.

Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.090 - 26.500 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.120 - 26.500 VND/USD, cũng giảm 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 23/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (23/7):
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong khi đó, EUR tiếp tục tăng giá tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết ở mức 29.264,29 - 30.807,09 VND/EUR, tăng 11,09 đồng ở chiều mua vào và 11,71 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR được giao dịch ở mức 29.523 - 30.962 VND/EUR, tăng mạnh hơn, lần lượt 16 đồng ở chiều mua vào và 23 đồng ở chiều bán ra.

Ngược lại, đồng bảng Anh quay đầu giảm. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP ở mức 34.294,2 - 35.749,97 VND/GBP, giảm 33,79 đồng ở chiều mua vào và 35,17 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, GBP được niêm yết ở mức 34.574 - 35.861 VND/GBP, giảm 27 đồng ở chiều mua vào và 30 đồng ở chiều bán ra.

Cùng chung xu hướng, đồng nhân dân tệ tiếp tục suy yếu tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết tỷ giá CNY ở mức 3.786,26 - 3.946,99 VND/CNY, giảm 6,75 đồng ở chiều mua vào và 7,02 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá CNY ở mức 3.810 - 3.955 VND/CNY, cùng giảm 7 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, cho thấy xu hướng giảm diễn ra khá đồng đều giữa các ngân hàng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm nhẹ 0,05% xuống 101,14 điểm.

Giá dầu thô WTI tiếp tục tăng 1,84%, giao dịch quanh mức 88 USD/thùng trong phiên. Đà tăng được thúc đẩy bởi căng thẳng leo thang tại Trung Đông, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu trên diện rộng.

Căng thẳng bùng phát sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran nếu Tehran nhằm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ nhanh chóng trả đũa các tài sản năng lượng có liên quan đến Mỹ trên khắp khu vực, làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận chuyển và nguồn cung dầu toàn cầu.

Các chiến lược gia của Ngân hàng TD Securities (Canada) cho rằng, đồng USD vẫn có thể tăng nhẹ trong quý III/2026 khi nhà đầu tư còn dư địa để gia tăng vị thế nắm giữ.

Theo TD Securities, Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong một thời gian dài. Dù ngưỡng để Fed cân nhắc tăng lãi suất đã thấp hơn trước, cơ quan này vẫn cần thêm bằng chứng cho thấy lạm phát và thị trường lao động tiếp tục duy trì sức mạnh trước khi chuyển sang chu kỳ thắt chặt mới.

TD Securities cũng lưu ý, nếu Fed buộc phải tăng lãi suất do áp lực lạm phát từ phía cung, nhiều ngân hàng trung ương lớn khác, trong đó có Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cũng có thể phải điều chỉnh lãi suất theo hướng tương tự.

Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY giảm nhẹ xuống gần 163,1. Dù vậy, đồng yên Nhật (JPY) vẫn dao động gần mức thấp nhất trong gần 4 thập kỷ, khi những lo ngại về tình hình tài khóa tiếp tục gây áp lực lên đồng nội tệ. Thị trường cũng duy trì tâm lý thận trọng trước khả năng Chính phủ Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yên.

Trong khi đó, giới đầu tư ngày càng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10, sau khi cơ quan này nâng lãi suất lên 1% vào tháng 6. Tuy nhiên, kỳ vọng về việc BoJ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn chưa đủ để giúp đồng yên phục hồi đáng kể trước sức ép từ các yếu tố tài khóa và chênh lệch lãi suất với Mỹ./.

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Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80