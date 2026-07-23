Ngân hàng - Bảo hiểm

Lãi suất đầu vào tăng cao:

Áp lực đè nặng, ngân hàng "xoay xở" nhiều kênh huy động vốn

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

06:33 | 23/07/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh "độ chênh" khoảng 2 điểm phần trăm giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn vẫn duy trì, nhiều ngân hàng đẩy mạnh mở rộng các kênh huy động ngoài tiền gửi truyền thống. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất trên các kênh huy động đồng loạt neo ở mức cao, khiến chi phí vốn gia tăng và dư địa giảm thêm lãi suất không dễ dàng.
aa

Đẩy mạnh huy động ngoài tiền gửi

Trong bối cảnh cạnh tranh huy động vốn thị trường 1 (từ dân cư và tổ chức kinh tế) ngày càng cạnh tranh, nhiều ngân hàng triển khai các chương trình lãi suất ưu đãi dưới nhiều hình thức, song tốc độ tăng huy động vẫn chưa theo kịp đà tăng trưởng tín dụng. Để bổ sung nguồn vốn, bảo đảm thanh khoản và đáp ứng nhu cầu cho vay, nhiều nhà băng đẩy mạnh huy động qua nhiều kênh như: vay trên thị trường liên ngân hàng, vay vốn quốc tế, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu...

Báo cáo tài chính do VPBank mới công bố cho thấy, tiền gửi khách hàng tiếp tục là nguồn vốn chủ lực, đạt 732.887 tỷ đồng, tăng mạnh 16,7% so với cuối năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ tiền gửi tiết kiệm và có kỳ hạn, tăng 19% lên 639.422 tỷ đồng, trong khi tiền gửi không kỳ hạn giảm nhẹ.

Áp lực đè nặng, ngân hàng
Đồ họa tư liệu

Đáng chú ý, VPBank đẩy mạnh huy động qua phát hành giấy tờ có giá với quy mô 168.944 tỷ đồng, tăng 57,7% so với đầu năm; trong đó, chứng chỉ tiền gửi tăng gấp đôi lên 127.773 tỷ đồng. Dù dư nợ kỳ phiếu và trái phiếu giảm nhẹ còn 41.171 tỷ đồng, VPBank vẫn lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 30.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay, qua đó nâng dư nợ trái phiếu lên khoảng 73.658 tỷ đồng - mức cao nhất trong nhiều năm.

Ngoài ra, số tiền vay các tổ chức tín dụng khác tăng 28,6% lên 198.560 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn vốn trong nước, cuối tháng 6, ngân hàng VPBank mở rộng kênh huy động vốn quốc tế khi cùng 15 định chế tài chính nước ngoài ký khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ USD (khoảng 37.900 tỷ đồng).

Lãnh đạo VPBank từng chia sẻ, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng huy động tới 40% năm nay, tương đương bổ sung hơn 300.000 tỷ đồng nguồn vốn mỗi năm - quy mô tương đương tổng huy động của một ngân hàng cỡ trung bình. Đây là mục tiêu rất thách thức đối với bất kỳ ngân hàng nào.

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, VPBank đang triển khai chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, không chỉ dựa vào tiền gửi khách hàng mà còn mở rộng các kênh huy động khác. Với mục tiêu tăng trưởng cao, ngân hàng chấp nhận duy trì chi phí vốn ở mức cao hơn để đảm bảo đủ nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh và mở rộng tín dụng.

Ở mảng huy động vốn, tiền gửi khách hàng của Techcombank đạt 697,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm. Cơ cấu huy động có sự dịch chuyển khi khách hàng cá nhân gia tăng tiền gửi có kỳ hạn, trong khi tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của khách hàng doanh nghiệp tăng tích cực.

Thông tin từ LPBank cho thấy, cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động, ngân hàng duy trì đà huy động vốn tích cực. Trong khi tiền gửi khách hàng đạt 353.513 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm, thì phát hành giấy tờ có giá đạt 78.968 tỷ đồng, tăng 23,2%, góp phần đa dạng hóa nguồn vốn, củng cố thanh khoản và tạo dư địa mở rộng tín dụng.

Dự địa hạ lãi suất hạn chế?

Trao đổi với phóng viên, TS. Châu Đình Linh - Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cho rằng, áp lực thanh khoản là một trong những vấn đề lớn, khi nhiều ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng ở mức cao, trong khi tăng trưởng tiền gửi không theo kịp, tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa huy động và cho vay.

“Khoảng chênh lệch này buộc các ngân hàng phải gia tăng phụ thuộc vào thị trường liên ngân hàng để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, đồng thời khiến chi phí vốn tăng lên, qua đó, tạo sức ép thu hẹp biên lãi ròng (NIM)” - TS. Châu Đình Linh đánh giá.

Đa dạng hóa nguồn vốn khi huy động không đủ đáp ứng nhu cầu cho vay

TS. Cấn Văn Lực cho rằng, ước tính hết tháng 6, tín dụng tăng 7,7% nhưng huy động vốn tăng 5%, hiện nay lệch nhau 1,7 triệu tỷ đồng. Hệ thống ngân hàng làm sao giảm lãi suất được trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế và nhu cầu huy động vốn đều rất lớn. Ngân hàng không đủ tiền để cho vay khi huy động vốn chỉ ở mức như vậy, vì thế, chúng ta phải đa dạng hóa các nguồn vốn khác nhau.

Để chủ động nguồn vốn, các ngân hàng tăng cường huy động từ khu vực dân cư, thông qua việc nâng lãi suất tiền gửi hoặc đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tại nhiều ngân hàng đang suy giảm, phản ánh dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh có lợi suất cao hơn. Ngay cả chi phí huy động CASA cũng không hề rẻ, do các ngân hàng chạy đua nhiều chương trình sinh lời tự động, để “giữ chân” dòng tiền của khách hàng.

Dự báo diễn biến lãi suất những tháng cuối năm, TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia - nhiều lần nhấn mạnh từ khóa 'ổn định' và cho rằng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay nhiều khả năng sẽ được duy trì, bởi dư địa để tiếp tục giảm lãi suất trong bối cảnh hiện nay rất hạn chế.

TS. Cấn Văn Lực chỉ rõ, thứ nhất, lạm phát và kỳ vọng lạm phát đều có xu hướng tăng, khiến áp lực lên lãi suất lớn hơn. Thứ hai, các kênh đầu tư khác vẫn có sức hấp dẫn, nếu các ngân hàng hạ lãi suất huy động, dòng tiền có thể dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác. Thứ ba, nhu cầu vốn của nền kinh tế rất lớn.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
lãi suất ngân hàng tăng trưởng tín dụng huy động vốn tiền gửi truyền thống

Bài liên quan

ACB lãi hơn 10.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm nhờ NIM cải thiện, tín dụng tăng vượt bình quân ngành

ACB lãi hơn 10.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm nhờ NIM cải thiện, tín dụng tăng vượt bình quân ngành

Eximbank sắp bầu bổ sung dàn lãnh đạo mới tại Đại hội đồng cổ đông bất thường

Eximbank sắp bầu bổ sung dàn lãnh đạo mới tại Đại hội đồng cổ đông bất thường

Dành 10.000 ha đất quy hoạch nhà ở xã hội, khơi thông dòng vốn đúng hướng

Dành 10.000 ha đất quy hoạch nhà ở xã hội, khơi thông dòng vốn đúng hướng

Dành cho bạn

Tạo một khung thể chế vững chắc để bồi đắp năng lực nội sinh

Tạo một khung thể chế vững chắc để bồi đắp năng lực nội sinh

Ngày 23/7: Gạo xuất khẩu tiếp đà tăng, trong nước ổn định

Ngày 23/7: Gạo xuất khẩu tiếp đà tăng, trong nước ổn định

Ngày 23/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

Ngày 23/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

Ngày 23/7: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 23/7: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 23/7: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 23/7: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Hải quan tăng cường kiểm tra hàng vật liệu lát sàn xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Hải quan tăng cường kiểm tra hàng vật liệu lát sàn xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Đọc thêm

Mở rộng điều tra vụ buôn lậu kim cương liên quan SJC, khởi tố thêm 4 bị can

Mở rộng điều tra vụ buôn lậu kim cương liên quan SJC, khởi tố thêm 4 bị can

(TBTCO) - Mở rộng điều tra Chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can, thu giữ thêm 354 viên kim cương và tiếp tục làm rõ đường dây buôn lậu đưa kim cương vào hệ thống SJC để tiêu thụ.
Bảo hiểm PVI được vinh danh tại 4 hạng mục của InsuranceAsia News Country Awards for Excellence 2026

Bảo hiểm PVI được vinh danh tại 4 hạng mục của InsuranceAsia News Country Awards for Excellence 2026

(TBTCO) - InsuranceAsia News vừa công bố kết quả Country Awards for Excellence 2026 dành cho thị trường Việt Nam. Với 4 giải thưởng trải rộng trên các lĩnh vực kinh doanh, chuyển đổi số, quản trị bồi thường và điều hành doanh nghiệp, Bảo hiểm PVI tiếp tục cho thấy năng lực phát triển toàn diện và sự hiện diện ngày càng rõ nét trên bản đồ bảo hiểm khu vực.
Thu ngoài lãi dẫn nhịp, cho vay tiến sát kế hoạch, ABBank báo lãi tăng hơn 80%

Thu ngoài lãi dẫn nhịp, cho vay tiến sát kế hoạch, ABBank báo lãi tăng hơn 80%

(TBTCO) - ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 3.016 tỷ đồng, tăng 80,7% cùng kỳ, với động lực từ các nguồn thu ngoài lãi khiến tỷ trọng thu nhập lãi thuần giảm còn 35%. Trong bối cảnh dư nợ cho vay tăng 18,5%, tiến sát kế hoạch cả năm, ngân hàng đồng thời nâng vốn điều lệ vượt 16.000 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp.
InsuranceAsia News công bố kết quả Country Awards for Excellence - Vietnam 2026 và hệ sinh thái PVI đã có một kỳ vinh danh đáng nhớ

InsuranceAsia News công bố kết quả Country Awards for Excellence - Vietnam 2026 và hệ sinh thái PVI đã có một kỳ vinh danh đáng nhớ

(TBTCO) - InsuranceAsia News đã công bố kết quả Country Awards for Excellence - Vietnam 2026 vào ngày 20/7/2026 và hệ sinh thái PVI đã có một kỳ vinh danh đáng nhớ khi giành 5 trong tổng số 10 hạng mục giải thưởng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm Việt Nam.
Tỷ giá USD hôm nay (22/7): Tỷ giá USD ngân hàng tiến sát trần khi DXY duy trì vùng cao trên 101 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (22/7): Tỷ giá USD ngân hàng tiến sát trần khi DXY duy trì vùng cao trên 101 điểm

(TBTCO) - Sáng 22/7, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.260 đồng, song tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục nhích tăng. Trong khi đó, chỉ số DXY tăng 0,2% lên 101,19 điểm khi nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh gia tăng trước căng thẳng địa chính trị.
Lợi nhuận quý II của Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Lợi nhuận quý II của Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

(TBTCO) - Ngày 21/7/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã CK: TCB, sàn HOSE) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2026 với những con số nổi bật. Khép lại nửa đầu năm, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý II là tâm điểm bứt phá khi thiết lập mức đỉnh mới về lợi nhuận.
Hơn 640 triệu cổ phiếu BVB chính thức giao dịch trên HOSE

Hơn 640 triệu cổ phiếu BVB chính thức giao dịch trên HOSE

(TBTCO) - Hơn 640 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB) chính thức được đưa vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 21/7, với giá tham chiếu 13.100 đồng/cổ phiếu.
Không chỉ sắp xếp, tái cơ cấu để doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng

Không chỉ sắp xếp, tái cơ cấu để doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng

(TBTCO) - Số lượng doanh nghiệp Nhà nước đã giảm từ hơn 12.000 xuống còn 695, song quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn vẫn còn nhiều "điểm nghẽn". Nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu không phải chỉ sắp xếp, "dọn dẹp" hay bán vốn, mà là nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và vai trò dẫn dắt tăng trưởng của doanh nghiệp nhà nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

"Miếng bánh" margin "nảy nở" giữa vùng trũng thanh khoản

"Miếng bánh" margin "nảy nở" giữa vùng trũng thanh khoản

Chuẩn hóa giao dịch điện tử, nâng “chất” thị trường chứng khoán

Chuẩn hóa giao dịch điện tử, nâng “chất” thị trường chứng khoán

Trái phiếu PPP trước cơ hội huy động vốn dài hạn cho hạ tầng

Trái phiếu PPP trước cơ hội huy động vốn dài hạn cho hạ tầng

Hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ: Chọn kịch bản để giảm áp lực tài chính

Hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ: Chọn kịch bản để giảm áp lực tài chính

Tỷ giá USD hôm nay (20/7): USD tự do tăng vọt, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ ECB

Tỷ giá USD hôm nay (20/7): USD tự do tăng vọt, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ ECB

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,000 145,000
Hà Nội - PNJ 140,000 145,000
Đà Nẵng - PNJ 140,000 145,000
Miền Tây - PNJ 140,000 145,000
Tây Nguyên - PNJ 140,000 145,000
Đông Nam Bộ - PNJ 140,000 145,000
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,200 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,200 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 14,600
NL 99.99 13,200
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 14,602
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 14,603
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141 145
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 138 143
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 141,584
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 107,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 974
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 87,389
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 83,527
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 59,787
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 146
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 146
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 146
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 146
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 146
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 146
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 146
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 146
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 146
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 146
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 146
Cập nhật: 23/07/2026 07:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17861 18135 18714
CAD 18127 18402 19019
CHF 31731 32112 32756
CNY 0 3844 3937
EUR 29372 29593 30674
GBP 34374 34765 35703
HKD 0 3225 3428
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14994 15584
SGD 19835 20116 20691
THB 694 757 810
USD (1,2) 26046 0 0
USD (5,10,20) 26087 0 0
USD (50,100) 26116 26130 26495
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,140 26,140 26,520
USD(1-2-5) 25,095 - -
USD(10-20) 25,095 - -
EUR 29,533 29,557 30,966
JPY 157.02 157.3 166.79
GBP 34,603 34,697 35,891
AUD 18,087 18,152 18,837
CAD 18,339 18,398 19,074
CHF 32,020 32,120 33,060
SGD 19,980 20,042 20,823
CNY - 3,813 3,958
HKD 3,291 3,301 3,438
KRW 16.41 17.11 18.61
THB 743.43 752.61 805.68
NZD 14,993 15,132 15,581
SEK - 2,665 2,759
DKK - 3,951 4,089
NOK - 2,689 2,783
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,017.74 - 6,792.73
TWD 734.82 - 889.54
SAR - 6,895.4 7,262.43
KWD - 83,233 88,551
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,110 26,130 26,510
EUR 29,464 29,582 30,774
GBP 34,611 34,750 35,781
HKD 3,289 3,302 3,419
CHF 31,845 31,973 32,898
JPY 157.29 157.92 165.78
AUD 18,108 18,181 18,779
SGD 20,029 20,109 20,699
THB 761 764 800
CAD 18,333 18,407 18,984
NZD 15,102 15,647
KRW 17.03 18.87
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26490
AUD 18043 18143 19074
CAD 18312 18412 19426
CHF 31974 32004 33582
CNY 3824.5 3849.5 3984.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29559 29589 31312
GBP 34669 34719 36476
HKD 0 3355 0
JPY 157.86 158.36 168.88
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15097 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19989 20119 20851
THB 0 722.7 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14200000 14200000 14600000
SBJ 13000000 13000000 14600000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,163 26,213 26,523
USD20 26,163 26,213 26,523
USD1 26,163 26,213 26,523
AUD 18,123 18,223 19,327
EUR 29,399 29,499 31,155
CAD 18,272 18,372 19,679
SGD 20,097 20,247 20,806
JPY 158.44 159.94 165.47
GBP 34,631 34,781 35,845
XAU 14,338,000 0 14,702,000
CNY 0 3,737 0
THB 0 760 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 23/07/2026 07:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80