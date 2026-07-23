Áp lực đè nặng, ngân hàng "xoay xở" nhiều kênh huy động vốn

Đẩy mạnh huy động ngoài tiền gửi

Trong bối cảnh cạnh tranh huy động vốn thị trường 1 (từ dân cư và tổ chức kinh tế) ngày càng cạnh tranh, nhiều ngân hàng triển khai các chương trình lãi suất ưu đãi dưới nhiều hình thức, song tốc độ tăng huy động vẫn chưa theo kịp đà tăng trưởng tín dụng. Để bổ sung nguồn vốn, bảo đảm thanh khoản và đáp ứng nhu cầu cho vay, nhiều nhà băng đẩy mạnh huy động qua nhiều kênh như: vay trên thị trường liên ngân hàng, vay vốn quốc tế, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu...

Báo cáo tài chính do VPBank mới công bố cho thấy, tiền gửi khách hàng tiếp tục là nguồn vốn chủ lực, đạt 732.887 tỷ đồng, tăng mạnh 16,7% so với cuối năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ tiền gửi tiết kiệm và có kỳ hạn, tăng 19% lên 639.422 tỷ đồng, trong khi tiền gửi không kỳ hạn giảm nhẹ.

Đồ họa tư liệu

Đáng chú ý, VPBank đẩy mạnh huy động qua phát hành giấy tờ có giá với quy mô 168.944 tỷ đồng, tăng 57,7% so với đầu năm; trong đó, chứng chỉ tiền gửi tăng gấp đôi lên 127.773 tỷ đồng. Dù dư nợ kỳ phiếu và trái phiếu giảm nhẹ còn 41.171 tỷ đồng, VPBank vẫn lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 30.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay, qua đó nâng dư nợ trái phiếu lên khoảng 73.658 tỷ đồng - mức cao nhất trong nhiều năm.

Ngoài ra, số tiền vay các tổ chức tín dụng khác tăng 28,6% lên 198.560 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn vốn trong nước, cuối tháng 6, ngân hàng VPBank mở rộng kênh huy động vốn quốc tế khi cùng 15 định chế tài chính nước ngoài ký khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ USD (khoảng 37.900 tỷ đồng).

Lãnh đạo VPBank từng chia sẻ, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng huy động tới 40% năm nay, tương đương bổ sung hơn 300.000 tỷ đồng nguồn vốn mỗi năm - quy mô tương đương tổng huy động của một ngân hàng cỡ trung bình. Đây là mục tiêu rất thách thức đối với bất kỳ ngân hàng nào.

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, VPBank đang triển khai chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, không chỉ dựa vào tiền gửi khách hàng mà còn mở rộng các kênh huy động khác. Với mục tiêu tăng trưởng cao, ngân hàng chấp nhận duy trì chi phí vốn ở mức cao hơn để đảm bảo đủ nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh và mở rộng tín dụng.

Ở mảng huy động vốn, tiền gửi khách hàng của Techcombank đạt 697,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm. Cơ cấu huy động có sự dịch chuyển khi khách hàng cá nhân gia tăng tiền gửi có kỳ hạn, trong khi tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của khách hàng doanh nghiệp tăng tích cực.

Thông tin từ LPBank cho thấy, cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động, ngân hàng duy trì đà huy động vốn tích cực. Trong khi tiền gửi khách hàng đạt 353.513 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm, thì phát hành giấy tờ có giá đạt 78.968 tỷ đồng, tăng 23,2%, góp phần đa dạng hóa nguồn vốn, củng cố thanh khoản và tạo dư địa mở rộng tín dụng.

Dự địa hạ lãi suất hạn chế?

Trao đổi với phóng viên, TS. Châu Đình Linh - Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cho rằng, áp lực thanh khoản là một trong những vấn đề lớn, khi nhiều ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng ở mức cao, trong khi tăng trưởng tiền gửi không theo kịp, tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa huy động và cho vay.

“Khoảng chênh lệch này buộc các ngân hàng phải gia tăng phụ thuộc vào thị trường liên ngân hàng để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, đồng thời khiến chi phí vốn tăng lên, qua đó, tạo sức ép thu hẹp biên lãi ròng (NIM)” - TS. Châu Đình Linh đánh giá.

Đa dạng hóa nguồn vốn khi huy động không đủ đáp ứng nhu cầu cho vay TS. Cấn Văn Lực cho rằng, ước tính hết tháng 6, tín dụng tăng 7,7% nhưng huy động vốn tăng 5%, hiện nay lệch nhau 1,7 triệu tỷ đồng. Hệ thống ngân hàng làm sao giảm lãi suất được trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế và nhu cầu huy động vốn đều rất lớn. Ngân hàng không đủ tiền để cho vay khi huy động vốn chỉ ở mức như vậy, vì thế, chúng ta phải đa dạng hóa các nguồn vốn khác nhau.

Để chủ động nguồn vốn, các ngân hàng tăng cường huy động từ khu vực dân cư, thông qua việc nâng lãi suất tiền gửi hoặc đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tại nhiều ngân hàng đang suy giảm, phản ánh dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh có lợi suất cao hơn. Ngay cả chi phí huy động CASA cũng không hề rẻ, do các ngân hàng chạy đua nhiều chương trình sinh lời tự động, để “giữ chân” dòng tiền của khách hàng.

Dự báo diễn biến lãi suất những tháng cuối năm, TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia - nhiều lần nhấn mạnh từ khóa 'ổn định' và cho rằng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay nhiều khả năng sẽ được duy trì, bởi dư địa để tiếp tục giảm lãi suất trong bối cảnh hiện nay rất hạn chế.

TS. Cấn Văn Lực chỉ rõ, thứ nhất, lạm phát và kỳ vọng lạm phát đều có xu hướng tăng, khiến áp lực lên lãi suất lớn hơn. Thứ hai, các kênh đầu tư khác vẫn có sức hấp dẫn, nếu các ngân hàng hạ lãi suất huy động, dòng tiền có thể dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác. Thứ ba, nhu cầu vốn của nền kinh tế rất lớn.