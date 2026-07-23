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Ngày 23/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

06:32 | 23/07/2026
Giá cao su thế giới trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (23/7) đồng loạt giảm. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên sàn OSE giảm 0,64%, sàn SHFE giảm 1,03%, sàn SGX giảm 0,9%, Thái Lan giảm 0,8 Baht. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
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Ngày 23/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định
Giá cao su thế giới trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay đồng loạt giảm.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản giảm 2,7 Yên (0,64%) xuống 419,8 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 12 giảm 6,2 Yên, tương đương 1,47%, còn 415,1 Yên (2,55 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 giảm 0,8 Baht về mức 90,9 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 175 Nhân dân tệ (1,03%) xuống 16.745 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 140 Nhân dân tệ, tương đương 0,83%, xuống 16.815 Nhân dân tệ (2.486,10 USD)/tấn,

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất mất 110 Nhân dân tệ, tương đương 0,8%, còn 13.555 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn gần giao tháng 9 giao dịch lần cuối ở mức 214,2 US cent/kg, giảm 0,9%.

Theo các chuyên gia phân tích của hãng môi giới Shenyin & Wanguo Futures (Trung Quốc), hoạt động cạo mủ mới đang được triển khai tại các vùng sản xuất chính, với sản lượng mủ tiếp tục tăng ngay cả khi những đợt mưa gần đây làm chậm nhịp khai thác. Sản lượng cao su thường ở mức thấp từ tháng 2 đến tháng 5, trước khi bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm kéo dài đến tháng 9.

Theo báo cáo mới công bố của Japan Exchange Group, hoạt động mua hàng thực đã chững lại trong tuần trước, trong khi tăng trưởng GDP quý II của Trung Quốc thấp hơn dự kiến cũng đè nặng lên tâm lý thị trường.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn được duy trì ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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