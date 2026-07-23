Ngày 23/7: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 66.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay giảm tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, tại Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Nội và Hưng Yên giảm xuống còn 66.000 đồng/kg, Ninh Bình giảm còn 65.000 đồng/kg và Lào Cai giữ ở mức 65.000 đồng/kg sau khi giảm. Các địa phương còn lại đi ngang.

Sau điều chỉnh, không còn địa phương nào đạt mốc 67.000 đồng/kg. Thương lái tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên cùng thu mua heo hơi ở mức 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 - 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 64.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ nguyên so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Giá heo tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa giữ mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận điều chỉnh mới, thị trường tiếp tục đi ngang tại tất cả địa phương được khảo sát.

Giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục được giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau giữ mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm tại 6 địa phương gồm Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Hưng Yên, Thanh Hóa và Nghệ An, cùng hạ 1.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại tiếp tục đi ngang.

Hiện mức giá cao nhất cả nước là 66.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên, trong khi mức thấp nhất 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Khánh Hòa, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.