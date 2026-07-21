Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đến ngày 15/7 đạt 601,5 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 601,5 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 290,5 tỷ USD; nhập khẩu đạt xấp xỉ 311 tỷ USD; nhập siêu 20,5 tỷ USD.
Giá cà phê trong nước tiếp tục đi lên trong tuần qua, tăng 2.500 - 2.600 đồng/kg và tiến sát mốc 98.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm 500 - 1.500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 137.000 - 140.500 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (20/7) biến động trái chiều khi giá tại sàn SHFE - Trung Quốc bứt phá nhờ lực mua cải thiện, trong khi sàn TOCOM - Nhật Bản bị kéo lùi do áp lực tâm lý từ sự hạ nhiệt của nhóm nguyên liệu hóa dầu butadiene tại Trung Quốc.
Giá lúa gạo hôm nay (20/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Theo đó, giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.850 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg…
Giá heo hơi hôm nay (20/7) tiếp tục ổn định tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam xuất hiện đà tăng tại một số địa phương. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg.
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục biến động. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.125.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.191.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 6,54% so với tuần trước.
Giá lúa tươi hôm nay (19/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Cụ thể, giá lúa OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg. Ngược lại, giá lúa Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.850 - 7.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định, duy trì sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.