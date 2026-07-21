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Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đến ngày 15/7 đạt 601,5 tỷ USD

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
07:53 | 21/07/2026
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 601,5 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 290,5 tỷ USD; nhập khẩu đạt xấp xỉ 311 tỷ USD; nhập siêu 20,5 tỷ USD.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cục hải quan

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