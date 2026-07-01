Hải quan Việt Nam khẳng định vị thế tại Hội đồng Hải quan Thế giới

Đoàn công tác của Hải quan Việt Nam do ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan làm Trưởng đoàn đã tham dự Phiên họp Hội đồng lần thứ 147/148 của WCO tại Brussels (Bỉ) từ ngày 25 - 27/6/2026.

Đây là hội nghị cấp cao quan trọng nhất trong năm của WCO, quy tụ lãnh đạo 187 cơ quan hải quan thành viên nhằm thảo luận các vấn đề chiến lược và quyết định những ưu tiên hành động của cộng đồng hải quan toàn cầu.

Phiên họp Hội đồng lần thứ 147/148 của WCO. Ảnh: HQ

Tổng Thư ký WCO Ian Saunders trong phát biểu khai mạc Hội nghị đã nhấn mạnh, trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia và hoạt động buôn bán bất hợp pháp ngày càng diễn biến phức tạp, tăng cường hợp tác quốc tế là yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu quả quản lý biên giới.

Theo đó, chia sẻ thông tin, đẩy mạnh phối hợp thực thi pháp luật và phát huy quan hệ đối tác giữa cơ quan hải quan với các tổ chức quốc tế được xác định là những yếu tố then chốt nhằm bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp.

Thông điệp này tiếp tục phản ánh xu hướng phát triển của hải quan hiện đại, trong đó vai trò của cơ quan hải quan không chỉ dừng ở tạo thuận lợi thương mại, mà ngày càng mở rộng sang bảo đảm an ninh kinh tế, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hải quan các nước đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến Kế hoạch Chiến lược WCO giai đoạn 2025 - 2028, chương trình thực hiện giai đoạn 2026 - 2027, hiện đại hóa quản trị, tài chính, kiểm toán và thúc đẩy các sáng kiến về dữ liệu, liêm chính, hải quan xanh.

Tham gia các phiên thảo luận, Hải quan Việt Nam khẳng định ủng hộ mạnh mẽ Kế hoạch Chiến lược WCO giai đoạn 2025 - 2028, coi đây là định hướng then chốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của WCO trong giai đoạn phát triển mới.

Trên tinh thần đó, Hải quan Việt Nam tái khẳng định cam kết đồng hành cùng các thành viên WCO trong triển khai các ưu tiên chiến lược, đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng mô hình hải quan thông minh dựa trên dữ liệu và tăng cường năng lực thực thi trong bối cảnh thương mại toàn cầu và quản lý biên giới đang chịu tác động của nhiều yếu tố bất định.

Đáng chú ý, Hải quan Việt Nam nhấn mạnh đề xuất thu hẹp khoảng cách sẵn sàng chuyển đổi số giữa các thành viên nhằm bảo đảm tiến trình hiện đại hóa hải quan mang tính bao trùm, đồng bộ và bền vững. Hải quan Việt Nam cũng tiếp tục cam kết đóng góp thực chất cho các sáng kiến của WCO, nhất là trong các lĩnh vực dữ liệu, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ mới, hướng tới một hệ thống hải quan hiện đại, thích ứng và kết nối toàn cầu.

Bên lề Hội nghị, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đã có cuộc tiếp xã giao với Tổng Thư ký WCO Ian Saunders. Tại buổi tiếp, lãnh đạo Hải quan Việt Nam khẳng định ủng hộ mạnh mẽ chương trình cải cách của Ban Thư ký WCO, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của các thành viên.

Đồng thời, Lãnh đạo Cục Hải quan đã trao đổi về những đóng góp ngày càng sâu rộng trong khuôn khổ hợp tác WCO. Trong đó nổi bật là việc đồng tổ chức Hội nghị và Triển lãm Công nghệ WCO năm 2023 tại Hà Nội; đại diện Hải quan Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Thường trực WCO trong hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2024 đến năm 2026.

Nhân dịp này, Hải quan Việt Nam tiếp tục khẳng định mong muốn đóng góp nhiều hơn vào quá trình xây dựng chính sách và chuẩn mực của WCO thông qua chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tham gia sâu hơn vào các nhóm công tác và các ủy ban kỹ thuật.

Việc tham gia chủ động, đóng góp thực chất và mở rộng hợp tác tại Hội đồng WCO tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Hải quan Việt Nam trong cộng đồng Hải quan quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực cho mục tiêu xây dựng nền hải quan hiện đại, thông minh và hội nhập sâu rộng.