Ngày 16/8: Giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm 600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm. Theo mức giá cập nhật, các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt mất 600 đồng/kg, đưa giá thu mua bình quân xuống còn 94.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 600 đồng/kg xuống còn 94.700 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức giá tương tự sau mức điều chỉnh cùng biên độ.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 600 đồng/kg, xuống 94.200 đồng/kg và tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất trong bảng khảo sát.

Tại khu vực Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê cũng giảm 600 đồng/kg, về mức 94.900 đồng/kg, nhưng vẫn là khu vực có giá cao nhất.

Như vậy, giá cà phê trong nước hiện dao động từ 94.200 - 94.900 đồng/kg, chênh lệch 700 đồng/kg giữa mức cao nhất và thấp nhất. Đáng chú ý, giá bình quân chỉ còn 94.800 đồng/kg, cho thấy thị trường tiếp tục rời xa mốc tâm lý 100.000 đồng/kg sau chuỗi phiên điều chỉnh.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu phiên gần nhất cho thấy diễn biến phân hóa. Robusta London tiếp tục giảm tại toàn bộ các kỳ hạn, trong khi Arabica New York tăng ở hai kỳ hạn gần nhưng giảm nhẹ ở các kỳ hạn xa hơn.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta tiếp tục giảm tại toàn bộ các kỳ hạn được theo dõi. Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 45 USD/tấn, tương đương 1,23%, xuống còn 3.621 USD/tấn. Mức giảm mạnh nhất theo tỷ lệ thuộc về hợp đồng tháng 5/2027, mất 1,56% xuống còn 3.535 USD/tấn.

Trái với đà giảm đồng loạt của Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York có diễn biến phân hóa. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 5 US cent/lb, tương đương 1,5%, lên 338,1 US cent/lb. Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 1,5 US cent/lb lên 314,3 US cent/lb.

Sự phân hóa này khiến bức tranh thị trường thế giới trở nên trái chiều: Robusta vẫn chịu sức ép rõ rệt, còn Arabica kỳ hạn gần có dấu hiệu phục hồi.

Giá tiêu đi ngang trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa

Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục giữ trạng thái ổn định tại các vùng sản xuất trọng điểm. Mặt bằng thu mua dao động từ 136.000–139.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày 15/8.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là khu vực có giá cao nhất với 139.000 đồng/kg. Đắk Lắk duy trì 138.000 đồng/kg, còn tại Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Bình Phước (Đồng Nai), giá hồ tiêu cùng đứng ở mức 136.000 đồng/kg.

Giá bình quân của 5 khu vực khảo sát đạt khoảng 137.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa nơi cao nhất và thấp nhất tiếp tục ở mức 3.000 đồng/kg.

Nếu nhìn theo chuỗi dữ liệu những ngày gần đây, thị trường đang cho thấy trạng thái tích lũy khá rõ. Giá không còn xuất hiện những nhịp tăng, giảm nhanh như đầu tháng, mà liên tục xoay quanh vùng 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được giao dịch ở mức 6.856 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 đứng ở 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn, tương ứng với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được chào bán ở mức 9.387 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì ở 8.400 USD/tấn, còn Malaysia ở mức 12.200 USD/tấn./.