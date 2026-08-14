Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

Giá xăng dầu thế giới biến động đáng chú ý khi kết thúc phiên giao dịch ngày 13/8, giá dầu WTI và dầu Brent giảm lần lượt 2,4% và 2,15% tương ứng 81,25 USD/thùng và 86,98 USD/thùng.

Đến phiên sáng nay, cả hai mặt hàng dầu tiếp tục đi xuống. Giá dầu WTI ở mức 80,92 USD/thùng, giảm 0,33 USD/thùng, tương ứng giảm 0,41%. Dầu Brent ở mức 86,75 USD/thùng, giảm 0,23 USD/thùng, tương ứng giảm 0,25%.

Tâm điểm của phiên giao dịch là báo cáo tồn kho hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Trong tuần kết thúc ngày 7/8, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng tới 17,4 triệu thùng do xuất khẩu sụt giảm. Đây là mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 1/2023, đồng thời đưa tồn kho lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 6. Lượng tồn kho tăng mạnh giúp giảm bớt lo ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong mùa hè tại Mỹ.

Giá dầu thô thế giới đồng loạt đảo chiều giảm mạnh liên tiếp 2 phiên. Ảnh: TL.

Triển vọng nhu cầu toàn cầu cũng kém tích cực hơn khi cả Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cùng điều chỉnh dự báo. OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2026 xuống còn 580.000 thùng/ngày. Trong khi đó, IEA dự kiến nhu cầu dầu trong năm nay giảm 1,6 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức giảm 1 triệu thùng/ngày được đưa ra trong tháng trước, do giá năng lượng cao và nguồn cung bị hạn chế bởi xung đột Mỹ - Iran.

Về tình hình địa chính trị, giá dầu vẫn chịu tác động từ những phỏng đoán rằng hoạt động vận chuyển dầu thô qua khu vực vịnh Ba Tư vẫn được duy trì, bất chấp các rủi ro an ninh kéo dài. Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, hiện có tới 9 triệu thùng dầu/ngày đang được vận chuyển qua tuyến đường biển này. Trong khi đó, năng lực của lực lượng Mỹ trong việc hộ tống các tàu chở dầu cũng tiếp tục được mở rộng.

Theo bà Phạm Thị Phương Dung - Giám đốc Khối Vận hành, Công ty cổ phần Đầu tư SFVN, các nhà đầu tư hiện duy trì tâm lý thận trọng và chờ đợi thêm diễn biến từ các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tehran và Washington vẫn giữ vững quan điểm cứng rắn đối với hoạt động vận tải qua cửa ngõ vịnh Ba Tư.

Bên cạnh đó, báo cáo về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Saudi Arabia cũng kìm hãm đà giảm của giá dầu trong phiên, khi có thời điểm mức giảm đã vượt 3,5%.