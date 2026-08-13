Thị trường

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

Việt Dũng

Việt Dũng

[email protected]
18:44 | 13/08/2026
(TBTCO) - Trước những biến động ngày càng khó lường của thương mại quốc tế, TP. Hồ Chí Minh đang thúc đẩy đa dạng hóa thị trường, nâng năng lực logistics và phát huy vai trò cửa ngõ thương mại của vùng kinh tế phía Nam.
aa

Xuất nhập khẩu tăng mạnh

Tại họp báo ngày 13/8, đại diện Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 120,6 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 57,37 tỷ USD, tăng 7,89% so với cùng kỳ năm 2025; nhập khẩu đạt 63,23 tỷ USD, tăng 11,17%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu khoảng 5,86 tỷ USD.

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu
TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng với hệ thống cảng biển và hoàn thiện quy hoạch hạ tầng logistics. Ảnh: Việt Dũng.

Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung vào nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo và các sản phẩm có hàm lượng công nghệ. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 12,15 tỷ USD, tăng 7,91%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 5,47 tỷ USD, tăng 15,15%.

Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,61 tỷ USD, giày dép đạt 2,55 tỷ USD. Một số nhóm hàng nông sản cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, trong đó kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng 15,84%.

Tuy nhiên, Sở Công thương đánh giá, mức tăng trưởng giữa các nhóm ngành chưa đồng đều. Một số ngành hàng truyền thống như dệt may, cà phê vẫn gặp khó khăn.

Trong bối cảnh đó, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là mở rộng quy mô xuất khẩu, mà còn phải nâng chất lượng tăng trưởng, gia tăng giá trị sản phẩm, hàm lượng công nghệ và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp đứng trước sức ép từ biến động thương mại

Hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp đang chịu tác động đồng thời từ những biến động địa chính trị và chính sách thương mại quốc tế. Cụ thể, xung đột tại Trung Đông có thể làm gia tăng rủi ro vận tải, kéo dài thời gian giao hàng, đẩy chi phí logistics lên cao và ảnh hưởng đến sự ổn định của chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, những điều chỉnh trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ, trong đó có các biện pháp liên quan đến Mục 301, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với doanh nghiệp về xuất xứ hàng hóa, tính minh bạch của chuỗi cung ứng và khả năng thích ứng với thay đổi về thuế quan.

Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt với TP. Hồ Chí Minh khi Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 13,89 tỷ USD. Do đó, bất kỳ biến động nào tại thị trường Hoa Kỳ cũng như những rủi ro phát sinh trong chuỗi cung ứng quốc tế đều có thể tác động trực tiếp tới đơn hàng, chi phí và mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh.

Trước những sức ép này, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030 và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở đó, Sở Công thương tập trung triển khai các giải pháp đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA), nâng cao năng lực logistics, cảnh báo sớm những thay đổi về chính sách thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và phát triển bền vững.

Đơn vị cũng đã tổ chức các hội nghị kết nối chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics cho ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ, thủy - hải sản, lương thực - thực phẩm và logistics chuỗi lạnh.

Theo kế hoạch, Hội nghị thúc đẩy xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng TP. Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức trong tháng 9/2026. Trước đó, ngày 20/8, Sở Công thương dự kiến tổ chức chương trình tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp về quy trình sản xuất và chứng nhận theo các tiêu chuẩn đặc thù của thị trường Israel, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thêm thị trường xuất khẩu.

Sở Công thương khuyến nghị doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa thị trường, khách hàng và nhà cung cấp; thường xuyên cập nhật chính sách tại các thị trường lớn; kiểm soát chặt nguồn gốc nguyên liệu và hồ sơ xuất xứ, đồng thời xây dựng phương án logistics và chuỗi cung ứng linh hoạt hơn.

Phát huy lợi thế logistics để khả năng kết nối chuỗi cung ứng quốc tế

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các rủi ro trước mắt, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu dài hạn là chuyển lợi thế về vị trí địa lý, quy mô thị trường và hệ thống cảng biển thành lợi thế về thể chế, hạ tầng logistics và khả năng kết nối chuỗi cung ứng quốc tế.

Một trong những động lực được kỳ vọng là Khu thương mại tự do và Khu logistics tích hợp, hướng tới hình thành các không gian phát triển mới gắn kết thương mại, logistics, cảng biển, sản xuất và dịch vụ.

UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 về thành lập Khu thương mại tự do TP. Hồ Chí Minh. Theo Sở Công thương, đây là bước cụ thể nhằm khai thác tốt hơn lợi thế hệ thống cảng biển, mạng lưới logistics và vị trí trung tâm của vùng kinh tế phía Nam, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn để thu hút đầu tư và phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Thành phố xác định 4 nhóm giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu này, gồm hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng với hệ thống cảng biển; hoàn thiện quy hoạch hạ tầng logistics; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển nhân lực và chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics.

Về hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh tập trung kết nối khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải và Cần Giờ với các trung tâm sản xuất, đô thị và các tuyến giao thông liên vùng. Các công trình như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường Rừng Sác được xác định là những mắt xích quan trọng trong việc hình thành trục giao thông kết nối khu cảng với trung tâm thành phố và khu đô thị ven biển.

Bên cạnh đường bộ, TP. Hồ Chí Minh cũng chú trọng phát triển đường sắt liên vận. Ga quốc tế An Bình được định hướng trở thành đầu mối kết nối 5 tuyến đường sắt chiến lược, qua đó bổ sung phương thức vận tải khối lượng lớn, chi phí thấp, kết nối cảng biển với vùng sản xuất và cửa khẩu quốc tế.

Một nhiệm vụ khác là rà soát, hợp nhất và hoàn thiện quy hoạch hạ tầng logistics. Sở Công thương đang xây dựng nền tảng dữ liệu không gian GIS Logistics nhằm phục vụ công tác điều phối quy hoạch, quản lý và giám sát vận hành hệ thống logistics thống nhất trên toàn địa bàn.

Hướng tới hệ sinh thái thương mại - logistics - sản xuất - dịch vụ

Cùng với hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi số trong logistics.

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, vận hành xanh được triển khai phù hợp với định hướng phát triển cảng xanh, cảng thông minh tại dự án Cần Giờ. Thành phố cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng nền tảng số liên thông giữa doanh nghiệp, hạ tầng cảng biển và cơ quan quản lý.

Mục tiêu cuối cùng là hình thành hệ sinh thái thương mại - logistics - sản xuất - dịch vụ có tính liên kết vùng cao, trong đó Khu thương mại tự do và Khu logistics tích hợp trở thành những động lực mới.

Khi thực hiện đồng bộ, mô hình này không chỉ giúp TP. Hồ Chí Minh phát huy vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu của vùng kinh tế phía Nam, mà còn tạo thêm dư địa để thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh với các trung tâm thương mại và logistics lớn trong khu vực.

Cơ cấu xuất khẩu tại TP. Hồ Chí Minh trong 7 tháng đầu năm 2026 tập trung vào nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo và sản phẩm có hàm lượng công nghệ.

Nổi bật là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (đạt 12,15 tỷ USD, tăng 7,91%); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (đạt 5,47 tỷ USD, tăng 15,15%); gỗ và sản phẩm gỗ (đạt 4,61 tỷ USD); giày dép (đạt 2,55 tỷ USD)...
Việt Dũng
Từ khóa:
logistics TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng xuất khẩu xuất khẩu TP. Hồ Chí Minh năng lực logistics ubnd tp. hồ chí minh ubnd tp hồ chí minh

Bài liên quan

Giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu: Tiếp sức doanh nghiệp chinh phục mục tiêu hai con số

Giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu: Tiếp sức doanh nghiệp chinh phục mục tiêu hai con số

Việt Nam duy trì sức bật tăng trưởng giữa bối cảnh toàn cầu nhiều biến động

Việt Nam duy trì sức bật tăng trưởng giữa bối cảnh toàn cầu nhiều biến động

Chỉ dấu tích cực từ xuất khẩu

Chỉ dấu tích cực từ xuất khẩu

Dành cho bạn

Siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu

Siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu

Thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa lạm phát và tăng trưởng trong điều hành chính sách tiền tệ

Thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa lạm phát và tăng trưởng trong điều hành chính sách tiền tệ

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

Đọc thêm

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng, bạc, thu đổi ngoại tệ; kịp thời phát hiện, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, rửa tiền, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật.
Hà Nội theo dõi, kiểm tra việc triển khai 114 dự án nhà ở xã hội

Hà Nội theo dõi, kiểm tra việc triển khai 114 dự án nhà ở xã hội

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 12/8/2026 về theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
Việt Nam - New Zealand thúc đẩy thương mại, hướng tới kim ngạch 3 tỷ USD

Việt Nam - New Zealand thúc đẩy thương mại, hướng tới kim ngạch 3 tỷ USD

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay thống nhất tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đẩy nhanh mở cửa thị trường nông sản, thúc đẩy đầu tư và thương mại số, hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 3 tỷ USD.
EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam: Doanh nghiệp cần siết kiểm soát an toàn thực phẩm

EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam: Doanh nghiệp cần siết kiểm soát an toàn thực phẩm

(TBTCO) - Trước một số cảnh báo của Liên minh châu Âu (EU) đối với thực phẩm xuất khẩu từ Việt Nam, Văn phòng SPS Việt Nam khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát quy định về ghi nhãn, chất gây dị ứng, thành phần, dư lượng, vi sinh vật, chiếu xạ và bao bì tiếp xúc thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ bị cảnh báo hoặc từ chối nhập khẩu.
Ngày 13/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới "giằng co" quanh 65 USD/ounce

Ngày 13/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới "giằng co" quanh 65 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay (13/8) tiếp đà giảm nhẹ. Trong khi đó, giá bạc thế giới "giằng co" trước ngưỡng cản 65 USD/ounce, khi giới đầu tư hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ.
Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (13/8) quay đầu giảm sau hai phiên tăng liên tiếp, với mức điều chỉnh 400 - 500 đồng/kg so với ngày hôm trước. Trong khi đó, giá tiêu cũng giảm 500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua tại các vùng trồng trọng điểm về khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.
Ngày 13/8: Giá heo hơi trên cả nước xuống mức 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 13/8: Giá heo hơi trên cả nước xuống mức 57.000 - 59.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (13/8) tiếp tục đi xuống trên cả 3 miền. Sau chuỗi giảm kéo dài, toàn bộ thị trường đã xuống dưới mốc 60.000 đồng/kg, dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.
Ngày 13/8: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng, trong nước ổn định

Ngày 13/8: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (13/8) tiếp tục duy trì đà tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn hợp đồng tháng 9 trên sàn SHFF tăng 0,32%, sàn SGX tăng 0,68%. Đà tăng trên 2 sàn cho thấy tâm lý các nhà giao dịch trên thị trường cao su đang cải thiện rõ rệt. Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Ngày 11/8: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh

Ngày 11/8: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng