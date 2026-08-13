Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về quản lý Quỹ phòng, chống tội phạm

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. Dự thảo tập trung hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg ngày 27/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Theo dự thảo, Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tự chủ về tài chính và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật. Quỹ thực hiện việc lập, chấp hành, quyết toán, kiểm toán ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 và Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, số kinh phí kết dư cùng các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện của Quỹ chưa sử dụng hết vào cuối năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục quản lý, sử dụng.

Về quản lý và sử dụng nguồn quỹ, dự thảo quy định nội dung chi, mức chi thực hiện theo Điều 5 Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg. Việc lập dự toán, thanh toán, kế toán, quyết toán và kiểm toán Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được thực hiện theo các quy định hiện hành về ngân sách nhà nước, kế toán và kiểm toán.

Đối với các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện được cung cấp bằng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác, Bộ Công an chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, theo dõi và phân bổ. Bộ Công an đồng thời phối hợp với bên tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện để xác định giá trị hiện vật, hàng hóa hoặc các hình thức hỗ trợ khác, làm cơ sở hạch toán thu, chi và quyết toán theo quy định.

Quỹ phải mở sổ theo dõi, thống kê đầy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp cũng như các đối tượng tiếp nhận, bảo đảm phản ánh đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ phát sinh.

Dự thảo cũng quy định cụ thể cách xác định giá trị các khoản hỗ trợ bằng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác theo thứ tự ưu tiên. Trước hết, cơ quan quản lý Quỹ căn cứ vào giá niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn mua bán, phiếu xuất kho hay tờ khai nhập khẩu của bên hỗ trợ. Trường hợp không có các căn cứ này, giá trị được xác định theo thông báo của cơ quan tài chính địa phương; nếu không có thông báo giá thì căn cứ vào giá thị trường tại địa phương ở thời điểm xác định.

Nếu không thể áp dụng hai phương thức trên, cơ quan quản lý Quỹ sẽ thuê tổ chức thẩm định giá độc lập để xác định giá trị.

Đối với tài sản thuộc các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện cho Nhà nước đã được hạch toán ngân sách nhà nước hoặc thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, việc xác định giá trị, tiêu chí, trình tự và thủ tục tiếp nhận được thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước. Việc xác định giá trị, tiêu chí, trình tự, thủ tục tiếp nhận hiện vật cho Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương thực hiện theo khoản 6 Điều 7 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP.

Trường hợp tài sản được tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước nhưng không thuộc trường hợp phải hạch toán ngân sách nhà nước hoặc thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, việc xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý tài sản thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ. Việc bảo quản, bàn giao các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp bằng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác cho Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Một nội dung khác được dự thảo đề cập là nguyên tắc lựa chọn ngân hàng thương mại để mở tài khoản Quỹ. Theo đó, Bộ Công an có trách nhiệm lựa chọn ngân hàng căn cứ vào uy tín, quy mô của các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Dự thảo đề xuất ưu tiên ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nhằm bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ phòng, chống tội phạm.

Dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính./.