Chính sách tài chính

Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về quản lý Quỹ phòng, chống tội phạm

16:50 | 13/08/2026
(TBTCO) - Dự thảo của Bộ Tài chính làm rõ nguyên tắc quản lý tài chính, tiếp nhận các khoản tài trợ và xử lý nguồn kinh phí chưa sử dụng hết của Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương.
aa

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. Dự thảo tập trung hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg ngày 27/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Theo dự thảo, Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tự chủ về tài chính và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật. Quỹ thực hiện việc lập, chấp hành, quyết toán, kiểm toán ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 và Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, số kinh phí kết dư cùng các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện của Quỹ chưa sử dụng hết vào cuối năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục quản lý, sử dụng.

Về quản lý và sử dụng nguồn quỹ, dự thảo quy định nội dung chi, mức chi thực hiện theo Điều 5 Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg. Việc lập dự toán, thanh toán, kế toán, quyết toán và kiểm toán Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được thực hiện theo các quy định hiện hành về ngân sách nhà nước, kế toán và kiểm toán.

Đối với các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện được cung cấp bằng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác, Bộ Công an chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, theo dõi và phân bổ. Bộ Công an đồng thời phối hợp với bên tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện để xác định giá trị hiện vật, hàng hóa hoặc các hình thức hỗ trợ khác, làm cơ sở hạch toán thu, chi và quyết toán theo quy định.

Quỹ phải mở sổ theo dõi, thống kê đầy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp cũng như các đối tượng tiếp nhận, bảo đảm phản ánh đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ phát sinh.

Dự thảo cũng quy định cụ thể cách xác định giá trị các khoản hỗ trợ bằng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác theo thứ tự ưu tiên. Trước hết, cơ quan quản lý Quỹ căn cứ vào giá niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn mua bán, phiếu xuất kho hay tờ khai nhập khẩu của bên hỗ trợ. Trường hợp không có các căn cứ này, giá trị được xác định theo thông báo của cơ quan tài chính địa phương; nếu không có thông báo giá thì căn cứ vào giá thị trường tại địa phương ở thời điểm xác định.

Nếu không thể áp dụng hai phương thức trên, cơ quan quản lý Quỹ sẽ thuê tổ chức thẩm định giá độc lập để xác định giá trị.

Đối với tài sản thuộc các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện cho Nhà nước đã được hạch toán ngân sách nhà nước hoặc thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, việc xác định giá trị, tiêu chí, trình tự và thủ tục tiếp nhận được thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước. Việc xác định giá trị, tiêu chí, trình tự, thủ tục tiếp nhận hiện vật cho Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương thực hiện theo khoản 6 Điều 7 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP.

Trường hợp tài sản được tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước nhưng không thuộc trường hợp phải hạch toán ngân sách nhà nước hoặc thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, việc xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý tài sản thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ. Việc bảo quản, bàn giao các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp bằng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác cho Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Một nội dung khác được dự thảo đề cập là nguyên tắc lựa chọn ngân hàng thương mại để mở tài khoản Quỹ. Theo đó, Bộ Công an có trách nhiệm lựa chọn ngân hàng căn cứ vào uy tín, quy mô của các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Dự thảo đề xuất ưu tiên ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nhằm bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ phòng, chống tội phạm.

Dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính./.

Thu Hương
Từ khóa:
bộ tài chính quỹ phòng chống tội phạm trung ương nguồn kinh phí sử dụng nguồn quỹ lựa chọn ngân hàng thương mại mở tài khoản quỹ

Bài liên quan

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

Bộ Tài chính ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù, quy định hao mòn tài sản vô hình

Bộ Tài chính ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù, quy định hao mòn tài sản vô hình

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ 17 dự án luật, nghị quyết trước ngày 20/8

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ 17 dự án luật, nghị quyết trước ngày 20/8

Dành cho bạn

Siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu

Siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu

Thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa lạm phát và tăng trưởng trong điều hành chính sách tiền tệ

Thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa lạm phát và tăng trưởng trong điều hành chính sách tiền tệ

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

Đọc thêm

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố sửa đổi, bổ sung 1 thủ tục hành chính và bãi bỏ 1 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan liên quan đến phân loại máy móc, thiết bị nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.
Hợp nhất quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh

Hợp nhất quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 24/2026/VBHN-TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, góp phần hệ thống hóa các quy định về kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và các thủ tục quản lý thuế liên quan.
Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ cần xác định đúng mã HS để áp dụng thuế suất

Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ cần xác định đúng mã HS để áp dụng thuế suất

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 20173/CHQ-NVTHQ phúc đáp Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam về việc thực hiện chính sách thuế đối với mặt hàng gỗ tròn và gỗ xẻ xuất khẩu. Văn bản làm rõ căn cứ xác định mã HS, thuế suất thuế xuất khẩu và điều kiện miễn thuế đối với sản phẩm gia công xuất khẩu.
Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan

Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 20177/CHQ-NVTHQ yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai công khai các thủ tục hành chính theo Quyết định số 2140/QĐ-BTC ngày 7/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan.
Đề xuất mới về thuế để gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù

Đề xuất mới về thuế để gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Dự thảo khi được ban hành kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trọng điểm có yếu tố đặc thù…
Miễn khai bổ sung hồ sơ thuế giá trị gia tăng, giảm áp lực lớn cho doanh nghiệp

Miễn khai bổ sung hồ sơ thuế giá trị gia tăng, giảm áp lực lớn cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BTC đánh dấu bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính thuế thông qua việc mở rộng các trường hợp không phải khai bổ sung hồ sơ thuế giá trị gia tăng. Quy định mới giúp tháo gỡ áp lực hành chính, tối ưu hóa quy trình cho doanh nghiệp và thể hiện tư duy quản lý đồng hành từ Bộ Tài chính.
Tuyên Quang có 101/124 xã được hưởng ưu đãi đầu tư

Tuyên Quang có 101/124 xã được hưởng ưu đãi đầu tư

(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, theo các quy định hiện hành, 101/124 xã của tỉnh Tuyên Quang đã được hưởng ưu đãi đầu tư do thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và khó khăn. Trong đó, 87 xã được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Đề xuất ưu tiên mua sắm hàng hóa xuất xứ Việt Nam trong đấu thầu

Đề xuất ưu tiên mua sắm hàng hóa xuất xứ Việt Nam trong đấu thầu

(TBTCO) - Tại dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất bổ sung cơ chế ưu tiên mua sắm hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, đồng thời mở rộng chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp trong nước và các sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Ngày 11/8: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh

Ngày 11/8: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng