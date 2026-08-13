Thời sự

Phát triển toàn diện quan hệ giữa hai nước Việt Nam và New Zealand

14:48 | 13/08/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến New Zealand, sáng 13/8 (giờ địa phương), tại TP. Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước.
aa
Phát triển toàn diện quan hệ giữa hai nước Việt Nam và New Zealand
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh, chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua; khẳng định Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của New Zealand và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Christopher Luxon; chúc mừng New Zealand về những thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước theo hướng thịnh vượng và năng động hơn, ngày càng nâng cao đời sống người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với New Zealand; hài lòng nhận thấy quan hệ Việt Nam - New Zealand thời gian qua đã đạt được những bước tiến quan trọng, đặc biệt là việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025).

Phát triển toàn diện quan hệ giữa hai nước Việt Nam và New Zealand
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chuyển lời hỏi thăm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Christopher Luxon.

Hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển của mỗi nước. Về quan hệ song phương, hai bên đánh giá cao sự phát triển tin cậy của quan hệ chính trị Việt Nam - New Zealand và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2025) đã mở ra cơ hội làm sâu sắc hơn hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất hơn, gần gũi hơn và mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dân hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước thông qua việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, qua đó phát huy hiệu quả các cơ chế trao đổi chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tăng cường phối hợp, rà soát, triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2025 - 2030.

Hai bên thống nhất đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là hợp tác an ninh biển, giao lưu tàu hải quân, mở rộng hợp tác an ninh mạng, quân y…; nghiên cứu thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp hoặc đường dây nóng về các vụ việc tội phạm xuyên quốc gia; đẩy nhanh đàm phán, hướng tới thiết lập cơ chế và ký kết thỏa thuận hợp tác song phương.

Khẳng định nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ cao, hai bên nhấn mạnh hợp tác thương mại - đầu tư là trụ cột hợp tác rất quan trọng, còn nhiều tiềm năng, nhất là trong thương mại nông, thủy, hải sản, hai bên nhất trí mở rộng quy mô hợp tác kinh tế và thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, mở cửa thị trường cho các nông sản thế mạnh của hai nước, giảm rào cản kỹ thuật, tăng cường trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và chứng nhận điện tử, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau.

Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực thương mại - đầu tư, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước có những cơ hội hợp tác, đầu tư vào nhau.

Đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Chính phủ New Zealand dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản; xây dựng các mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp bền vững.

Chia sẻ về những mục tiêu phát triển đất nước chung của cả hai nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách, thực thi các giải pháp để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào bảo vệ chủ quyền dữ liệu, chủ quyền số quốc gia; khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ số, hệ sinh thái phục vụ phát triển khoa học - công nghệ và mô hình các trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp.

Hai bên nhất trí đưa giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, chuyên môn và kỹ năng đáp ứng giai đoạn phát triển mới; thúc đẩy các hãng hàng không của hai nước sớm mở đường bay thẳng để thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai nước, góp phần mở ra nhiều cơ hội giao lưu nhân dân, hợp tác mới, thực chất hơn và toàn diện hơn.

Trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, Thủ tướng New Zealand đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam, trong vai trò điều phối viên quan hệ giữa ASEAN và New Zealand đã giúp hỗ trợ New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện với ASEAN, cơ chế đa phương quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. Thủ tướng New Zealand khẳng định ủng hộ và sẽ hỗ trợ Việt Nam trong năm APEC 2027.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc.

Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc thượng tôn pháp luật quốc tế ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm Thủ tướng New Zealand thăm cấp nhà nước new zealand

Bài liên quan

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền New Zealand

Dành cho bạn

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Đọc thêm

Thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa lạm phát và tăng trưởng trong điều hành chính sách tiền tệ

Thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa lạm phát và tăng trưởng trong điều hành chính sách tiền tệ

(TBTCO) - Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng ngày 13/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải lượng hóa và thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, cập nhật các giải pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ.
Việt Nam khẳng định đoàn kết, ủng hộ Cuba và gìn giữ di sản Fidel

Việt Nam khẳng định đoàn kết, ủng hộ Cuba và gìn giữ di sản Fidel

(TBTCO) - Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự các sự kiện quốc tế tại Cuba, khẳng định tình đoàn kết, ủng hộ nhân dân Cuba và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.
Tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - New Zealand đi vào chiều sâu

Tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - New Zealand đi vào chiều sâu

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee nhất trí tăng cường trao đổi, hợp tác giữa hai Quốc hội, tạo động lực thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand nâng cấp hợp tác, cùng tạo ra các động lực tăng trưởng mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand nâng cấp hợp tác, cùng tạo ra các động lực tăng trưởng mới

(TBTCO) - Phát biểu tại hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand - Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước nâng cấp hợp tác nông nghiệp và thực phẩm theo chuỗi giá trị xanh; cùng tạo ra các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand gặp gỡ báo chí, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand gặp gỡ báo chí, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, trưa 13/8 (giờ địa phương), tại TP. Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước New Zealand - Việt Nam.
Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ 17 dự án luật, nghị quyết trước ngày 20/8

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ 17 dự án luật, nghị quyết trước ngày 20/8

(TBTCO) - Trong 17 dự án luật, nghị quyết được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trước ngày 20/8/2026 để gửi Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, có 6 dự án luật do Bộ Tài chính chủ trì.
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand

(TBTCO) - Sáng 13/8 (theo giờ địa phương), tại TP. Auckland, Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro đã chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand (từ ngày 12 - 14/8/2026).
Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

(TBTCO) - Tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh chiều ngày 12/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Ngày 11/8: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh

Ngày 11/8: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng