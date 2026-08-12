Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand

15:06 | 12/08/2026
(TBTCO) - Chiều tối 12/8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Auckland, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand từ ngày 12 - 14/8.
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Đón đoàn tại sân bay, về phía New Zealand có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Grahame Morton; Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford; Vụ trưởng Vụ Nam Á và Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Susannah Gordon.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand
Quan chức New Zealand đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Auckland. Ảnh: TTXVN

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang và phu nhân cùng một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Trong suốt hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975), Việt Nam và New Zealand đã không ngừng vun đắp nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương.

New Zealand có thế mạnh về giống, công nghệ sau thu hoạch, quản trị chuỗi giá trị và nông nghiệp phát thải thấp. Hai bên đang mở rộng hợp tác về nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và thị trường các-bon, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam. New Zealand cũng luôn là đối tác hợp tác phát triển hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực có tác động lâu dài như giáo dục, đào tạo nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand - một đối tác thân thiện, giàu tiềm năng và chia sẻ nhiều điểm tương đồng với Việt Nam tại khu vực Nam Thái Bình Dương, đồng thời là dấu mốc quan trọng đưa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn mới./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước new zealand

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