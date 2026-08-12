Doanh nghiệp

Từ cam kết đến kết quả: Điều gì giúp SABECO đứng đầu bảng xếp hạng “Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động 2026”?

15:09 | 12/08/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh Net Zero đang chuyển từ mục tiêu dài hạn thành bài toán cạnh tranh của doanh nghiệp, SABECO vừa được xếp hạng Top 1 "Doanh nghiệp xanh - Net Zero hành động 2026" tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam. Kết quả này phản ánh quá trình đưa các mục tiêu ESG vào vận hành thực tế trên toàn hệ thống, từ năng lượng, nước, bao bì đến quản trị chuỗi cung ứng.
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Từ cam kết đến kết quả: Điều gì giúp SABECO đứng đầu bảng xếp hạng “Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động 2026”?

SABECO được vinh danh Top 1 “Doanh nghiệp xanh - Net Zero hành động 2026” tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam. Ảnh: VCCI

Ngày 29/6/2026, phiên giao dịch đầu tiên trên sàn giao dịch carbon trong nước ghi nhận hơn 1.200 tấn CO₂ tương đương được chuyển nhượng, với tổng giá trị 161,7 triệu đồng. Tiếp đó, Nghị định 272/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 4/7 đã mở ra hành lang pháp lý cho phát triển điện gió ngoài khơi. Những bước đi này cho thấy Việt Nam đang từng bước hoàn thiện nền tảng chính sách và thị trường để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh đó, Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026” diễn ra tại Hà Nội tháng 7 vừa qua là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia và đại diện các doanh nghiệp cùng trao đổi về các giải pháp thiết thực.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều doanh nghiệp đã được ghi nhận và vinh danh nhờ chuyển hóa các cam kết phát triển bền vững thành những kết quả có thể đo lường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong số đó, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã được xếp hạng dẫn đầu trong chương trình đánh giá “Doanh nghiệp xanh - Net Zero hành động 2026”. Danh hiệu được bình xét dựa trên đề cử của các địa phương, đối chiếu với bộ tiêu chí và công cụ đánh giá của Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt Nam (WEC-VN), đồng thời được hội đồng chuyên gia độc lập thẩm định.

Hướng tới mục tiêu Net Zero bắt đầu từ những thay đổi trong vận hành

Điểm đáng chú ý là kết quả này không ghi nhận một dự án đơn lẻ mà phản ánh mức độ tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động vận hành. Thay vì những sáng kiến rời rạc, SABECO đã và đang đưa các mục tiêu ESG vào toàn bộ hệ sinh thái của mình, từ khâu sử dụng năng lượng, quản lý tài nguyên đến phát triển chuỗi cung ứng và con người, tạo ra các chỉ số cải thiện có thể đo lường qua mỗi năm.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Larry Lee, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài sản Chiến lược và Phát triển bền vững của SABECO, cho biết: “SABECO hoạt động ở một quy mô mà mọi quyết định của công ty đều tạo ra những ảnh hưởng đáng kể. Mỗi cải tiến chúng tôi thực hiện trong sử dụng năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng nước, tối ưu hóa bao bì, logistics, tiêu chuẩn dành cho nhà cung cấp hay phát triển con người đều có thể tạo ra tác động tích cực trên toàn hệ sinh thái”.

Từ cam kết đến kết quả: Điều gì giúp SABECO đứng đầu bảng xếp hạng “Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động 2026”?
Ông Larry Lee - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài sản Chiến lược và Phát triển bền vững của SABECO. Ảnh: VCCI

Cách tiếp cận này được phản ánh rõ trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với những thay đổi được triển khai đồng bộ trên toàn chuỗi giá trị. Trong năm 2025, năng lượng tái tạo chiếm 46,4% tổng mức tiêu thụ năng lượng của SABECO, 100% nhà máy triển khai hệ thống thu hồi CO₂ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải. Doanh nghiệp cũng tiếp tục tối ưu việc sử dụng tài nguyên với cường độ sử dụng nước giảm 7% (so với năm 2023), 100% bao bì có thể tái chế hoặc tái sử dụng và 81,4% chất thải được thu hồi hoặc tái chế. Xét trong chuỗi cung ứng, 100% đối tác cam kết tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của SABECO, góp phần thúc đẩy việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Từ cam kết đến kết quả: Điều gì giúp SABECO đứng đầu bảng xếp hạng “Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động 2026”?
Hệ thống pin mặt trời áp mái tại Nhà máy Bia Saigon Quảng Ngãi giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Ảnh: SABECO

Minh bạch trong vận hành để tạo dựng niềm tin

Tại sự kiện, ông Larry cũng cho biết, quản trị minh bạch chính là nền tảng để SABECO chuyển đổi vận hành trong dài hạn. Cụ thể, ông lớn ngành bia duy trì hệ thống theo dõi các chỉ số ESG nhằm đánh giá tiến độ, quản lý tác động và liên tục cải thiện hiệu quả hoạt động. Hàng năm, doanh nghiệp đều đặn công bố “Báo cáo Phát triển bền vững” nhằm minh bạch hóa các cam kết, đồng thời chia sẻ kết quả và tiến trình thực hiện với các bên liên quan. Báo cáo được xây dựng trên cơ sở tham chiếu GRI Standards 2021 và gắn kết với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), qua đó cung cấp hệ thống thông tin nhất quán, đáng tin cậy và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về công bố thông tin ESG.

Thông qua đối thoại thường xuyên với người lao động, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và người tiêu dùng, SABECO cũng liên tục cập nhật các vấn đề trọng yếu để hoàn thiện chiến lược phát triển bền vững, bảo đảm doanh nghiệp phát triển hài hòa cùng kỳ vọng ngày càng cao của thị trường.

Tiếp tục theo đuổi mục tiêu Net Zero

Ông Larry Lee khẳng định thêm: “Phát triển bền vững không phải là một đích đến, mà là một hành trình được cùng nhau kiến tạo. Và SABECO tiếp tục cam kết với tinh thần 'Kề vai đi lên' cùng Việt Nam, đồng hành cùng con người, cộng đồng, môi trường và tương lai”.

Khi các yêu cầu về phát thải, năng lượng và minh bạch ESG ngày càng được tích hợp vào chuỗi cung ứng toàn cầu, năng lực chuyển hóa các cam kết bền vững thành kết quả vận hành đang trở thành một lợi thế cạnh tranh mới. Trong bối cảnh đó, vị trí dẫn đầu của SABECO không chỉ phản ánh những kết quả đã đạt được mà còn cho thấy xu hướng doanh nghiệp Việt đang dịch chuyển từ cam kết sang hành động có thể đo lường./.

Ngân Hà
Từ khóa:
sabeco doanh nghiệp xanh net zero phát triển bền vững

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