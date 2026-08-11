VCCI phát động “Cúp Thánh Gióng” 2026, tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu

Theo VCCI, chương trình được tổ chức trên cơ sở các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” - phần thưởng uy tín dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của doanh nghiệp, nền kinh tế và đất nước.

Toàn cảnh buổi lễ phát động. Ảnh: Hải Anh

Điểm mới của chương trình năm 2026 là hướng tới lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc. Ngoài danh hiệu chính, Ban tổ chức cũng xem xét trao các danh hiệu theo chuyên đề như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và một số lĩnh vực nổi bật khác.

Đối tượng được xét chọn là các doanh nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2025, thể hiện năng lực lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp hiệu quả, tiên phong đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, xây dựng văn hóa kinh doanh và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Sau 9 lần tổ chức, danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” đã tôn vinh 860 lượt doanh nhân trên cả nước. Theo VCCI, những doanh nhân được vinh danh đều là những người tiên phong trong đổi mới sáng tạo, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo việc làm, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và thực hiện hiệu quả trách nhiệm đối với cộng đồng.

Để bảo đảm tính khách quan, minh bạch, quy trình xét chọn được thực hiện qua 5 bước gồm đề cử, tiếp nhận và sơ tuyển hồ sơ, thẩm định thực tế (nếu cần), bình xét chung tuyển và quyết định công nhận. Hội đồng xét chọn có hơn 40 thành viên là đại diện các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan báo chí và các tổ chức liên quan.

Theo kế hoạch, hồ sơ đề cử sẽ được tiếp nhận đến hết ngày 20/8/2026 từ UBND các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp trung ương, các chi nhánh VCCI và các đơn vị theo quy định.

Lễ trao tặng danh hiệu dự kiến diễn ra nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), cùng chuỗi hoạt động gồm Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới”, chương trình tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và triển lãm “Doanh nghiệp Việt - Kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước”.