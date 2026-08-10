Cục Hải quan vừa ban hành Công văn 20000/CHQ-VP yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc triển khai công tác trực trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, đồng thời bảo đảm việc giải quyết thủ tục hải quan, xử lý các tình huống phát sinh và duy trì hoạt động thông quan hàng hóa xuyên suốt.

Nghỉ lễ 2/9, dài 5 ngày, Hải quan đảm bảo trực thông quan 24/7. Ảnh: CTVHQ

Theo thông báo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Hải quan sẽ nghỉ lễ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy (29/8/2026) đến hết thứ Tư (2/9/2026). Kỳ nghỉ bao gồm hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh, hai ngày nghỉ cuối tuần và một ngày nghỉ hoán đổi; ngày thứ Bảy 22/8/2026 sẽ làm việc bù cho thứ Hai 31/8/2026.

Để không ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ yêu cầu thực tế để phân công, bố trí lực lượng trực trong toàn bộ thời gian nghỉ lễ. Việc trực phải bảo đảm đồng thời nhiều nhiệm vụ, từ giải quyết công việc chuyên môn, duy trì an toàn trụ sở, tài sản cơ quan đến xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Đáng chú ý, Cục Hải quan nhấn mạnh yêu cầu duy trì hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu liên tục, bố trí cán bộ trực hệ thống công nghệ thông tin nhằm bảo đảm các hệ thống nghiệp vụ vận hành ổn định, thông suốt. Các đơn vị cũng phải chủ động xử lý ngay các sự cố phát sinh, không để ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian nghỉ lễ.

Để phục vụ công tác điều hành, các đơn vị được yêu cầu đăng ký danh sách lãnh đạo cấp ban, chi cục và tương đương trực trong dịp nghỉ lễ, gửi về Văn phòng Cục Hải quan theo đúng thời hạn và hình thức quy định.

Chỉ đạo trên được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao, nhu cầu thông quan hàng hóa trước và trong kỳ nghỉ Quốc khánh thường tăng mạnh. Việc duy trì lực lượng trực không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch giao nhận hàng hóa, hạn chế phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi mà còn góp phần bảo đảm chuỗi cung ứng, hoạt động logistics và sản xuất không bị gián đoạn.