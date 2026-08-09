Thuế - Hải quan

Hàng Việt qua cặp chợ Động Trung - Lý Hỏa sắp được thông quan theo mô hình mới

Song Linh

Song Linh

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06:10 | 09/08/2026
(TBTCO) - Từ trung tuần tháng 8/2026, hoạt động trao đổi hàng hóa qua cặp chợ thương mại cư dân biên giới Động Trung (Trung Quốc) - Lý Hỏa (Việt Nam) dự kiến bước sang giai đoạn mới với mô hình thông quan “cả xe đến thẳng nơi đến”.
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Ngày 7/8, Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh có công văn gửi Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Đồn Biên phòng Quảng Đức; Hải quan cửa khẩu Hoành Mô, Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh; Chi nhánh Hoành Mô - Đồng Văn; các cơ quan kiểm dịch: y tế, động vật, thực vật tại cửa khẩu Hoành Mô và cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Hàng Việt qua cặp chợ Động Trung - Lý Hỏa sắp được thông quan theo mô hình mới
Cán bộ Hải quan cửa khẩu Hoành Mô thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: HQHM

Công văn đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và lái xe về chính sách liên quan khi khu cặp chợ thương mại cư dân biên giới Động Trung - Lý Hỏa chính thức đi vào hoạt động.

Theo kế hoạch, sau khi khu cặp chợ chính thức vận hành, các doanh nghiệp và phương tiện của Việt Nam tham gia hoạt động trao đổi hàng hóa theo hình thức thương mại cư dân biên giới sẽ thực hiện quy trình xuất cảnh, xuất khẩu theo hướng dẫn mới, đồng thời đáp ứng các yêu cầu quản lý của phía Trung Quốc để bảo đảm việc lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt.

Để chuẩn bị cho giai đoạn vận hành, các đơn vị tại cửa khẩu Hoành Mô và Bắc Phong Sinh, gồm lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế, động vật, thực vật cùng các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp, lái xe thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục đối với người, phương tiện và hàng hóa khi áp dụng mô hình mới.

Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ phổ biến kịp thời những quy định, yêu cầu giám sát và quy trình thông quan mà phía Trung Quốc áp dụng tại khu cặp chợ thương mại cư dân biên giới Động Trung, giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hồ sơ, phương tiện và kế hoạch vận chuyển ngay khi khu vực này đi vào hoạt động.

Cơ chế này cho phép phương tiện chở hàng của Việt Nam đi thẳng vào khu giám sát phía Trung Quốc để hoàn tất toàn bộ quy trình giao dịch, kiểm tra và thông quan, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực thông quan và tạo thêm động lực cho thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Theo Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, ngày 3/8, đơn vị đã nhận được công hàm của Chính quyền nhân dân Khu Phòng Thành (TP. Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc) thông báo công trình nâng cấp khu cặp chợ thương mại cư dân biên giới Động Trung đã hoàn thành và đề nghị hai bên phối hợp để chính thức đưa khu vực này vào khai thác từ trung tuần tháng 8/2026.

Việc nâng cấp từ điểm cặp chợ lên khu cặp chợ thương mại cư dân biên giới được phía Trung Quốc xác định là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng không gian hợp tác kinh tế khu vực biên giới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế cửa khẩu và thúc đẩy giao thương giữa hai nước.

Điểm đáng chú ý nhất của mô hình mới là cơ chế thông quan “cả xe đến thẳng nơi đến”. Theo đó, xe chở hàng của Việt Nam thuộc diện trao đổi qua cặp chợ biên giới sẽ được phép đi trực tiếp vào khu giám sát quản lý tại Động Trung để hoàn thành toàn bộ các khâu giao dịch, kiểm tra, kiểm nghiệm và thông quan ngay tại một địa điểm, thay vì phải thực hiện qua nhiều công đoạn như trước.

Giới chuyên môn đánh giá, cơ chế thông quan “cả xe đến thẳng nơi đến” sẽ giúp rút ngắn thời gian lưu bãi, giảm chi phí bốc xếp, trung chuyển và chi phí vận tải cho cư dân biên giới cũng như doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đồng thời, việc đơn giản hóa quy trình cũng góp phần nâng cao hiệu suất thông quan, tăng khả năng lưu chuyển hàng hóa và thúc đẩy hoạt động thương mại.

Song Linh
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thông quan mô hình mới cặp chợ thương mại thương mại biên giới cửa khẩu hoành mô hoạt động trao đổi hàng

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