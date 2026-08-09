Ngày 9/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su hôm nay tiếp tục diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch TOCOM (Tokyo) - ở mức 438,40 Yên/kg, tăng 2,65%. Hợp đồng giao tháng 9 ổn định ở mức 429,90 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 tăng 0,1 Baht lên mức 88,1 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 9 ở mức 16.905 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,06%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 16.915 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,06%.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất tăng vọt 400 Nhân dân tệ, tương đương 3,13%,lên 13.185 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 219,90 Cent/kg, tăng 0,50%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 ở mức 218,60 Cent/kg, tăng 0,37%.

Diễn biến tăng giá trên cả ba sàn TOCOM, SHFE và SGX và thị trường Thái Lan cho thấy lực mua đang dần cải thiện, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản với nhiều kỳ hạn tăng mạnh trên 2%, trong khi Thượng Hải và Singapore duy trì đà tăng nhẹ nhưng ổn định. Điều này phản ánh kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ cao su sẽ tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su hôm nay tiếp tục ổn định, các doanh nghiệp chưa điều chỉnh bảng giá.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Việc các doanh nghiệp trong nước vẫn giữ nguyên giá thu mua cho thấy nguồn cung và hoạt động giao dịch đang ở trạng thái cân bằng. Nếu xu hướng đi lên của thị trường quốc tế được duy trì trong những phiên tới, giá cao su nội địa nhiều khả năng sẽ có thêm động lực để điều chỉnh tăng sau giai đoạn ổn định kéo dài./.