Ngày 9/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Giá heo hơi hôm nay có nơi giảm còn 58.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi xuống khi hàng loạt địa phương điều chỉnh giảm thêm 1.000 đồng/kg. Mặt bằng giá trong khu vực hiện phổ biến từ 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Cụ thể, trong sáng 9/8, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Mức 60.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ. Trong khi đó, Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La cùng giảm xuống còn 59.000 đồng/kg, trở thành những địa phương có mức thu mua thấp nhất miền Bắc.

Như vậy, sau nhiều phiên giảm liên tiếp, miền Bắc không còn địa phương nào duy trì mức giá trên 61.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất trong khu vực hiện chỉ còn 2.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm nhưng phạm vi điều chỉnh đã thu hẹp hơn. Trong sáng nay, Huế và Quảng Ngãi cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 59.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng duy trì mức 60.000 đồng/kg.

Ở nhóm thấp hơn, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk đang cùng giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg.

Hiện các thương lái tại miền Trung - Tây Nguyên thu mua heo hơi trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay có mặt bằng thấp nhất cả nước. Cụ thể, An Giang và Vĩnh Long cùng giảm thêm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống 58.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg.

Với mức giá mới, An Giang trở thành địa phương có giá heo hơi thấp nhất cả nước, đồng thời đánh dấu sự xuất hiện của mốc 58.000 đồng/kg sau chuỗi ngày thị trường liên tục đi xuống.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh là hai địa phương còn giữ mức cao nhất khu vực, đạt 60.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi cuối tuần tiếp tục xu hướng giảm trên cả ba miền. Giá thu mua trên toàn quốc hiện dao động từ 58.000 - 61.000 đồng/kg, trong đó mức cao nhất 61.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương miền Bắc, còn thấp nhất 58.000 đồng/kg được ghi nhận tại An Giang.

So với những ngày đầu tháng 8, mặt bằng giá heo hơi đã giảm đáng kể tại nhiều địa phương. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt./.