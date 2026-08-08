Giá vàng hôm nay ngày 8/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 100 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới đang ở mức 4.341 USD/ounce, tăng hơn 100 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 138,2 triệu đồng.

Kim loại quý bứt phá mạnh sau khi báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ công bố kết quả thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ giảm bớt lập trường thắt chặt tiền tệ. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này mất 23.000 việc làm trong tháng 7, trái ngược với dự báo tăng khoảng 85.000 việc làm của thị trường. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%.

Giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Ngay sau báo cáo, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ 4,67% xuống khoảng 4,6%, còn trên thị trường hợp đồng tương lai lãi suất, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 giảm từ 54,7% xuống còn 44%. Diễn biến này tạo lực đỡ đáng kể cho vàng, do kim loại quý thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và đồng USD suy yếu.

Ở chiều ngược lại, giá dầu thế giới giảm nhẹ sau phiên tăng mạnh trước đó khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi những tín hiệu mới liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Bên cạnh đó, thị trường cũng chú ý đến động thái phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối giữa Mỹ và Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng yên. Đây là lần đầu tiên hai nước cùng hành động kể từ năm 1998, sau khi đồng yên rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng 40 năm. Việc mua vào đồng yên đã tạo áp lực giảm lên đồng USD trong ngắn hạn, qua đó tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 7/8, giá vàng trong nước diễn biến trái chiều ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch về mức 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết vàng miếng tại 140,2 - 143,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giữ nguyên giá ở mức 140 - 144 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,6 - 144,6 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá về 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng. PNJ giữ nguyên giá mua vào nhưng giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 138,5 - 142,2 triệu đồng/lượng.