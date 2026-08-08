Hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 trước ngày 31/8

Tiếp tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước

Công điện nêu rõ, triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết 79) và Nghị quyết số 29/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 79; Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, ngày 5/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2026.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Đức Thanh

Để khẩn trương đẩy nhanh công tác sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ đạo liên quan đến việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng thời, triển khai tái cơ cấu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); có cơ chế giám sát độc lập đối với quá trình chuyển giao và quản lý vốn của SCIC tại các doanh nghiệp; khuyến khích hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao các doanh nghiệp theo quy định pháp luật nhằm phát huy lợi thế tổng thể của ngành kinh tế.

Khẩn trương xây dựng và phê duyệt kế hoạch

Tại công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương xây dựng và phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với các DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trước ngày 31/8/2026.

Cùng với đó, đề xuất Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với doanh nghiệp quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 57/2026/NĐ-CP (trừ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) và 3 ngân hàng thương mại cổ phần: Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công Thương Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam, gửi Bộ Tài chính trước ngày 12/8/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý thực hiện xây dựng, phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2026 - 2030, hoàn thành trước ngày 31/8/2026.

Đảm bảo thực hiện hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng lộ trình

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8/2026 để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 trên cơ sở đề xuất của cơ quan đại diện chủ sở hữu và ý kiến tham gia của các cơ quan theo quy định; đồng thời, tổng hợp báo cáo về việc ban hành Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 trên phạm vi toàn quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2026.

Bộ Tài chính và các cơ quan đại diện chủ sở hữu đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý hoàn thành việc xác định lại vốn điều lệ trước khi thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, giám sát quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan chủ sở hữu để đảm bảo quá trình cơ cấu lại vốn nhà nước thực hiện hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng lộ trình đề ra.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc phê duyệt, triển khai Kế hoạch cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 theo thời hạn nêu tại Công điện này và quy định của pháp luật có liên quan.

Công điện nêu rõ, đây là nhiệm vụ quan trọng, cần khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành đúng thời hạn./.