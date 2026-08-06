Thời sự

Thủ tướng Australia Anthony Albanese mong chờ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Hà My

Hà My

[email protected]
16:22 | 06/08/2026
(TBTCO) - Văn phòng Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 6/8 đã ra thông cáo báo chí về việc Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Australia từ ngày 9 - 12/8/2026.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand

Đây sẽ là chuyến thăm Australia đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi được bổ nhiệm giữ cương vị Chủ tịch nước vào tháng 4/2026.

Australia và Việt Nam là những đối tác gần gũi trong khu vực với tình hữu nghị lâu đời. Vào tháng 3/2024, Australia và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, nền tảng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng và an ninh, hợp tác kinh tế, giáo dục, năng lượng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese mong chờ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Nguồn: Thông tin Chính phủ

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese sẽ có cuộc gặp đầu tiên tại Canberra vào thứ Ba, ngày 11/8/2026 để thảo luận các cơ hội tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh: “Tôi mong đợi được tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và trao đổi về cách tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai quốc gia. Quan hệ Việt Nam - Australia được xây dựng trên nền tảng niềm tin chiến lược sâu sắc với các lợi ích chung và khát vọng chung về tương lai của khu vực. Hai quốc gia có sự kết nối văn hóa sâu sắc và hiện có khoảng 350.000 người Úc gốc Việt tại Australia”.

Trước đó, vào tháng 4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có cuộc điện đàm. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định, sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của Australia gắn kết sâu sắc với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh, Australia luôn ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN./.

Hà My
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Thủ tướng Australia Anthony Albanese Tổng Bí thư chủ tịch nước Tô Lâm thăm New Zealand và Australia Tổng Bí thư chủ tịch nước Tô Lâm

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