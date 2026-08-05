Phát huy sức mạnh ba trụ cột đối ngoại, tạo động lực cho phát triển đất nước

Đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân góp phần củng cố và nâng cao vị thế Việt Nam

Phát biểu khai mạc Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị, công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì phiên họp. Ảnh: LV

Trong đó, đối ngoại Đảng đã tạo nền tảng chính trị quan trọng cho việc mở rộng và đưa quan hệ Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất, bền vững, đồng thời góp phần giúp Việt Nam linh hoạt thích ứng với những biến chuyển nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới.

Đặc biệt, kênh Đảng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, quyết định trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và chỉ đạo quan hệ của Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng chung biên giới gồm: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba và Triều Tiên.

Các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng cũng góp phần định hướng quan hệ với các đối tác quan trọng, tạo điều kiện triển khai các quyết sách đối ngoại chủ động, mở ra không gian hợp tác rộng mở cho đất nước, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của Đảng và đất nước trên trường quốc tế.

Công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống hòa hiếu, linh hoạt, nghĩa tình; góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, duy trì mạng lưới bạn bè quốc tế, thúc đẩy hợp tác nhân dân, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên, phụ nữ, trí thức, doanh nghiệp, kiều bào, hoạt động nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong nhiều vấn đề, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và các lực lượng nhân dân tiếp tục là nguồn động viên quý báu, góp phần giúp thế giới hiểu đúng hơn, gần gũi hơn với Việt Nam.

Tại phiên họp, nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương và cơ quan, như vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, định hướng hoạt động, phát triển đội ngũ và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng làm đối ngoại nhân dân; kiến tạo mạng lưới đối tác nhân dân trong tình hình mới từ Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, kinh nghiệm của tỉnh Lạng Sơn trong xây dựng “vành đai an ninh - phát triển” khu vực biên giới; kinh nghiệm phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong lan tỏa hình ảnh, giá trị Việt Nam, biến ngoại giao văn hóa, ngoại giao di sản thành nguồn lực nội sinh trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương từ TP. Huế...

Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân tại các địa bàn trọng điểm như Trung Quốc, Nam Phi, Triều Tiên và Argentina, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, củng cố nền tảng chính trị, mở rộng giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác thực chất và chủ động kiến tạo các điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế mới.

Chuyển mạnh từ mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ và phương hướng của công tác đối ngoại là: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Đây là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: LV

Tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 ngày 1/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và triển khai thực hiện quyết liệt các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo, tập trung vào các vấn đề chiến lược.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài, mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia. Đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ của riêng của cơ quan đối ngoại, mà là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý và nhấn mạnh 5 vấn đề.

Thứ nhất, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức. Mục tiêu của công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân đều hướng tới các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân phải chủ động hơn nữa trong củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần nhận diện và xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước… Phải chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của quan hệ; lấy kết quả cụ thể làm thước đo hiệu quả công tác.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và tầm quan trọng của yêu cầu phối hợp, triển khai đồng bộ, nhịp nhàng 3 trụ cột đối ngoại: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Mỗi trụ cột đều có vai trò, sứ mệnh riêng, hướng đến các đối tượng khác nhau, vận dụng nhiều hình thức, triển khai trên nhiều lĩnh vực, địa bàn nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại của đất nước.

Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân.

Thứ ba, không ngừng nâng tầm công tác đối ngoại Đảng. Tập trung củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, đảng có vai trò, vị thế tại các nước lớn, các nước đã thiết lập các khuôn khổ quan hệ, tạo sự đồng thuận chính trị trong chính trường các nước trong quan hệ với Việt Nam.

Tiếp tục chú trọng đổi mới, triển khai linh hoạt, hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng, trọng tâm là cơ chế gặp gỡ cấp cao, hội thảo lý luận, tham vấn chính trị, đào tạo cán bộ, ký kết thỏa thuận hợp tác, cơ chế đường dây nóng, đặc phái viên, các diễn đàn đa phương mà Đảng ta là thành viên. Tổ chức triển khai tốt và phát huy hơn nữa vai trò định hướng chiến lược của các hoạt động đối ngoại cấp cao của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các ban Đảng, cơ quan của Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, chuyển mạnh tư duy: từ giao lưu hữu nghị, vận động sang gắn kết lợi ích, kiến tạo không gian hợp tác bền vững. Đồng thời, phát huy vai trò của địa phương, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, gắn đối ngoại nhân dân với hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp hóa và chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thứ năm, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…/.