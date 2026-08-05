Chứng khoán

Cú hích hoàn thiện cấu trúc “hàng hóa” trên thị trường vốn

Thanh Thủy

Thanh Thủy

11:26 | 05/08/2026
(TBTCO) - Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045 mở ra định hướng phát triển một hệ sinh thái hàng hóa đa dạng hơn cho thị trường vốn.
aa

“Nút thắt” trong cơ cấu hàng hóa

Mức độ tập trung của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng lên rõ rệt chỉ trong khoảng hai năm gần đây. Tỷ trọng vốn hóa của nhóm Vingroup trong quy mô vốn hóa của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tăng vọt từ khoảng 3% trong năm 2024 lên 19% hiện nay. Tương tự, top 5 cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất cũng tăng từ 26% lên 39%, còn nhóm VN30 chiếm khoảng 73% vốn hóa toàn thị trường.

Thực tế này được ông Thomas Nguyen - Giám đốc Thị trường Toàn cầu SSI đặc biệt lưu ý. Theo ông, cơ cấu hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện chưa phản ánh đầy đủ cấu trúc kinh tế. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có đóng góp lớn trong nền kinh tế, nhưng nhiều năm nay chưa có thêm đại diện mới xuất hiện.

Cú hích hoàn thiện cấu trúc “hàng hóa” trên thị trường vốn
Nguồn: HNX. Đồ họa: Phương Anh

Sự tập trung không chỉ dồn về một vài doanh nghiệp. Thống kê của bà Đặng Nguyệt Minh - Giám đốc Nghiên cứu Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital cho thấy, tỷ trọng tài chính - ngân hàng và bất động sản đã tăng từ khoảng 56% vào năm 2020, lên gần 68% vào năm 2026. Trong khi đó, sản xuất chỉ đóng góp khoảng 15%, tiêu dùng khoảng 11%, còn công nghệ và các lĩnh vực kinh tế mới hiện diện rất nhỏ.

Cơ cấu này chưa phản ánh đầy đủ những câu chuyện tăng trưởng nổi bật của nền kinh tế, như Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất mới, tiêu dùng nội địa mở rộng hay kinh tế số phát triển. Từ góc nhìn của chính các tổ chức phát hành, cách đây hai năm, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, khi đó là Chủ tịch HĐQT REECorp cũng từng lưu ý rằng, tiêu chí lựa chọn cổ phiếu vào VN30 và VN100 chủ yếu dựa trên vốn hóa và thanh khoản. Vì vậy, dù tập hợp các doanh nghiệp lớn nhất, các rổ chỉ số này chưa chắc đã đại diện đầy đủ cho cơ cấu ngành của nền kinh tế. Bài toán đặt ra không đơn thuần là tăng số lượng doanh nghiệp niêm yết, mà phải tạo được nguồn hàng có chất lượng, thanh khoản và tính đại diện.

Cú hích đa dạng hóa sản phẩm

Trong bối cảnh đó, Quyết định số 1413/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam, ban hành ngày 27/7/2026, được kỳ vọng tạo cú hích chính sách để xử lý nút thắt tồn tại nhiều năm.

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan quản lý đang sửa đổi Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Quy định pháp lý sẽ được bổ sung để từng bước triển khai hợp đồng quyền chọn dựa trên chỉ số cổ phiếu.

Dự kiến hoàn tất trong năm 2026 và có hiệu lực trong năm 2027, Thông tư mới sẽ là cơ sở pháp lý mở thêm một cột mốc mới về sản phẩm trong hành trình hoàn thiện cấu trúc của thị trường chứng khoán.

Hợp đồng quyền chọn chỉ số là một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn. Đề án định hướng từng bước phát triển hợp đồng tương lai và quyền chọn dựa trên cổ phiếu đơn lẻ hoặc nhóm cổ phiếu; cải tiến hệ thống chỉ số để tạo thêm tài sản cơ sở cho thị trường phái sinh.

Nguồn cổ phiếu cũng được mở rộng thông qua đẩy nhanh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; yêu cầu doanh nghiệp sau cổ phần hóa đăng ký giao dịch hoặc niêm yết khi đủ điều kiện; từng bước đưa cổ phiếu của doanh nghiệp FDI lên sở giao dịch và nghiên cứu thị trường chuyên biệt cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Với thị trường trái phiếu,

Đề án đề cập trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, trái phiếu hạ tầng, trái phiếu PPP và các mô hình huy động vốn dành cho doanh nghiệp dự án. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ tài chính mới (fintech), hoạt động cho vay số, tài chính xanh, token hóa tài sản thực (RWA)... cũng được giao nghiên cứu khả năng triển khai hay xây dựng lộ trình.

Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam được kỳ vọng sẽ là một cú hích chính sách đáng chú ý để thị trường bước sang giai đoạn phát triển mới, xóa bỏ sự lệch pha về cơ cấu hàng hóa - nút thắt tồn tại nhiều năm của thị trường.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Phó Giám đốc Khối kinh doanh Chứng khoán An Bình (ABS), nhóm giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và cơ chế giao dịch cũng là một điểm mang tính “đột phá”. Nhiều giải pháp được đề ra, từ chuẩn bị triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở trong năm 2027, đến các tính năng kỹ thuật theo lộ trình, các loại lệnh giao dịch mới hay bán khống có kiểm soát thông qua cơ chế bán chứng khoán chờ về, giao dịch trong ngày...

Theo mục tiêu tại Đề án, quy mô huy động vốn giai đoạn 2026 - 2030 của các doanh nghiệp qua thị trường chứng khoán phấn đấu đạt 5,4 triệu tỷ đồng. Đến năm 2045, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP và dư nợ thị trường trái phiếu đạt 60% GDP. Mục tiêu lớn đi kèm với yêu cầu mở rộng không gian đổi mới, “gia cố” hàng rào bảo vệ thị trường. Khi hàng hóa đa dạng hơn đi cùng hạ tầng và cơ chế giao dịch cùng cơ chế giám sát tương xứng, thị trường vốn mới có thể tiến từ mở rộng quy mô sang hoàn thiện cấu trúc.

Từ ngày đầu tiên đến những cột mốc tương lai

Ngày 10/8/2017, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam chính thức vận hành với sản phẩm đầu tiên là hợp đồng tương lai VN30. Lãnh đạo Chính phủ khi đó đánh giá đây là “mốc son” góp phần hoàn thiện cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ sau hơn 4 tháng, thị trường có 16.800 tài khoản. Đến nay, sau 9 năm đưa vào vận hành, khối lượng giao dịch bình quân năm 2025 đạt 243.747 hợp đồng/phiên, gấp 22,2 lần giai đoạn năm 2017.

Từ những hợp đồng đầu tiên, thị trường phái sinh đã bổ sung công cụ giao dịch, phòng ngừa rủi ro và bảo vệ danh mục cho nhà đầu tư, thay vì chỉ giao dịch trên thị trường cơ sở như trước đó. Hành trình này cũng cho thấy mỗi sản phẩm mới chỉ thực sự trở thành một cột mốc khi đáp ứng đúng nhu cầu và được hỗ trợ bởi hạ tầng đủ mạnh.
Thanh Thủy
Từ khóa:
thị trường vốn thị trường tài chính việt nam hệ sinh thái hàng hóa cơ cấu hàng hóa

Bài liên quan

Vốn FDI vào Việt Nam vượt 38 tỷ USD sau 7 tháng

Vốn FDI vào Việt Nam vượt 38 tỷ USD sau 7 tháng

Việt Nam nhập siêu 20,52 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm

Việt Nam nhập siêu 20,52 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm

"Động cơ" mới gắn liền điểm tựa cốt lõi, tạo chuyển biến cho thị trường bảo hiểm

"Động cơ" mới gắn liền điểm tựa cốt lõi, tạo chuyển biến cho thị trường bảo hiểm

Dành cho bạn

Quy định chế độ quản lý, báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng công viên, cây xanh

Quy định chế độ quản lý, báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng công viên, cây xanh

8.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tuần cuối tháng 7

8.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tuần cuối tháng 7

Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thông tư về phụ cấp chức vụ lãnh đạo và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính

Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thông tư về phụ cấp chức vụ lãnh đạo và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính

Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Giá vàng hôm nay 5/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 40 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay 5/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 40 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Đọc thêm

Ngân hàng báo lãi gần 225.000 tỷ đồng, bảng xếp hạng lợi nhuận xuất hiện màn "đổi ngôi" ngoạn mục

Ngân hàng báo lãi gần 225.000 tỷ đồng, bảng xếp hạng lợi nhuận xuất hiện màn "đổi ngôi" ngoạn mục

(TBTCO) - Lợi nhuận trước thuế của 29 ngân hàng đạt 224.633,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Trong đó, Vietcombank tiếp tục giữ "ngôi vương" lợi nhuận, VPBank lần đầu lọt Top 5 nhờ lãi tăng cao nhất nhóm ngân hàng lớn. Ngược lại, 6/29 nhà băng hụt hơi lợi nhuận. Bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng nửa đầu năm 2026 có nhiều xáo trộn.
Thị trường bánh kẹo vào mùa thấp điểm, Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 1,7 tỷ đồng trong quý II

Thị trường bánh kẹo vào mùa thấp điểm, Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 1,7 tỷ đồng trong quý II

(TBTCO) - Thị trường bánh kẹo bước vào mùa thấp điểm cùng với sức mua suy giảm khiến Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ghi nhận lỗ sau thuế 1,7 tỷ đồng trong quý II/2026.
Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, mạnh tay gom cổ phiếu nhà Vingroup

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, mạnh tay gom cổ phiếu nhà Vingroup

(TBTCO) - Dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái mua ròng gần 900 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Tâm điểm giải ngân trong phiên hôm nay (4/8) là bộ đôi VIC - VHM, trong khi PNJ tiếp tục được gom trở lại giữa nhịp hồi phục mạnh từ vùng đáy 5 năm.
Chứng khoán phái sinh ngày 4/8: VN30-Index tăng phiên thứ 6, nhà đầu tư phái sinh vẫn thận trọng

Chứng khoán phái sinh ngày 4/8: VN30-Index tăng phiên thứ 6, nhà đầu tư phái sinh vẫn thận trọng

(TBTCO) - VN30-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 6 liên tiếp. Sắc xanh cũng áp đảo trên sàn chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, mức tăng khiêm tốn hơn kéo chênh lệch vẫn duy trì ở mức âm.
PVcomBank lãi đậm hơn 1.000 tỷ đồng nhờ giảm trích lập, "núi" nợ và lãi treo vẫn đè nặng

PVcomBank lãi đậm hơn 1.000 tỷ đồng nhờ giảm trích lập, "núi" nợ và lãi treo vẫn đè nặng

PVcomBank báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 1.023 tỷ đồng, tăng 25,9%, phần lớn do chi phí dự phòng được cắt giảm đáng kể. Tuy nhiên, chất lượng tài sản vẫn chịu nhiều áp lực, với nợ xấu gần 4.600 tỷ đồng, phần lớn là nợ có khả năng mất vốn; bộ đệm dự phòng mỏng; hơn 23.200 tỷ đồng lãi, phí phải thu cùng hàng chục nghìn tỷ đồng nợ vẫn "treo" ngoại bảng chờ xử lý.
Chứng khoán ngày 4/8: VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, tiến sát mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 4/8: VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, tiến sát mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch ngày 4/8 khi VN-Index tăng hơn 14 điểm, tiến sát ngưỡng kháng cự tâm lý 1.800 điểm. Dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, cải thiện độ rộng thị trường và nối dài chuỗi mua ròng của khối ngoại. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên, cho thấy xu hướng tăng cần thêm sự đồng thuận của dòng tiền để được củng cố.
Cổ phiếu TIX chính thức được giao dịch ký quỹ trở lại

Cổ phiếu TIX chính thức được giao dịch ký quỹ trở lại

(TBTCO) - HOSE đã đưa cổ phiếu TIX ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ sau khi doanh nghiệp khắc phục các nguyên nhân dẫn đến việc bị cảnh báo.
Lợi nhuận doanh nghiệp và nâng hạng dẫn dắt kỳ vọng thị trường cuối năm

Lợi nhuận doanh nghiệp và nâng hạng dẫn dắt kỳ vọng thị trường cuối năm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm động lực từ sự cải thiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và hiệu ứng nâng hạng thị trường. Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận định, cơ hội hiện hữu ở những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận tích cực và được hưởng lợi từ các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hủy kết quả thi tại điểm thi chuyên Tuyên Quang, tổ chức thi lại ngày 14 - 15/8

Hủy kết quả thi tại điểm thi chuyên Tuyên Quang, tổ chức thi lại ngày 14 - 15/8

Cú hích hoàn thiện cấu trúc “hàng hóa” trên thị trường vốn

Cú hích hoàn thiện cấu trúc “hàng hóa” trên thị trường vốn

Nợ xấu tăng nhanh, "bộ đệm" dự phòng chịu sức ép

Nợ xấu tăng nhanh, "bộ đệm" dự phòng chịu sức ép

Quét sạch "doanh nghiệp ma" "doanh nghiệp ảo"

Quét sạch "doanh nghiệp ma" "doanh nghiệp ảo"

Ngày 5/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 5/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Kỳ họp của tinh thần hành động

Kỳ họp của tinh thần hành động

Thuế TP. Hồ Chí Minh chuẩn hóa dữ liệu người phụ thuộc phục vụ quyết toán thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh chuẩn hóa dữ liệu người phụ thuộc phục vụ quyết toán thuế

Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Quảng Ngãi nhận diện điểm nghẽn, thúc giải ngân vốn đầu tư công

Quảng Ngãi nhận diện điểm nghẽn, thúc giải ngân vốn đầu tư công

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 3/8: Giá cà phê đồng loạt tăng, hồ tiêu giảm nhẹ

Ngày 3/8: Giá cà phê đồng loạt tăng, hồ tiêu giảm nhẹ

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +136.02
05/08 | +136.02 (7,736.52 +136.02 (+1.79%))
DJI +907.47
05/08 | +907.47 (54,085.88 +907.47 (+1.71%))
IXIC +671.10
05/08 | +671.10 (26,584.99 +671.10 (+2.59%))
NYA +207.34
05/08 | +207.34 (24,462.87 +207.34 (+0.85%))
XAX +101.52
05/08 | +101.52 (8,461.25 +101.52 (+1.21%))
BUK100P +4.05
05/08 | +4.05 (1,082.02 +4.05 (+0.38%))
RUT +55.07
05/08 | +55.07 (3,036.98 +55.07 (+1.85%))
VIX +0.64
05/08 | +0.64 (16.50 +0.64 (+4.04%))
FTSE +21.68
05/08 | +21.68 (10,879.38 +21.68 (+0.20%))
GDAXI +201.04
05/08 | +201.04 (26,202.35 +201.04 (+0.77%))
FCHI +52.81
05/08 | +52.81 (8,666.63 +52.81 (+0.61%))
STOXX50E +60.20
05/08 | +60.20 (6,486.70 +60.20 (+0.94%))
N100 +18.70
05/08 | +18.70 (1,957.93 +18.70 (+0.96%))
BFX +39.86
05/08 | +39.86 (5,707.14 +39.86 (+0.70%))
MOEX.ME -0.11
05/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +28.28
05/08 | +28.28 (25,881.20 +28.28 (+0.11%))
STI -24.19
05/08 | -24.19 (5,588.06 -24.19 (-0.43%))
AXJO +67.50
05/08 | +67.50 (9,213.30 +67.50 (+0.74%))
AORD +79.20
05/08 | +79.20 (9,391.10 +79.20 (+0.85%))
BSESN +397.55
05/08 | +397.55 (78,826.50 +397.55 (+0.51%))
JKSE +33.15
05/08 | +33.15 (6,352.77 +33.15 (+0.52%))
KLSE +16.19
05/08 | +16.19 (1,748.85 +16.19 (+0.93%))
NZ50 +62.08
05/08 | +62.08 (13,965.54 +62.08 (+0.45%))
KS11 +271.46
05/08 | +271.46 (6,630.41 +271.46 (+4.27%))
TWII +1,395.22
05/08 | +1,395.22 (44,755.88 +1,395.22 (+3.22%))
GSPTSE +575.45
05/08 | +575.45 (35,801.59 +575.45 (+1.63%))
BVSP -105.27
05/08 | -105.27 (177,894.97 -105.27 (-0.06%))
MXX +135.94
05/08 | +135.94 (66,833.16 +135.94 (+0.20%))
IPSA -59.68
05/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -85,472.75
05/08 | -85,472.75 (3,188,970.50 -85,472.75 (-2.61%))
TA125.TA +18.22
05/08 | +18.22 (4,050.62 +18.22 (+0.45%))
CASE30 +407.40
05/08 | +407.40 (54,501.70 +407.40 (+0.75%))
JN0U.JO +155.24
05/08 | +155.24 (6,964.69 +155.24 (+2.28%))
DX-Y.NYB -0.08
05/08 | -0.08 (99.78 -0.08 (-0.08%))
125904-USD-STRD +23.33
05/08 | +23.33 (2,880.39 +23.33 (+0.82%))
XDB +0.18
05/08 | +0.18 (134.47 +0.18 (+0.14%))
XDE +0.19
05/08 | +0.19 (115.29 +0.19 (+0.17%))
000001.SS +51.27
05/08 | +51.27 (3,873.56 +51.27 (+1.34%))
N225 +2,066.61
05/08 | +2,066.61 (66,024.14 +2,066.61 (+3.23%))
XDN -0.24
05/08 | -0.24 (63.38 -0.24 (-0.37%))
XDA +0.42
05/08 | +0.42 (70.42 +0.42 (+0.60%))