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Chứng khoán ngày 4/8: VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, tiến sát mốc 1.800 điểm

Tấn Minh

Tấn Minh

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17:48 | 04/08/2026
Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch ngày 4/8 khi VN-Index tăng hơn 14 điểm, tiến sát ngưỡng kháng cự tâm lý 1.800 điểm. Dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, cải thiện độ rộng thị trường và nối dài chuỗi mua ròng của khối ngoại. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên, cho thấy xu hướng tăng cần thêm sự đồng thuận của dòng tiền để được củng cố.
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Chứng khoán ngày 31/7: VN-Index điều chỉnh sau 3 phiên hồi phục Chứng khoán ngày 3/8: Dòng tiền lan tỏa, nhiều nhóm ngành bứt phá, VN-Index vượt mốc 1.760 điểm

VN-Index tăng hơn 14 điểm

Với tâm lý nhà đầu tư cải thiện tốt hơn, thị trường tiếp tục tăng điểm phiên thứ 2 liên tiếp. VN-Index tăng điểm đầu phiên, điều chỉnh nhẹ trong phiên với áp lực cung thấp, lực cầu tiếp tục cải thiện tốt ở nhiều mã, mặc dù mức độ phân hóa gia tăng dần. VN-Index tiếp tục tăng điểm với thanh khoản cải thiện hơn trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index tăng 14,39 điểm (+0,82%) lên mức 1.777,23 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 4/8: VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, tiến sát mốc 1.800 điểm
Diễn biến của VN-Index phiên giao dịch ngày 4/8

Cùng với việc tăng điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng hẳn về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có tới 175 mã tăng giá, 53 mã giữ giá tham chiếu và 140 mã giảm giá.

VN-Index có phiên tăng điểm với sắc xanh chiếm thế thượng phong khi có 15/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, cảng biển, ngân hàng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thép, dầu khí và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có phiên giao dịch tích cực khi tăng 9,66 điểm, lên mức 1.927,35 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 14 mã tăng giá, 15 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Mặc dù thị trường phục hồi, tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh không có yếu tố hậu thuẫn đà tăng khi thấp hơn (-14,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 686 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 18.143 tỷ đồng giảm -5.78% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có phiên giao dịch tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +7,13 điểm, lên mức 286,41 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,53 điểm, lên mức 127,2 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi mua ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 891 tỷ đồng. Trong đó, VIC (+438 tỷ đồng), VHM (+284 tỷ đồng) và MBB (+172 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VNM (-116 tỷ đồng), VPB (-91 tỷ đồng), TCB (-61 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng

Dòng tiền lan tỏa, nhiều nhóm ngành đồng thuận tăng giá

Sau nhịp giao dịch thận trọng đầu phiên, lực cầu gia tăng mạnh về cuối phiên đã giúp VN-Index mở rộng đà tăng và chinh phục thành công ngưỡng 1.760 điểm. Dù chỉ số vẫn nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM, điểm tích cực là dòng tiền đã có sự lan tỏa rõ nét hơn sang nhiều nhóm ngành và cổ phiếu vốn hóa vừa, nhỏ. Điều này góp phần cải thiện đáng kể độ rộng thị trường, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào một vài mã trụ như những phiên trước.

Ở nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu ghi nhận diễn biến khởi sắc. Bên cạnh các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup như VIC, VHM, VRE và VPL duy trì sắc xanh với mức tăng từ 0,2% đến 4,8%, hàng loạt cổ phiếu khác như LDG, PDR, HDG, NVL và DIG cũng đồng loạt tăng điểm. Đáng chú ý, GEL và TAL đóng cửa ở mức giá trần, cho thấy dòng tiền bắt đầu tìm đến các doanh nghiệp có vốn hóa vừa trong nhóm bất động sản và hạ tầng.

Nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi DPG tăng hết biên độ. Tại nhóm bán lẻ, DGW trở thành điểm sáng khi đóng cửa ở mức giá trần nhờ lực cầu mạnh. Diễn biến này cho thấy dòng tiền không chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt mà đã mở rộng sang nhiều ngành nghề khác, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện sau nhịp điều chỉnh cuối tuần trước.

Chứng khoán ngày 4/8: VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, tiến sát mốc 1.800 điểm
VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, tiến sát mốc 1.800 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, áp lực chốt lời vẫn xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Các mã như VCB, TCB, HPG và VNM điều chỉnh trong biên độ khoảng 1-2%, phần nào kìm hãm đà tăng của chỉ số. Tuy nhiên, mức giảm không quá lớn và không tạo ra áp lực đáng kể lên xu hướng chung của thị trường. Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng lựa chọn những cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc triển vọng kết quả kinh doanh tích cực thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn nhóm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, dòng tiền không còn tập trung chủ yếu vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn mà đã lan tỏa rộng hơn tới nhiều nhóm ngành. Giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu tăng cao gấp khoảng 5,5 lần nhóm giảm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tích cực hơn và lực cầu có xu hướng chiếm ưu thế.

Sự cải thiện của độ rộng thị trường cùng thanh khoản gia tăng là những tín hiệu tích cực, cho thấy xu hướng hồi phục đang dần được củng cố. Tuy nhiên, để xác nhận một xu hướng tăng bền vững, thị trường vẫn cần thêm những phiên duy trì thanh khoản ở mức cao cùng sự đồng thuận của dòng tiền ở nhiều nhóm ngành, thay vì chỉ dựa vào lực kéo của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Điều này sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng duy trì đà tăng của VN-Index trong các phiên giao dịch tới./.

Tấn Minh
Từ khóa:
chỉ số VN Index thị trường chứng khoán Nhóm cổ phiếu vốn hóa thanh khoản khớp lệnh nhóm ngành bất động sản dòng tiền lan tỏa nhà đầu tư nước ngoài

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