Bất động sản

Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

Kỳ Phương

15:51 | 27/05/2026
(TBTCO) - Hai dự án trọng điểm tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh của Novaland tiếp tục ghi nhận những bước tiến pháp lý quan trọng sau khi hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, tiến gần hơn đến cột mốc bàn giao sổ hồng cho cư dân.
Tập đoàn Novaland vừa công bố những bước tiến pháp lý mới tại hai dự án bất động sản trọng điểm tọa lạc tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh, gồm dự án The Grand Manhattan tại số 100 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh và dự án Golden Mansion tại số 119 Phổ Quang, phường Đức Nhuận.

Dự án The Grand Manhattan đang được tổng lực thi công hoàn thiện.

Những dấu hiệu tích cực này cho thấy cột mốc quan trọng trong lộ trình hoàn thiện pháp lý của dự án, hướng đến mục tiêu bàn giao sổ hồng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) đến tay cư dân trong thời gian tới.

Cụ thể, đối với dự án The Grand Manhattan, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có kết luận về nghĩa vụ tài chính của dự án. Theo đó, dự án thực hiện xuyên suốt chủ trương, đảm bảo tái định cư tại chỗ cho người dân và không thay đổi ranh dự án trong quá trình triển khai, nên được miễn tiền sử dụng đất cho toàn bộ dự án. Trên cơ sở kết luận này, Novaland đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án và đang làm việc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho dự án.

Ngày 14/5/2026, Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 527/TB-VP kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố trong khuôn khổ hoạt động của Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn liên quan đến dự án tại số 119 Phổ Quang.

Theo đó, nhằm triển khai Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế và hạn chế lãng phí, TP. Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo để dự án sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện công tác xác định giá đất, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland cho biết, Novaland đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án Golden Mansion. Đây là điều kiện bắt buộc và là cơ sở để cơ quan chức năng tiến hành giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho khách hàng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ cùng các động thái tháo gỡ vướng mắc pháp lý của UBND TP. Hồ Chí Minh, Novaland đang từng bước giải quyết quyền lợi sở hữu cho hơn 10.500 hộ dân và khởi động các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2025 - 2026.

Những chuyển biến pháp lý tại The Grand Manhattan và Golden Mansion là tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả từ sự đồng hành của các cơ quan chức năng cũng như nỗ lực bền bỉ của Novaland trong việc đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để đẩy nhanh quá trình này, sớm đưa sổ hồng đến tay khách hàng” - ông Dương Văn Bắc chia sẻ./.

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê để đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân, trong đó, cần xây dựng cơ chế ưu đãi tài chính, ưu đãi thuế theo hướng tạo động lực đủ mạnh để thu hút dòng vốn tư nhân tham gia đầu tư dự án nhà ở cho thuê dài hạn.
(TBTCO) - Sau gần 2 tháng triển khai đợt cao điểm rà soát, chỉnh sửa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống".
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Công ty cổ phần Vinhomes chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản, góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng. Chương trình được triển khai trong 5 năm, với sự đồng hành của các công ty vàng bạc đá quý nhằm bảo đảm an toàn tối đa về quyền lợi và giá trị tài sản cho khách hàng.
(TBTCO) - Công ty TNHH Lan Anh đã có văn bản gửi đến các Sở Tài chính cùng Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) nhằm kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Chỉ thị số 45/CT-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh. Động thái này không những giúp đẩy nhanh tiến trình xử lý những điểm nghẽn pháp lý cho doanh nghiệp mà còn gián tiếp "hé lộ" một quỹ đất vô cùng đồ sộ mà Công ty Lan Anh đang nắm giữ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)
(TBTCO) - Tại Lễ ra quân Tổ hợp căn hộ du lịch all-in-one thế hệ mới Cara365, thuộc dự án CaraWorld ngày 22/5, chủ đầu tư KN Cam Ranh công bố hợp tác cùng nhiều đối tác trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng, vận hành và phát triển tiện ích. Hoạt động này góp phần hoàn thiện nền tảng triển khai phân khu cao tầng đầu tiên tại CaraWorld Cam Ranh.
(TBTCO) - Nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định và giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.
(TBTCO) - Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, mô hình tái tạo sinh kế của Vingroup tại siêu dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội được đánh giá là bước đi tiên phong, giúp hàng vạn người dân địa phương không đứng ngoài, mà trở thành chủ thể của chính quá trình phát triển. TS. Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chia sẻ về ý nghĩa sâu xa của cách làm này và lý do nó nên được nhân rộng.
(TBTCO) - Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư phải lập tức nhập dữ liệu các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng lên hệ thống trực tuyến. Sau 15 giờ 00 ngày 24/5/2026, cơ quan này sẽ chính thức ngừng tiếp nhận thông tin.
