Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

Tập đoàn Novaland vừa công bố những bước tiến pháp lý mới tại hai dự án bất động sản trọng điểm tọa lạc tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh, gồm dự án The Grand Manhattan tại số 100 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh và dự án Golden Mansion tại số 119 Phổ Quang, phường Đức Nhuận.

Dự án The Grand Manhattan đang được tổng lực thi công hoàn thiện.

Những dấu hiệu tích cực này cho thấy cột mốc quan trọng trong lộ trình hoàn thiện pháp lý của dự án, hướng đến mục tiêu bàn giao sổ hồng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) đến tay cư dân trong thời gian tới.

Cụ thể, đối với dự án The Grand Manhattan, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có kết luận về nghĩa vụ tài chính của dự án. Theo đó, dự án thực hiện xuyên suốt chủ trương, đảm bảo tái định cư tại chỗ cho người dân và không thay đổi ranh dự án trong quá trình triển khai, nên được miễn tiền sử dụng đất cho toàn bộ dự án. Trên cơ sở kết luận này, Novaland đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án và đang làm việc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho dự án.

Ngày 14/5/2026, Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 527/TB-VP kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố trong khuôn khổ hoạt động của Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn liên quan đến dự án tại số 119 Phổ Quang.

Theo đó, nhằm triển khai Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế và hạn chế lãng phí, TP. Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo để dự án sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện công tác xác định giá đất, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland cho biết, Novaland đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án Golden Mansion. Đây là điều kiện bắt buộc và là cơ sở để cơ quan chức năng tiến hành giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho khách hàng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ cùng các động thái tháo gỡ vướng mắc pháp lý của UBND TP. Hồ Chí Minh, Novaland đang từng bước giải quyết quyền lợi sở hữu cho hơn 10.500 hộ dân và khởi động các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2025 - 2026.

Những chuyển biến pháp lý tại The Grand Manhattan và Golden Mansion là tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả từ sự đồng hành của các cơ quan chức năng cũng như nỗ lực bền bỉ của Novaland trong việc đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để đẩy nhanh quá trình này, sớm đưa sổ hồng đến tay khách hàng” - ông Dương Văn Bắc chia sẻ./.