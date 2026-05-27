Phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 262/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TP. Hà Nội.

Kết luận nêu rõ, phát triển nhà ở thương mại phân khúc phù hợp với khả năng chi trả của người dân và nhà ở cho thuê là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo TP. Hà Nội nghiên cứu triển khai mô hình nhà ở cho thuê quy mô lớn đáp ứng nhu cầu thực tế về nhà ở của người dân sinh sống, làm việc tại thành phố. Trong ảnh: Một dự án nhà ở xã hội đang xây dựng tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Vũ.

Thời gian qua, công tác phát triển nhà ở xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế và điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ như: thị trường nhà ở còn lệch pha giữa cung và cầu; phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn đáp ứng nhu cầu thực sự về nhà ở với giá hợp lý còn rất thiếu; một bộ phận tài sản công về nhà ở bị sử dụng chưa hiệu quả, gây lãng phí; cơ chế, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư nhà ở cho thuê dài hạn.

Hà Nội tiên phong phát triển mô hình nhà ở cho thuê

Để tháo gỡ những tồn tại, hạn chế vướng mắc nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội, các bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, TP. Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, đi tiên phong; khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê tại Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 6/2026.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát nhu cầu, đối tượng; lập kế hoạch đầu tư, xây dựng, vận hành dự án nhà ở cho thuê, đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng, vận hành nhà ở cho thuê gắn với chính sách phù hợp về giao đất, cho thuê đất; khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho thuê; phấn đấu khởi công một số dự án tại Hà Nội trong tháng 6/2026.

Đề xuất giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng đề xuất kịp thời các cơ chế, chính sách mới, trong đó nghiên cứu, quán triệt rõ chủ trương chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách vào Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhất là tính khả thi của Quỹ nhà ở, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).

Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương, trước hết là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng, xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo đối tượng, làm cơ sở quy hoạch và phân bổ nguồn lực, tránh lệch pha cung - cầu; hoàn thành trong tháng 7/2026.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và các địa phương đề xuất cơ chế phù hợp để huy động, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển nhà ở cho thuê, cơ chế vận hành quản lý, giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2026.

Xây dựng cơ chế ưu đãi đủ mạnh

Thủ tướng giao Bộ Tài chính đề xuất cơ chế bố trí vốn từ nguồn lực của Nhà nước để triển khai phát triển nhà ở cho thuê; hướng dẫn theo thẩm quyền cơ chế hạch toán nguồn thu từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để tạo nguồn phát triển nhà ở cho thuê, phương án bảo toàn vốn khi sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư phát triển nhà ở cho thuê; cơ chế ưu đãi tài chính, thuế đối với dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng tạo động lực đủ mạnh để thu hút dòng vốn tư nhân và các quỹ đầu tư dài hạn tham gia; hoàn thành trong tháng 7/2026.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao đề xuất chính sách tín dụng ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng ổn định lãi suất, thời hạn vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2026./.