Hải quan diễn tập đấu tranh chống ma túy tại cảng biển Nghi Sơn

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực X cho hay, hoạt động diễn tập giúp lực lượng hải quan rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, tăng cường khả năng phối hợp liên ngành trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên biên giới.

Cụ thể, Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn cùng các lực lượng chức năng tổ chức diễn tập kịch bản đấu tranh với các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới tại cảng tổng hợp Long Sơn, theo Kế hoạch số 287/KH-KSHQ.

Tình huống giả định kiểm tra hành lý thuyền viên nhập cảnh. Ảnh: CTV

Tình huống giả định được xây dựng với nội dung “Phối hợp chuyển giao hàng hóa có kiểm soát tại khu vực cảng biển Nghi Sơn thông qua kiểm tra hành lý thuyền viên nhập cảnh”. Theo kịch bản, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 18/5/2026, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh và kiểm tra hành lý thuyền viên tại khu vực cảng Long Sơn, tổ công tác của lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong vali của một thuyền viên thuộc đoàn tàu nhập cảnh.

Test nhanh xác định tang vật. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện dưới đáy vali có cất giấu 3 hộp hình chữ nhật được bọc nilon, kích thước khoảng 15 cm x 10 cm x 3 cm, có hình dạng giống các bánh heroin. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy, tổ công tác lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bí mật lấy mẫu test nhanh đối với tang vật, đồng thời phân công công chức theo dõi chặt chẽ đối tượng.

Sau khi kết quả test nhanh xác định tang vật là chất ma túy, lực lượng Hải quan nhanh chóng báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các bước nghiệp vụ tiếp theo. Kịch bản tập trung vào quy trình kiểm soát, giám sát bí mật, tổ chức theo dõi đối tượng nhận hàng nhằm đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây vận chuyển ma túy qua tuyến cảng biển.

Theo Hải quan khu vực X, buổi diễn tập được xây dựng bám sát tình huống thực tế có thể phát sinh tại khu vực cửa khẩu cảng biển, qua đó giúp công chức trực tiếp làm nhiệm vụ nâng cao kỹ năng nhận diện rủi ro, kiểm tra soi chiếu hàng hóa, đọc hình ảnh, phát hiện chất ma túy cũng như xử lý nhanh các tình huống nghiệp vụ phức tạp.

Đáng chú ý, hoạt động diễn tập còn góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận kiểm tra, giám sát trong lực lượng Hải quan với các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Công an tại khu vực cảng biển Nghi Sơn. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm hình thành cơ chế phản ứng nhanh, thống nhất trong đấu tranh với tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh và vận tải biển để vận chuyển trái phép chất cấm./.