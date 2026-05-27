Đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đứng trong top 200 toàn cầu và thứ 3 cả nước vào năm 2030

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương. Mục đích của kế hoạch là tạo lập môi trường thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, phát triển hạ tầng, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố phát triển toàn diện.

Hải Phòng đang nỗ lực đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Trong ảnh: Công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP. Hải Phòng.

Lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo

Hải Phòng khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong mọi lĩnh vực dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hình thành văn hóa khởi nghiệp sáng tạo toàn dân.

Theo đó, thành phố sẽ huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế trong triển khai chiến lược Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia trên địa bàn thành phố; bảo đảm tính liên kết vùng chặt chẽ, khai thác nguồn lực để mở rộng không gian và thị trường cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Hải Phòng cũng đặt mục tiêu hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trên toàn thành phố; đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng để nâng cao năng suất, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố; xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo trọng điểm của khu vực phía Bắc và cả nước, dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ gắn liền với kinh tế biển, logistics thông minh và sản xuất hiện đại (bán dẫn, AI, IoT).

Ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố vào nhóm 200 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu hoặc đứng thứ 3 cả nước. Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của thành phố duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố hàng đầu cả nước, phấn đấu đạt vị trí thứ 3 toàn quốc.

Thành phố phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nội dung về khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong chương trình đào tạo; toàn thành phố có tối thiểu 450 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và có ít nhất 1 doanh nghiệp có tiềm năng trở thành cận kỳ lân (soonicorns). Ngoài ra, Hải Phòng sẽ thành lập và vận hành ổn định Quỹ đầu tư mạo hiểm của thành phố, thu hút ít nhất 3 quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế đặt văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Hải Phòng.

Phát triển hạ tầng, hoàn thiện khung khổ pháp lý và hỗ trợ khởi nghiệp

Để thực hiện các mục tiêu này, kế hoạch xác định 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm truyền thông nâng cao nhận thức, lan tỏa văn hóa khởi nghiệp sáng tạo; phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất dùng chung hỗ trợ khởi nghiệp dựa trên công nghệ mới, công nghệ số; hoàn thiện khung khổ pháp lý; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ khởi nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển thị trường vốn và đầu tư mạo hiểm; đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế.

Trong đó, thành phố tập trung hình thành Công viên Khoa học và Đổi mới sáng tạo, nâng cấp Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải Phòng đáp ứng tiêu chí cấp quốc gia, đồng thời thí điểm khu thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm và công nghệ mới.

Thành phố cũng sẽ nghiên cứu tham mưu các chính sách thu hút chuyên gia như thị thực khởi nghiệp số, miễn giấy phép lao động cho các chuyên gia nước ngoài và khuyến khích hình thành các doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) từ trường đại học, viện nghiên cứu.