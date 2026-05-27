Nhiều địa phương chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/6

Theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, việc chi trả lương hưu hằng tháng sẽ bắt đầu từ ngày 2 của tháng tổ chức chi trả.

Cụ thể, ngày trả lương hưu bằng tiền mặt: Chi trả tại điểm chi trả: từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng, thời gian tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày. Chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện: từ ngày 11 đến hết ngày 25 hằng tháng.

Ngày trả lương hưu qua thẻ ATM (tài khoản ngân hàng cá nhân) thường rơi vào những ngày đầu tiên chi lương (từ ngày 2 đến ngày 5 hàng tháng).

Việc trả lương hưu chỉ kết thúc trước ngày 10 khi đã hoàn thành chi trả theo danh sách của cơ quan BHXH. Lịch chi trả lương hưu hằng tháng tại từng địa phương sẽ thay đổi để phù hợp với từng địa bàn, nhưng không được muộn hơn nhiều ngày so với quy định chung, thời gian kết thúc cùng ngày với quy định chung.

Theo thông tin từ cơ quan BHXH, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 6/2026 sẽ được thực hiện theo hai nhóm thời gian chính, tùy thuộc kế hoạch tổ chức tại từng tỉnh, thành phố.

Theo đó, người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân sẽ được ưu tiên chuyển tiền sớm, trong khi hình thức nhận tiền mặt tiếp tục triển khai thông qua hệ thống bưu điện và các điểm chi trả trực tiếp.

Thông báo của BHXH các địa phương cho thấy, 21 tỉnh, thành phố sẽ bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6/2026 ngay từ ngày làm việc đầu tiên của tháng, tức ngày 1/6. Các địa phương này bao gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

13 địa phương còn lại sẽ thực hiện chi trả từ ngày làm việc thứ hai của tháng, tức ngày 2/6. Nhóm các địa phương này bao gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Tại Bắc Ninh, BHXH tỉnh cho biết, sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân từ ngày 1/6. Sau đó, việc chi trả tiền mặt cũng sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm người dân, đặc biệt là người cao tuổi ở khu vực nông thôn hoặc chưa sử dụng tài khoản ngân hàng, có thể nhận tiền thuận lợi.

Tương tự, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Ninh là hai địa phương bắt đầu chi trả ngay từ ngày đầu tháng. Trong khi đó, tại Hải Phòng, lịch nhận tiền được thực hiện từ ngày 2/6 theo kế hoạch riêng của địa phương.

Tại Hà Nội, BHXH TP. Hà Nội cho biết, việc chuyển tiền đối với người nhận qua tài khoản cá nhân sẽ được thực hiện từ ngày 2/6 theo kế hoạch chung của thành phố. Sau đó, hình thức nhận tiền mặt sẽ được triển khai thông qua hệ thống bưu điện để bảo đảm người dân được nhận đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Trong tháng 6/2026, BHXH TP. Hà Nội dự kiến chi hơn 4.199 tỷ đồng để thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH cho hơn 606.800 người đang hưởng trên địa bàn. Với con số này, Hà Nội tiếp tục là một trong những địa phương có số lượng người hưởng và quy mô chi trả lớn nhất cả nước.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, hơn 11.500 người nhận mức từ 20 triệu đồng/tháng trở lên; gần 418.500 người hưởng mức từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, hơn 1 triệu người đang nhận mức lương hưu và trợ cấp từ 6 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng/tháng; khoảng 1,35 triệu người hưởng mức từ 3 triệu đồng đến dưới 6 triệu đồng/tháng. Đây là nhóm chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số người hưởng hiện nay.