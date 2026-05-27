Khánh Hòa lan tỏa thói quen dùng nhiên liệu sạch, gìn giữ môi trường tự nhiên

Nguyễn Vân

13:07 | 27/05/2026
(TBTCO) - Đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học là giải pháp được Khánh Hòa ưu tiên nhằm giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và hướng tới phát triển xanh. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học góp phần tiết kiệm tài nguyên hóa thạch, hình thành lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.
Đồng bộ giải pháp thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học

Trong xu thế chuyển đổi năng lượng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học trên địa bàn. Đây được xem là bước đi quan trọng để địa phương vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, vừa gìn giữ môi trường tự nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khánh Hòa lan tỏa thói quen dùng nhiên liệu sạch, gìn giữ môi trường tự nhiên. Ảnh: TL

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh học. Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của nhiên liệu sạch, đồng thời khuyến khích thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường.

Sở Công thương được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai lộ trình chuyển đổi sử dụng nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, bảo đảm các quy định về chất lượng, đo lường, niêm yết giá và nguồn cung được thực hiện nghiêm túc.

Ngoài công tác quản lý thị trường, các hoạt động truyền thông về lợi ích của xăng sinh học cũng được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nhiều cơ quan, đơn vị phối hợp vận động người dân ưu tiên sử dụng nhiên liệu sạch cho phương tiện giao thông và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, UBND tỉnh yêu cầu chủ động rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị điều kiện tồn chứa và phân phối nhiên liệu sinh học theo đúng lộ trình quy định. Việc bảo đảm nguồn cung ổn định và chất lượng nhiên liệu được xem là yếu tố quan trọng để tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi.

Hướng tới lối sống xanh thân thiện với môi trường

Việc mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học không chỉ mang ý nghĩa về năng lượng, mà còn tạo ra nhiều lợi ích thiết thực đối với môi trường tự nhiên. So với nhiên liệu truyền thống, xăng sinh học giúp giảm lượng khí thải độc hại, hạn chế phát sinh khí CO2 và góp phần cải thiện chất lượng không khí.

Khánh Hòa là địa phương có tốc độ đô thị hóa, phát triển du lịch và giao thông khá nhanh. Do đó, nhu cầu sử dụng nhiên liệu phục vụ vận tải, dịch vụ và sản xuất ngày càng lớn, kéo theo áp lực không nhỏ đối với môi trường. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi sang nhiên liệu sạch được xem là giải pháp cần thiết để giảm ô nhiễm và bảo vệ hệ sinh thái biển, đảo của địa phương.

Hiện toàn tỉnh có 335 cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc 94 doanh nghiệp, cùng 23 thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu hoạt động trên địa bàn. Mạng lưới phân phối rộng khắp này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả lộ trình sử dụng xăng sinh học trong thời gian tới./.

Không khí sạch hơn, lượng phát thải giảm xuống và nguồn tài nguyên thiên nhiên được sử dụng tiết kiệm hơn là những lợi ích lâu dài mà nhiên liệu sinh học mang lại. Đây cũng là nền tảng để Khánh Hòa hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng hình ảnh địa phương xanh, sạch, thân thiện với môi trường trong tương lai.
(TBTCO) - Giữa bối cảnh các quốc gia trong khu vực đồng loạt tung chính sách ưu đãi để hút vốn đầu tư xanh, Việt Nam được nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, những năm qua, Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, từng bước xây dựng nền kinh tế biển xanh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.
Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi cần thiết trong lộ trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp, chuyên gia và truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng về loại nhiên liệu này.
(TBTCO) - Với chủ đề "Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng", Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9/6 - 11/6/2026 tại Hà Nội, Việt Nam.
Không chỉ siết chặt quản lý tài nguyên và kiểm soát ô nhiễm, Quảng Ninh đang từng bước nâng chuẩn bảo vệ môi trường bằng tư duy quản trị hiện đại. Những chuyển động từ chính sách đến thực tiễn cho thấy quyết tâm giữ vững mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.
(TBTCO) - Chính phủ Australia đã công bố cam kết lên đến 10 triệu USD cho công ty đầu tư mạo hiểm Do Ventures Fund II, cung cấp vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào khí hậu và củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam để thu hút tài chính tư nhân lớn hơn.
Từ ngành than đến du lịch biển đảo, Quảng Ninh đang triển khai nhiều sáng kiến xanh nhằm giảm phát thải, kiểm soát ô nhiễm và nâng cao ý thức cộng đồng, hướng tới mô hình phát triển kinh tế bền vững.
(TBTCO) - Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu (CFA) Việt Nam, do Chính phủ Anh tài trợ vừa công bố nhóm doanh nghiệp tham gia chương trình CFA năm 2026, quy tụ 13 doanh nghiệp tiên phong với các giải pháp có khả năng mở rộng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế carbon thấp.
