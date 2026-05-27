Đồng bộ giải pháp thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học

Trong xu thế chuyển đổi năng lượng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học trên địa bàn. Đây được xem là bước đi quan trọng để địa phương vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, vừa gìn giữ môi trường tự nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khánh Hòa lan tỏa thói quen dùng nhiên liệu sạch, gìn giữ môi trường tự nhiên. Ảnh: TL

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh học. Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của nhiên liệu sạch, đồng thời khuyến khích thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường.

Sở Công thương được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai lộ trình chuyển đổi sử dụng nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, bảo đảm các quy định về chất lượng, đo lường, niêm yết giá và nguồn cung được thực hiện nghiêm túc.

Ngoài công tác quản lý thị trường, các hoạt động truyền thông về lợi ích của xăng sinh học cũng được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nhiều cơ quan, đơn vị phối hợp vận động người dân ưu tiên sử dụng nhiên liệu sạch cho phương tiện giao thông và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, UBND tỉnh yêu cầu chủ động rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị điều kiện tồn chứa và phân phối nhiên liệu sinh học theo đúng lộ trình quy định. Việc bảo đảm nguồn cung ổn định và chất lượng nhiên liệu được xem là yếu tố quan trọng để tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi.

Hướng tới lối sống xanh thân thiện với môi trường

Việc mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học không chỉ mang ý nghĩa về năng lượng, mà còn tạo ra nhiều lợi ích thiết thực đối với môi trường tự nhiên. So với nhiên liệu truyền thống, xăng sinh học giúp giảm lượng khí thải độc hại, hạn chế phát sinh khí CO2 và góp phần cải thiện chất lượng không khí.

Khánh Hòa là địa phương có tốc độ đô thị hóa, phát triển du lịch và giao thông khá nhanh. Do đó, nhu cầu sử dụng nhiên liệu phục vụ vận tải, dịch vụ và sản xuất ngày càng lớn, kéo theo áp lực không nhỏ đối với môi trường. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi sang nhiên liệu sạch được xem là giải pháp cần thiết để giảm ô nhiễm và bảo vệ hệ sinh thái biển, đảo của địa phương.

Hiện toàn tỉnh có 335 cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc 94 doanh nghiệp, cùng 23 thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu hoạt động trên địa bàn. Mạng lưới phân phối rộng khắp này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả lộ trình sử dụng xăng sinh học trong thời gian tới./.