Khung pháp lý mới cho hoạt động thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số

Thảo Miên

13:12 | 27/05/2026
Trong bối cảnh thông tin lan truyền theo thời gian thực và cạnh tranh truyền thông ngày càng gay gắt, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP được ban hành nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin đối ngoại, nâng cao khả năng cung cấp thông tin chính thống và bảo vệ lợi ích quốc gia trên môi trường số.
Sự bùng nổ của nền tảng số đặt ra yêu cầu quản lý mới

Sau hơn 10 năm triển khai, Nghị định số 72/2015/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức thống nhất hoạt động thông tin đối ngoại trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin chính thống, quảng bá hình ảnh Việt Nam và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại. Ảnh minh họa

Giai đoạn hiện nay, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi nhanh chóng; môi trường truyền thông toàn cầu phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự gia tăng của các nền tảng số và phương thức truyền thông đa phương tiện. Đồng thời, yêu cầu về tính chủ động, kịp thời, chính xác, thống nhất trong cung cấp thông tin đối ngoại ngày càng cao; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, đấu tranh phản bác tin giả, tin sai sự thật ngày càng trở nên cấp thiết.

Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ đã được kiện toàn, điều chỉnh, thay đổi chức năng, nhiệm vụ của một số bộ, ngành. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại.

Ngày 12/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Nghị định số 148/2026/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành, kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức; phát huy nguồn lực xã hội tham gia hoạt động thông tin đối ngoại phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh mới.

6 điểm mới đáng chú ý

Nghị định số 148/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. So với quy định trước đây, Nghị định này có 6 điểm mới đáng chú ý.

Thứ nhất, làm rõ hơn việc tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại trên không gian mạng. Trước đây, Nghị định số 72/2015/NĐ- CP đã đề cập việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại, tuy nhiên các quy định còn mang tính định hướng chung.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, thông tin được sản xuất và lan tỏa chủ yếu trên các nền tảng trực tuyến đa phương tiện, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP đã bổ sung và cụ thể hóa nội dung tổ chức thông tin đối ngoại trên môi trường số, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho việc triển khai các hình thức truyền thông đa nền tảng, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Thứ hai, bổ sung quy định về tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức liên quan trong công tác định hướng truyền thông, đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật và huy động nguồn lực tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Thứ ba, bổ sung quy định về khuyến khích và huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

Nội dung này nhằm phát huy nguồn lực xã hội, đa dạng hóa hình thức triển khai và tăng cường tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện, đồng thời vẫn bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Việc làm rõ cơ chế hướng dẫn xây dựng nội dung, phối hợp thực hiện và khuyến khích tham gia là nội dung điều chỉnh quan trọng, phù hợp với yêu cầu xã hội hóa trong bối cảnh mới.

Thứ tư, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến nguồn cung cấp thông tin và phương thức cung cấp thông tin đối ngoại theo hướng rõ ràng, chủ động và phù hợp hơn với môi trường truyền thông số.

Nghị định bổ sung các hình thức cung cấp thông tin qua kênh và ứng dụng chính thức trên không gian mạng, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì trong việc tổng hợp, lựa chọn và cung cấp thông tin chính thống. Các quy định mới góp phần mở rộng phương thức cung cấp thông tin phù hợp với môi trường truyền thông số, bảo đảm tính kịp thời, chính xác, thống nhất và nâng cao hiệu quả điều phối thông tin đối ngoại.

Thứ năm, bổ sung quy định về xây dựng, vận hành hệ thống dữ liệu và cơ chế phối hợp cung cấp dữ liệu về thông tin đối ngoại nhằm tăng cường khả năng chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin chính thống phục vụ công tác thông tin đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ sáu, tiếp tục rà soát và điều chỉnh phân công trách nhiệm giữa các bộ, ngành theo cơ cấu tổ chức Chính phủ hiện hành. Các quy định được sắp xếp lại theo hướng rõ ràng hơn; một số nội dung được hợp nhất để tránh chồng chéo, trùng lặp.

Việc cập nhật này nhằm bảo đảm nguyên tắc phân công cụ thể, xác định rõ đầu mối chủ trì và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại./.

Các bộ, ngành và địa phương cần lưu ý gì
khi triển khai thực hiện Nghị định số 148/2026/NĐ-CP?

Để triển khai hiệu quả Nghị định số 148/2026/NĐ-CP, các bộ, ngành và địa phương cần chủ động rà soát, cập nhật kế hoạch và cơ chế phối hợp trong tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại phù hợp với các quy định mới. Trong đó, cần chú trọng việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng cường ứng dụng công nghệ và khai thác các nền tảng truyền thông số trong hoạt động thông tin đối ngoại; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại. Việc thực hiện tốt các nội dung này sẽ góp phần bảo đảm hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Nhiều địa phương chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/6

(TBTCO) - Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2026 sẽ được thực hiện theo 2 nhóm thời gian chính, tùy thuộc kế hoạch tổ chức tại từng tỉnh, thành phố. Trong đó, có 21 tỉnh, thành phố sẽ bắt đầu chi trả từ ngày 1/6.
Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành "điểm nóng" đầu tư xanh

(TBTCO) - Giữa bối cảnh các quốc gia trong khu vực đồng loạt tung chính sách ưu đãi để hút vốn đầu tư xanh, Việt Nam được nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Giữ màu xanh biển đảo cho phát triển bền vững

Kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, những năm qua, Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, từng bước xây dựng nền kinh tế biển xanh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.
(TBTCO) - Ngày 26/5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương kiểm tra và chỉ đạo tiến độ thi công xây dựng trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại xã Dân Hóa và xã Thượng Trạch.
Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi cần thiết trong lộ trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp, chuyên gia và truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng về loại nhiên liệu này.
Tiêu thụ điện tăng cao, EVN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cung cấp điện

(TBTCO) - Sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc tiếp tục chạm đỉnh mới 57.075MW, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu thực hiện loạt giải pháp về đảm bảo cung cấp điện, công tác chăm sóc khách hàng, tuyên truyền, hướng dẫn về tiết kiệm điện.
Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

(TBTCO) - Với chủ đề "Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng", Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9/6 - 11/6/2026 tại Hà Nội, Việt Nam.
Từ "xử lý ô nhiễm" sang quản trị môi trường chủ động

Không chỉ siết chặt quản lý tài nguyên và kiểm soát ô nhiễm, Quảng Ninh đang từng bước nâng chuẩn bảo vệ môi trường bằng tư duy quản trị hiện đại. Những chuyển động từ chính sách đến thực tiễn cho thấy quyết tâm giữ vững mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.
