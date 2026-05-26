Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Diệu Hoa

20:23 | 26/05/2026
Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi cần thiết trong lộ trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp, chuyên gia và truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng về loại nhiên liệu này.
Sẵn sàng nguồn cung cho xăng E10

Tại cuộc họp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ngày 26/5, Bộ Công thương cho biết đã chủ động triển khai lộ trình áp dụng xăng sinh học E10, từ chuẩn bị nguồn cung ethanol (E100), hạ tầng phối trộn đến hệ thống phân phối trên toàn quốc.

Theo Bộ Công thương, nhu cầu ethanol phục vụ phối trộn hiện khoảng 100.000 m3/tháng. Trong đó, nguồn sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 25.000 m3/tháng, phần còn lại được doanh nghiệp chủ động nhập khẩu, cơ bản đủ phục vụ nhu cầu thị trường.

Hiện cả nước có 13/26 thương nhân đầu mối xăng dầu đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học. Riêng Petrolimex, PVOil và Saigon Petro đạt tổng công suất khoảng 890.000 m3/tháng, tương đương gần 90% nhu cầu tiêu thụ xăng trong nước. Nếu thêm 10 doanh nghiệp đang chờ cấp phép đi vào hoạt động, tổng công suất phối trộn sẽ vượt nhu cầu khoảng 1 triệu m3/tháng.

Ngoài ra, Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng có thể tham gia phối trộn E5, E10 với công suất 20.000 - 90.000 m3/tháng tùy thời điểm.

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng. Ảnh minh họa

Về phân phối, Bộ Công thương đánh giá, hệ thống hạ tầng hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu do đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5 nhiều năm qua. Việc chuyển đổi sang E10 chủ yếu là nâng cấp kỹ thuật, làm sạch bồn chứa và điều chỉnh vận hành, không cần đầu tư hạ tầng quy mô lớn.

Hai doanh nghiệp đầu mối lớn là Petrolimex và PVOil, chiếm khoảng 70 - 75% thị phần bán lẻ xăng dầu, đã triển khai phân phối E10 trên toàn hệ thống từ giữa tháng 5/2026 sau thời gian thử nghiệm tại một số địa phương.

Theo Bộ Công thương, đến nay chưa ghi nhận phản ánh chính thức nào về chất lượng xăng E10 hay ảnh hưởng tiêu cực đến động cơ phương tiện trong quá trình sử dụng.

Xăng E10 được đánh giá an toàn, thân thiện với môi trường

Sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là chủ trương đúng đắn của Chính phủ, đã được triển khai từ năm 2012 theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh Việt Nam định hướng phát triển nền kinh tế xanh, carbon thấp, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để phát triển bền vững và góp phần ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là rất cần thiết.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác. “Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn nữa” - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nói.

Thứ trưởng cũng cho hay, qua tiến hành kiểm tra cũng như lấy ý kiến, đánh giá của các nhà sản xuất, hiệp hội ô tô, xe máy, tất cả các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10.

Việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Ảnh minh họa.

Liên quan đến chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, Thứ trưởng nhấn mạnh, cần quan tâm đến một số chỉ tiêu: xăng gốc phối trộn với ethanol; tỷ trọng phối trộn để đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở phối trộn cũng như các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Cùng với đó, phải thường xuyên tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng để kịp thời cùng với các lực lượng chức năng xử lý ngay và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng.

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương đã cung cấp thêm thông tin và đặc biệt có sự tham gia, hỗ trợ của các chuyên gia để phân tích, đánh giá tác động cũng như hiệu quả của sản phẩm. “Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ hơn trong thời gian tới” - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế, đến nay, có hơn 60 quốc gia đã triển khai chính sách pha trộn ethanol bắt buộc, trong đó E10 là mức phổ biến nhất. Xu hướng này diễn ra mạnh tại Mỹ, châu Âu, Brazil, Thái Lan, Australia và nhiều nước châu Á nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trên thế giới, xăng E10 hiện được xem là tiêu chuẩn nhiên liệu phổ biến, không còn là sản phẩm thay thế hay thử nghiệm như giai đoạn trước.

Bộ Công thương đề nghị tạo "luồng xanh" cho vải thiều xuất khẩu

Cổ phiếu hạ tầng chờ cú hích từ thị trường trái phiếu PPP

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

ECB nên tăng lãi suất vào tháng 6

Khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới

Tiếp tục bị khối ngoại "xả" mạnh, song cổ phiếu MSB vẫn giữ sắc xanh

Chứng khoán phái sinh ngày 26/5: Chênh lệch dương mở rộng, dòng tiền vẫn dè dặt

Quảng Ngãi hướng dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch

MIC 360: Đột phá giải pháp bảo hiểm "quốc dân", bảo vệ toàn diện hộ kinh doanh và gia đình Việt

Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

(TBTCO) - Với chủ đề “Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng”, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9/6 - 11/6/2026 tại Hà Nội, Việt Nam.
Từ “xử lý ô nhiễm” sang quản trị môi trường chủ động

Không chỉ siết chặt quản lý tài nguyên và kiểm soát ô nhiễm, Quảng Ninh đang từng bước nâng chuẩn bảo vệ môi trường bằng tư duy quản trị hiện đại. Những chuyển động từ chính sách đến thực tiễn cho thấy quyết tâm giữ vững mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.
Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

(TBTCO) - Chính phủ Australia đã công bố cam kết lên đến 10 triệu USD cho công ty đầu tư mạo hiểm Do Ventures Fund II, cung cấp vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào khí hậu và củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam để thu hút tài chính tư nhân lớn hơn.
Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

Từ ngành than đến du lịch biển đảo, Quảng Ninh đang triển khai nhiều sáng kiến xanh nhằm giảm phát thải, kiểm soát ô nhiễm và nâng cao ý thức cộng đồng, hướng tới mô hình phát triển kinh tế bền vững.
13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

(TBTCO) - Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu (CFA) Việt Nam, do Chính phủ Anh tài trợ vừa công bố nhóm doanh nghiệp tham gia chương trình CFA năm 2026, quy tụ 13 doanh nghiệp tiên phong với các giải pháp có khả năng mở rộng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế carbon thấp.
Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

(TBTCO) - Ngày 1/7/2026, Nghị định số 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng chính thức có hiệu lực, mở ra khung pháp lý hoàn chỉnh đầu tiên cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Không chỉ siết chặt hoạt động mua bán tín chỉ carbon theo hướng minh bạch, Nghị định còn đặt ra “trần” xuất khẩu tối đa 50% đối với tín chỉ carbon rừng nhằm bảo đảm an ninh phát thải quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

(TBTCO) - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa cho biết, trong tuần từ ngày 25 - 31/5/2026, tình hình thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng lên mức rất cao và cực kỳ nguy hiểm ở nhiều địa phương trọng điểm.
Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

(TBTCO) - Đông đảo đoàn viên thanh niên tại Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh”, góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
