Sẵn sàng nguồn cung cho xăng E10

Tại cuộc họp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ngày 26/5, Bộ Công thương cho biết đã chủ động triển khai lộ trình áp dụng xăng sinh học E10, từ chuẩn bị nguồn cung ethanol (E100), hạ tầng phối trộn đến hệ thống phân phối trên toàn quốc.

Theo Bộ Công thương, nhu cầu ethanol phục vụ phối trộn hiện khoảng 100.000 m3/tháng. Trong đó, nguồn sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 25.000 m3/tháng, phần còn lại được doanh nghiệp chủ động nhập khẩu, cơ bản đủ phục vụ nhu cầu thị trường.

Hiện cả nước có 13/26 thương nhân đầu mối xăng dầu đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học. Riêng Petrolimex, PVOil và Saigon Petro đạt tổng công suất khoảng 890.000 m3/tháng, tương đương gần 90% nhu cầu tiêu thụ xăng trong nước. Nếu thêm 10 doanh nghiệp đang chờ cấp phép đi vào hoạt động, tổng công suất phối trộn sẽ vượt nhu cầu khoảng 1 triệu m3/tháng.

Ngoài ra, Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng có thể tham gia phối trộn E5, E10 với công suất 20.000 - 90.000 m3/tháng tùy thời điểm.

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng. Ảnh minh họa

Về phân phối, Bộ Công thương đánh giá, hệ thống hạ tầng hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu do đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5 nhiều năm qua. Việc chuyển đổi sang E10 chủ yếu là nâng cấp kỹ thuật, làm sạch bồn chứa và điều chỉnh vận hành, không cần đầu tư hạ tầng quy mô lớn.

Hai doanh nghiệp đầu mối lớn là Petrolimex và PVOil, chiếm khoảng 70 - 75% thị phần bán lẻ xăng dầu, đã triển khai phân phối E10 trên toàn hệ thống từ giữa tháng 5/2026 sau thời gian thử nghiệm tại một số địa phương.

Theo Bộ Công thương, đến nay chưa ghi nhận phản ánh chính thức nào về chất lượng xăng E10 hay ảnh hưởng tiêu cực đến động cơ phương tiện trong quá trình sử dụng.

Xăng E10 được đánh giá an toàn, thân thiện với môi trường

Sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là chủ trương đúng đắn của Chính phủ, đã được triển khai từ năm 2012 theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh Việt Nam định hướng phát triển nền kinh tế xanh, carbon thấp, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để phát triển bền vững và góp phần ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là rất cần thiết.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác. “Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn nữa” - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nói.

Thứ trưởng cũng cho hay, qua tiến hành kiểm tra cũng như lấy ý kiến, đánh giá của các nhà sản xuất, hiệp hội ô tô, xe máy, tất cả các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10.

Việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Ảnh minh họa.

Liên quan đến chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, Thứ trưởng nhấn mạnh, cần quan tâm đến một số chỉ tiêu: xăng gốc phối trộn với ethanol; tỷ trọng phối trộn để đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở phối trộn cũng như các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Cùng với đó, phải thường xuyên tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng để kịp thời cùng với các lực lượng chức năng xử lý ngay và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng.

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương đã cung cấp thêm thông tin và đặc biệt có sự tham gia, hỗ trợ của các chuyên gia để phân tích, đánh giá tác động cũng như hiệu quả của sản phẩm. “Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ hơn trong thời gian tới” - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ.