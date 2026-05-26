Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

Theo đó, Bộ Công thương đề nghị các lực lượng hải quan, kiểm dịch và biên phòng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan vải thiều xuất khẩu, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm thu hoạch; chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác thông quan, kiểm tra chuyên ngành; ưu tiên xử lý nhanh đối với các lô hàng quả vải tươi, dễ hư hỏng.

Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để kịp thời cập nhật thông tin, các quy định, yêu cầu mới (nếu có) liên quan đến kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc đối với quả vải xuất khẩu.

Bộ Công thương cũng đề nghị các tỉnh biên giới phía Bắc thường xuyên cập nhật năng lực thông quan, điều tiết phương tiện vận chuyển hợp lý và kịp thời khuyến cáo doanh nghiệp để chủ động kế hoạch giao nhận hàng hóa.

Vải thiều đang vào vụ thu hoạch.

Đối với Bắc Ninh và Hải Phòng - hai địa phương trọng điểm tiêu thụ, xuất khẩu quả vải, Bộ Công thương đề nghị đẩy mạnh kết nối tiêu thụ trong và ngoài nước, mở rộng xuất khẩu qua thương mại điện tử, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp khai thác thêm tuyến vận tải đường sắt liên vận, đường hàng không nhằm giảm áp lực cho cửa khẩu đường bộ.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở đóng gói được khuyến nghị nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương đề nghị Hiệp hội Rau quả Việt Nam tăng cường phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, thu mua, chế biến và xuất khẩu quả vải để nắm bắt tình hình tiêu thụ, kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh tới các cơ quan chức năng nhằm phối hợp xử lý; chủ động cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu nhập khẩu, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch thực vật của các thị trường nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ quả vải.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu quả vải Việt Nam thông qua hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến; tăng cường phối hợp với các hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử, thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nhằm thúc đẩy tiêu thụ và xuất khẩu quả vải.

Ngoài ra, Hiệp hội cần khuyến khích doanh nghiệp hội viên đầu tư nâng cao năng lực sơ chế, bảo quản, chế biến sâu, đóng gói sản phẩm; ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghiêm các quy định của thị trường nhập khẩu, đặc biệt là yêu cầu về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch thực vật đối với mặt hàng quả vải xuất khẩu.

Bộ Công thương nhấn mạnh, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm tiêu thụ thuận lợi cho quả vải trong niên vụ 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản.