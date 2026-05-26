Thị trường

Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

Nam Khánh

19:13 | 26/05/2026
(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu vải thiều niên vụ 2026, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị nhiều bộ, ngành, địa phương và hiệp hội phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp từ thông quan, vận chuyển đến xúc tiến thương mại.
Theo đó, Bộ Công thương đề nghị các lực lượng hải quan, kiểm dịch và biên phòng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan vải thiều xuất khẩu, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm thu hoạch; chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác thông quan, kiểm tra chuyên ngành; ưu tiên xử lý nhanh đối với các lô hàng quả vải tươi, dễ hư hỏng.

Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để kịp thời cập nhật thông tin, các quy định, yêu cầu mới (nếu có) liên quan đến kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc đối với quả vải xuất khẩu.

Bộ Công thương cũng đề nghị các tỉnh biên giới phía Bắc thường xuyên cập nhật năng lực thông quan, điều tiết phương tiện vận chuyển hợp lý và kịp thời khuyến cáo doanh nghiệp để chủ động kế hoạch giao nhận hàng hóa.

Vải thiều đang vào vụ thu hoạch.

Đối với Bắc Ninh và Hải Phòng - hai địa phương trọng điểm tiêu thụ, xuất khẩu quả vải, Bộ Công thương đề nghị đẩy mạnh kết nối tiêu thụ trong và ngoài nước, mở rộng xuất khẩu qua thương mại điện tử, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp khai thác thêm tuyến vận tải đường sắt liên vận, đường hàng không nhằm giảm áp lực cho cửa khẩu đường bộ.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở đóng gói được khuyến nghị nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương đề nghị Hiệp hội Rau quả Việt Nam tăng cường phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, thu mua, chế biến và xuất khẩu quả vải để nắm bắt tình hình tiêu thụ, kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh tới các cơ quan chức năng nhằm phối hợp xử lý; chủ động cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu nhập khẩu, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch thực vật của các thị trường nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ quả vải.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu quả vải Việt Nam thông qua hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến; tăng cường phối hợp với các hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử, thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nhằm thúc đẩy tiêu thụ và xuất khẩu quả vải.

Ngoài ra, Hiệp hội cần khuyến khích doanh nghiệp hội viên đầu tư nâng cao năng lực sơ chế, bảo quản, chế biến sâu, đóng gói sản phẩm; ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghiêm các quy định của thị trường nhập khẩu, đặc biệt là yêu cầu về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch thực vật đối với mặt hàng quả vải xuất khẩu.

Bộ Công thương nhấn mạnh, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm tiêu thụ thuận lợi cho quả vải trong niên vụ 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản.

Giai đoạn đầu vụ năm 2026, giá vải thiều (đặc biệt tại các vùng trồng trọng điểm như Bắc Ninh) đang neo ở mức rất cao, dao động từ 55.000 - 70.000 đồng/kg tại vườn. Giá bán lẻ trên thị trường đối với hàng chọn có thể chạm mốc 100.000 - 120.000 đồng/kg do nguồn cung sụt giảm.
Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

Chủ động năng lượng trong hành trình xanh hóa

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Ngày 26/5, Cục Hải quan công bố số liệu, ghi nhận, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 346 tỷ USD, tăng tới 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu lập kỷ lục mới nhờ nhóm điện tử, máy móc tăng mạnh, nhập khẩu tăng nhanh, khiến nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD.
Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

(TBTCO) - Thị trường ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2026 ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về lượng và trị giá sau nhiều tháng tăng cao. Theo số liệu từ Cục Hải quan, xe nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng hiện diện tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc xe tải và xe chuyên dụng.
Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

(TBTCO) - Thêm 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vừa bị xử phạt với tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông và hệ thống phân phối.
Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (26/5) đồng loạt giảm. Đà giảm xuất hiện trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng trước các biến động của thị trường hàng hóa toàn cầu.
Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (26/5) đồng loạt điều chỉnh giảm 300 - 400 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 87.000 - 87.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.
Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Giá heo hơi hôm nay (26/5) điều chỉnh tăng nhẹ tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó, Bắc Ninh và Khánh Hòa cùng tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước.
Ngày 26/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo nguyên liệu giảm

Giá lúa hôm nay (26/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trong khi, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu đảo chiều giảm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 giảm 50 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg…
Ngày 26/5: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á tiếp tục giảm

Giá cao su tại các thị trường chính châu Á hôm nay (26/5) tiếp tục giảm do lo ngại nguồn cung từ Thái Lan gia tăng. Trong khi đó, giá cao su trong nước lặng sóng.
