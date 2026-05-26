Chứng khoán phái sinh ngày 26/5: Chênh lệch dương mở rộng, dòng tiền vẫn dè dặt

Tùng Linh

17:24 | 26/05/2026
(TBTCO) - Chênh lệch dương nới rộng và xuất hiện ở cả 4 kỳ hạn đối với hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index. Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán phái sinh phần nào đã tích cực hơn so với các phiên trước, song thanh khoản tiếp tục suy giảm cùng xu hướng với thị trường cơ sở.
Mở cửa phiên giao dịch ngày 26/5, VN30 giảm nhẹ khoảng 3 điểm dưới áp lực điều chỉnh từ nhóm Vingroup khi VIC và VHM có thời điểm giảm hơn 2%. Trong phần lớn thời gian phiên sáng, chỉ số chủ yếu dao động dưới tham chiếu dù lực mua tại nhóm ngân hàng như ACB và HDB hoạt động khá tích cực.

Dòng tiền bắt đầu lan tỏa tốt hơn sang nhóm năng lượng và chứng khoán ở phiên chiều giúp VN30-Index đảo chiều tăng điểm. Điểm đáng chú ý, VN30 và VN100 duy trì được sắc xanh trong khi VN-Index chưa thể hồi phục vào cuối phiên.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đồng loạt hồi phục mạnh hơn chỉ số cơ sở, qua đó đưa toàn bộ các kỳ hạn quay trở lại trạng thái chênh lệch dương. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 6/2026 (41I1G6000) đóng cửa tại 2.033 điểm, tăng 0,52%. Trong khi đó, VN30-Index tăng 6,18 điểm (+0,31%) lên 2.027,9 điểm. Chênh lệch dương nới rộng lên 5,1 điểm so với VN30-Index.

Các hợp đồng kỳ hạn dài hơn cũng duy trì mức chênh lệch dương từ khoảng +2 điểm đến hơn +3 điểm. Trong khi đó, giá hợp đồng tương lai VN100-Index giao dịch khá khiêm tốn, chủ yếu thấp hơn chỉ số cơ sở.

Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục giảm. Nguồn: TBTCVN tổng hợp.

Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán phái sinh phần nào đã tích cực hơn so với các phiên trước, khi kỳ vọng về khả năng hồi phục ngắn hạn của nhóm vốn hóa lớn đang được cải thiện.

Tuy nhiên, thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục suy giảm cùng xu hướng với thị trường cơ sở. Tổng khối lượng giao dịch giảm thêm so với phiên trước. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà đầu tư lạc quan hơn về xu hướng ngắn hạn của VN30 sau giai đoạn điều chỉnh. Xu hướng ngắn hạn của giá hợp đồng 41I1G6000 được dự báo tích lũy trong biên độ hẹp trên hỗ trợ 2.000 điểm, kháng cự quanh 2.050 điểm.

Dù thanh khoản giảm, khối lượng mở (OI) tại hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026 cũng giảm, nhưng tăng đáng kể ở các kỳ hạn xa hơn. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục mở mới vị thế nắm giữ qua đêm. OI của hợp đồng đáo hạn vào tháng 7/2026 tăng hơn 20%, trong khi các kỳ hạn xa hơn đáo hạn vào tháng 9/2026 và tháng 12/2026 cũng tăng nhẹ./.

(TBTCO) - HOSE vừa chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết đối với PNJ thông qua việc bổ sung hơn 170,5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng từ ngày 27/5/2026.
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về trái phiếu PPP được kỳ vọng sẽ mở thêm kênh huy động vốn dài hạn cho các dự án hạ tầng, qua đó tạo thêm động lực cho nhóm doanh nghiệp hạ tầng niêm yết trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Với quy mô ngày càng mở rộng và vai trò dẫn vốn cho nền kinh tế ngày càng rõ nét, thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định hướng phát triển theo chiều sâu, minh bạch và bền vững hơn. Nhiều giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện pháp lý, nâng hạng thị trường đến phát triển sản phẩm mới... đang được triển khai để mở rộng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Thị trường mã hóa tài sản thực (RWA) đang bước vào giai đoạn tăng tốc trên toàn cầu, khi ngày càng nhiều tài sản truyền thống như vàng, trái phiếu hay bất động sản được đưa lên nền tảng blockchain. Với Việt Nam, xu hướng này không chỉ mở ra kỳ vọng về một kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế, mà còn đặt ra bài toán lớn về khung pháp lý, quản trị rủi ro và bảo vệ niềm tin nhà đầu tư.
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, VinFast Auto Ltd. công bố Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast. Quyết định trên nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Rox Living không bán ra cổ phiếu MSB nào trong hơn 31,15 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, đồng thời tiếp tục đăng ký mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 4,2% vốn điều lệ tại Ngân hàng MSB. Hiện MSB có nhiều cổ đông tổ chức lớn nắm giữ từ 2 - 6% vốn điều lệ.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 255/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt do vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo trên thị trường chứng khoán.
Thị trường chứng khoán hôm nay (25/5) khởi đầu tuần mới với sắc xanh trở lại khi VN-Index tăng gần 9 điểm sau nhịp điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, đà hồi phục chủ yếu được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản giảm mạnh và độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.
