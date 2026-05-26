Chứng khoán phái sinh ngày 26/5: Chênh lệch dương mở rộng, dòng tiền vẫn dè dặt

Mở cửa phiên giao dịch ngày 26/5, VN30 giảm nhẹ khoảng 3 điểm dưới áp lực điều chỉnh từ nhóm Vingroup khi VIC và VHM có thời điểm giảm hơn 2%. Trong phần lớn thời gian phiên sáng, chỉ số chủ yếu dao động dưới tham chiếu dù lực mua tại nhóm ngân hàng như ACB và HDB hoạt động khá tích cực.

Dòng tiền bắt đầu lan tỏa tốt hơn sang nhóm năng lượng và chứng khoán ở phiên chiều giúp VN30-Index đảo chiều tăng điểm. Điểm đáng chú ý, VN30 và VN100 duy trì được sắc xanh trong khi VN-Index chưa thể hồi phục vào cuối phiên.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đồng loạt hồi phục mạnh hơn chỉ số cơ sở, qua đó đưa toàn bộ các kỳ hạn quay trở lại trạng thái chênh lệch dương. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 6/2026 (41I1G6000) đóng cửa tại 2.033 điểm, tăng 0,52%. Trong khi đó, VN30-Index tăng 6,18 điểm (+0,31%) lên 2.027,9 điểm. Chênh lệch dương nới rộng lên 5,1 điểm so với VN30-Index.

Các hợp đồng kỳ hạn dài hơn cũng duy trì mức chênh lệch dương từ khoảng +2 điểm đến hơn +3 điểm. Trong khi đó, giá hợp đồng tương lai VN100-Index giao dịch khá khiêm tốn, chủ yếu thấp hơn chỉ số cơ sở.

Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục giảm.

Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán phái sinh phần nào đã tích cực hơn so với các phiên trước, khi kỳ vọng về khả năng hồi phục ngắn hạn của nhóm vốn hóa lớn đang được cải thiện.

Tuy nhiên, thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục suy giảm cùng xu hướng với thị trường cơ sở. Tổng khối lượng giao dịch giảm thêm so với phiên trước. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà đầu tư lạc quan hơn về xu hướng ngắn hạn của VN30 sau giai đoạn điều chỉnh. Xu hướng ngắn hạn của giá hợp đồng 41I1G6000 được dự báo tích lũy trong biên độ hẹp trên hỗ trợ 2.000 điểm, kháng cự quanh 2.050 điểm.

Dù thanh khoản giảm, khối lượng mở (OI) tại hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026 cũng giảm, nhưng tăng đáng kể ở các kỳ hạn xa hơn. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục mở mới vị thế nắm giữ qua đêm. OI của hợp đồng đáo hạn vào tháng 7/2026 tăng hơn 20%, trong khi các kỳ hạn xa hơn đáo hạn vào tháng 9/2026 và tháng 12/2026 cũng tăng nhẹ./.