Quảng Ngãi hướng dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch

Ngày 26/5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, năm 2025, tỉnh đón khoảng 5 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt trên 3.700 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt khoảng 2,205 triệu lượt, doanh thu khoảng 2.022 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như công nghiệp văn hóa phát triển chưa tương xứng tiềm năng; chưa có nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh cao; thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch còn hạn chế; các loại hình du lịch chất lượng cao, du lịch cộng đồng phát triển chưa mạnh. Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch ở một số nơi còn thiếu đồng bộ; nhiều thiết chế văn hóa xuống cấp; nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch, công nghệ số còn thiếu...

Nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới rất nặng nề và có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và phát triển du lịch; xây dựng mô hình “văn hóa số”, “bảo tàng mở”, “thư viện số”; số hóa di sản văn hóa, xây dựng bản đồ số di tích và cơ sở dữ liệu di sản phi vật thể phục vụ phát triển du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi tham mưu triển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; xây dựng chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa; tháo gỡ khó khăn về nguồn lực đầu tư, kinh phí vận hành và đẩy mạnh phân cấp quản lý gắn với trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Đối với lĩnh vực du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu thực hiện tốt công tác quy hoạch theo hướng tăng cường liên kết vùng; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế gắn với xúc tiến quảng bá, thu hút đầu tư; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch; tăng cường quản lý tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, xem xét giải quyết theo thẩm quyền; ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là đầu tư thiết chế trọng điểm, bảo tồn di sản, phát triển du lịch cộng đồng, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao./.